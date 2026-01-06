Россия ждет тех, кто готов стать частью её культуры, уважать её законы и традиции. Для остальных есть гостевая виза, ограниченные сроки пребывания и билет домой.6 комментариев
Бабиш обвинил посла Украины в Чехии в нарушении «дипломатического этикета»
Премьер Чехии Бабиш: Послу Украины Зваричу нечему нас учить
Посол Украины в Праге Василий Зварич нарушил дипломатический этикет, критикуя новогоднее обращение спикера палаты депутатов Чехии Томио Окамуры, заявил премьер Чехии Андрей Бабиш.
«Он нарушил, скажем так, некий дипломатический этикет. Ему здесь нечему нас учить. Он дипломат. Если так говорит министр иностранных дел Украины, то он политик, все нормально», – приводит слова Бабиша РИА «Новости».
Бабиш также заверил, что внешнеполитический курс Чехии остается прозападным и меняться не будет. Он подчеркнул, что лично отвечает за вопросы внешней политики и действует открыто. Премьер напомнил, что перед парламентскими выборами в октябре 2025 года он встречался с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
По словам Бабиша, одной из «наград» для Чехии стал звонок президента США Дональда Трампа на второй день Рождества, который связался только с польским президентом и с ним, что подтверждает наличие четких союзников страны.
«Во вторник я лечу в Париж, впервые буду участвовать в заседании так называемой «коалиции желающих». И мне интересно, что там будет обсуждаться, будет ли что-то конкретное, некий результат, или только фоточка и какие-то выступления. Так что я еду выяснить, что, собственно, та «коалиция желающих» сделала?» – добавил Бабиш.
Проблему Украины вряд ли можно решить без участия США, заявил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Зварич выразил возмущение новогодним обращением Окамуры, который назвал кабинет Владимира Зеленского «хунтой» и выступил против военной поддержки Киева. Чешский МИД счел неуместным заявление посла Украины. Посла Украины вызвали в МИД Чехии из-за его слов в адрес спикера парламента. Либеральные оппозиционные партии Чехии потребовали рассмотреть вопрос об отставке Окамуры после его критики в адрес Украины.