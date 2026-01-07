Украинский флаг убран со здания правительства Чехии

Tекст: Тимур Шайдуллин

Флаг Украины был снят со здания правительства Чехии в понедельник, пишет ТАСС со ссылкой на портал Idnes. Украинский символ висел там с конца февраля 2022 года, но теперь его место занял флаг Евросоюза.

Ранее аналогичные изменения произошли на здании Палаты депутатов парламента Чехии, а также в ряде других государственных учреждений страны. Новые власти страны объяснили это решением оказывать Украине реальную, а не символическую поддержку.

Руководство правоцентристских движений, победивших на парламентских выборах в октябре 2025 года, подчеркнуло важность перехода к дипломатическим мерам и достижению мира при сохранении суверенитета Украины. Символическое размещение украинских флагов в публичных местах, по их мнению, не отражает сути необходимой поддержки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в новогоднем обращении спикер нижней палаты парламента Чехии Томио Окамура назвал кабинет Владимира Зеленского «хунтой» и выступил против военной поддержки Киева.

Посол Украины Зварич возмутился и заявил, что слова спикера парламента Чехии о «хунте» Зеленского полны ненависти. Глава МИД Чехии Петр Мацинка сказал, что реакция Зварича на слова Окамуры является неуместной.

В свою очередь, премьер Чехии Андрей Бабиш отметил, что посол Василий Зварич нарушил дипломатический этикет, критикуя новогоднее обращение Окамуры. Позже Мацинка провел встречу с послом Зваричем, где обсуждались настроения части чешского общества.