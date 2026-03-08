Росавиация ограничила работу аэропорта Геленджика

Аэропорт Геленджика временно прекратил прием и отправку самолетов

Tекст: Мария Иванова

Режим работы аэропорта Геленджик временно изменен. На авиапредприятии введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, о чем сообщается в Telegram-канале представителя Росавиации Артема Кореняко.

Отмечается, что ограничения распространяются как на прилетающие, так и на вылетающие рейсы и носят временный характер. В официальном сообщении подчеркивается, что «ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов».

Ранеев воскресенье аэропорт Краснодара временно приостановил прием и выпуск самолетов.

В этот же день аэропорт Калуги временно ограничил прием и выпуск самолетов.