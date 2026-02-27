Орбан вновь заявил, что Зеленский врёт о неисправности нефтепровода «Дружба»

Tекст: Денис Тельманов

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что президент Украины Владимир Зеленский лжет о неисправности нефтепровода «Дружба», передает РИА «Новости». Орбан подчеркнул, что нет никаких технических причин, препятствующих поставкам нефти в Венгрию по этому трубопроводу.

«Позвольте прояснить: президент Зеленский лжет. Мы знаем, что нет никаких технических причин, по которым нефть не может поступать в Венгрию по трубопроводу «Дружба». Они отвергают проверки и скрывают правду. Венгрия будет защищать свою энергетическую безопасность», – написал Орбан в своем микроблоге.

Ранее он сделал заявление о лжи Зеленского в эфире радиостанции Kossuth.

Венгрия 18 февраля прекратила поставки дизеля на Украину, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза на 90 млрд евро до возобновления прокачки нефти из России.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто объяснил такие шаги ответом на шантаж со стороны киевского режима, который, по его словам, по политическим причинам не возобновляет транзит нефти, стремясь вызвать энергетический кризис и повлиять на предстоящие выборы в Венгрии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Киев не допустил иностранных дипломатов к инспекции состояния нефтепровода «Дружба».

Он также опроверг утверждения украинского лидера Владимира Зеленского о повреждении участка этого трубопровода.

Венгрия и Сербия договорились о строительстве нефтепродуктопровода для транспортировки бензиновых и дизельных полуфабрикатов на фоне энергетического давления со стороны Украины.

