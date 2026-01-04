Посла Украины вызвали в МИД Чехии из-за его слов в адрес спикера парламента

МИД Чехии вызвал посла Украины из-за его слов в адрес спикера парламента

Tекст: Вера Басилая

Телеканал CNN Prima NEWS сообщил, что глава МИД Чехии Петр Мацинка в ближайшие дни вызовет посла Украины в республике Василия Зварыча, чтобы обсудить ситуацию вокруг его высказываний в адрес спикера чешского парламента Томио Окамуры, передает РИА «Новости».

По словам вице-премьера и министра финансов Алены Шиллеровой, глава МИД намерен лично поговорить с дипломатом.

Алена Шиллерова отдельно отметила в комментарии телеканалу, что считает призыв украинского посла к гражданскому обществу Чехии «действительно перебором». Она добавила, что Мацинка обсудит возникшую ситуацию с послом Украины в ближайшее время.

Окамура резко высказался против покупки оружия для Украины за счет чешских налогоплательщиков и назвал конфликт на Украине «совершенно бессмысленной войной», от которой, по его мнению, выигрывают только западные компании и «украинские воры» из окружения Владимира Зеленского.

Ранее глава МИД Чехии Петр Мацинка назвал неуместной реакцию украинского посла Василия Зварича на публичное выступление спикера Палаты депутатов Чехии Томио Окамуры.

Зварич обвинил Окамуру после того, как тот в своем новогоднем обращении назвал кабинет Владимира Зеленского «хунтой» и выступил против военной поддержки Киева.

Либеральные оппозиционные партии Чехии потребовали рассмотреть вопрос об отставке Окамуры после его критики в адрес Украины.