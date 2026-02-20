Минобороны России сообщило об изменении линии фронта в Запорожской области и ДНР

Tекст: Мария Иванова

В течение недели подразделения группировки «Север» установили контроль над Покровкой и Харьковкой в Сумской области. Было нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков, центра сил спецопераций ВСУ и двух бригад теробороны, сообщается в канале Минобороны в Max.

Всего в зоне ответственности группировки противник потерял более 1310 военнослужащих, четыре бронемашины, 12 орудий полевой артиллерии. Уничтожены пять станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также 24 склада боеприпасов и матсредств.

Параллельно подразделения Южной группировки освободили Миньковку в Донецкой народной республике (ДНР).

За последнюю неделю нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

В зоне ответственности группировки ВСУ потеряли более 1015 военнослужащих, 26 бронемашин. Уничтожены девять артиллерийских орудий, четыре станции РЭБ, 19 складов боеприпасов, горючего и матсредств.

В течение недели подразделения группировки «Днепр» освободили Запасное, Магдалиновку и Приморское в Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад, бригад береговой обороны ВСУ и теробороны, отчитались в Минобороны.

Потери ВСУ при этом составили до 230 военнослужащих, три бронемашины, семь станций РЭБ, а также девять складов боеприпасов и матсредств.

В то же время подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили Цветковое и Криничное в Запорожской области. За неделю было нанесено поражение формированиям механизированной, трех десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты.

Всего же в зоне ответственности группировки противник потерял более 2415 военнослужащих, 46 бронемашин, 12 артиллерийских орудий, две РСЗО «Град» и пусковую установку чешской РСЗО Vampire. Уничтожены пять станций РЭБ и три склада матсредств.

За прошедшую неделю подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии.

При этом потери украинских вооруженных формирований на этом направлении составили свыше 1115 военнослужащих, 19 бронемашин и десять орудий полевой артиллерии. Уничтожено 23 склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух егерских, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

За прошедшую неделю на этом направлении потери противника составили свыше 2220 военнослужащих, 31 бронемашину и четыре орудия полевой артиллерии.

Напомним, ранее на этой неделе российские войска освободили сумскую Харьковку и запорожское Криничное, подытожили в оборонном ведомстве.

До этого они освободили Покровку в Сумской области и Миньковку в ДНР, отчитались в Минобороны.

Между тем Генштаб озвучил общие потери украинских войск с начала СВО.