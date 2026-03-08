Росавиация ограничила работу аэропорта Жуковский

Началась активная фаза борьбы за то, кто и на каких условиях свяжет Европу и Азию. Преуспеть в ней могут решительные, энергетически богатые или обладающие солидным транзитным потенциалом игроки.3 комментария
Работа аэропорта Жуковский в подмосковном Раменском временно ограничена, следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале представителя Росавиации Артема Кореняко.
В уведомлении подчеркивается: «Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов». На период действия введенного режима аэропорт сокращает операции по приему и отправке воздушных судов во исполнение мер по обеспечению безопасности.
Ранеев воскресенье аэропорт Сочи временно ограничил прием и выпуск самолетов.
В этот же день Росавиация ограничивала работу аэропорта Геленджика.
Аэропорт Краснодара также временно приостановил прием и выпуск самолетов.