Росавиация ограничила работу аэропорта Геленджика
Аэропорт Геленджика временно прекратил прием и отправку самолетов
В аэропорту Геленджика введены временные ограничения на прием и отправку самолетов в целях обеспечения безопасности полетов.
Режим работы аэропорта Геленджик временно изменен. На авиапредприятии введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, о чем сообщается в Telegram-канале представителя Росавиации Артема Кореняко.
Отмечается, что ограничения распространяются как на прилетающие, так и на вылетающие рейсы и носят временный характер. В официальном сообщении подчеркивается, что «ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов».
Ранеев воскресенье аэропорт Краснодара временно приостановил прием и выпуск самолетов.
В этот же день аэропорт Калуги временно ограничил прием и выпуск самолетов.