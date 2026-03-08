Началась активная фаза борьбы за то, кто и на каких условиях свяжет Европу и Азию. Преуспеть в ней могут решительные, энергетически богатые или обладающие солидным транзитным потенциалом игроки.0 комментариев
Аэропорт Калуги временно ограничил прием и выпуск самолетов
Росавиация ввела ограничения на полеты в аэропорту Калуги
Работа калужского аэропорта Грабцево временно ограничена: прием и отправка воздушных судов приостановлены в интересах обеспечения безопасности полетов.
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, передает Telegram-канал представителя Росавиации Артема Кореняко.
Режим ограничения полетов затронул работу авиаузла Грабцево. В настоящее время аэропорт не осуществляет отправку и встречу самолетов. Как уточняется в сообщении, «ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов» гражданской авиации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация ранее ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Калуги и Тамбова.