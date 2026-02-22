Бортников сообщил о британском следе в покушении на Алексеева

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, заказчиками покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева являются украинские спецслужбы, при этом прослеживается британский след, передает РИА «Новости». Бортников отметил, что следствие продвинулось далеко: практически определены все участники и заказчики преступления, часть причастных задержана, а одна из подозреваемых успела скрыться на Украине.

Бортников в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» подчеркнул: «Мы видим британский след прежде всего здесь». Он добавил, что украинские спецслужбы действовали под кураторством западных разведок.

Глава ФСБ пообещал, что если появится новая информация по расследованию покушения, она будет опубликована. Бортников также заявил, что Россия не забудет и не простит это преступление, несмотря на то, что говорить о возмездии преждевременно.

Покушение на Владимира Алексеева произошло 6-го февраля в Москве, после чего генерал-лейтенант был госпитализирован.

Как писала газета ВЗГЛЯД, исполнитель покушения на генерала Генштаба Алексеева действовал по заданию спецслужб Украины. ФСБ задержала подозреваемого в этом преступлении. Генерал Алексеев пришел в себя после покушения.