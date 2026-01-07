Возмущение тем, что наши вчерашние мечты остались нереализованными, ведет к идеализации прошлого, даже если прежнее положение дел не так чтобы очень устраивало.0 комментариев
Флаг Украины сняли со здания правительства Чехии
На здании правительства Чехии теперь размещен флаг Евросоюза вместо украинского, ранее снятого по решению новых властей страны, сообщают местные СМИ.
Флаг Украины был снят со здания правительства Чехии в понедельник, пишет ТАСС со ссылкой на портал Idnes. Украинский символ висел там с конца февраля 2022 года, но теперь его место занял флаг Евросоюза.
Ранее аналогичные изменения произошли на здании Палаты депутатов парламента Чехии, а также в ряде других государственных учреждений страны. Новые власти страны объяснили это решением оказывать Украине реальную, а не символическую поддержку.
Руководство правоцентристских движений, победивших на парламентских выборах в октябре 2025 года, подчеркнуло важность перехода к дипломатическим мерам и достижению мира при сохранении суверенитета Украины. Символическое размещение украинских флагов в публичных местах, по их мнению, не отражает сути необходимой поддержки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в новогоднем обращении спикер нижней палаты парламента Чехии Томио Окамура назвал кабинет Владимира Зеленского «хунтой» и выступил против военной поддержки Киева.
Посол Украины Зварич возмутился и заявил, что слова спикера парламента Чехии о «хунте» Зеленского полны ненависти. Глава МИД Чехии Петр Мацинка сказал, что реакция Зварича на слова Окамуры является неуместной.
В свою очередь, премьер Чехии Андрей Бабиш отметил, что посол Василий Зварич нарушил дипломатический этикет, критикуя новогоднее обращение Окамуры. Позже Мацинка провел встречу с послом Зваричем, где обсуждались настроения части чешского общества.