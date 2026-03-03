Дональд Трамп строил свою предвыборную кампанию 2024 года на платформе «президента-миротворца». В итоге в феврале 2026-го он отдал приказ о массированном ударе по Ирану. Что же заставило президента США так кардинально поменять свою внешнюю политику? Именно то, как он проваливал исполнение других своих обещаний.0 комментариев
Израиль сообщил о попытке перехватить запущенную из Ирана ракету
Израильские средства противовоздушной обороны приступили к отражению ракетной атаки, зафиксированной с территории Ирана, заявила израильская армия.
Армия Израиля выявила пуск снарядов, направленных на территорию страны, передает РИА «Новости».
Военные уточнили, что комплексы ПВО уже действуют для устранения возникшей угрозы.
Между тем иранские власти объявили о начале новой ракетной атаки, сообщило иранское государственное телевидение IRIB.
Напомним, Иран в ответ на агрессию США и Израиля начал наступательную операцию против Израиля под названием «Правдивое обещание 4». Тегеран выпустил десятки баллистических ракет по территории еврейского государства. Системы ПВО Иордании и Израиля перехватили часть запущенных снарядов.