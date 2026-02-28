Жители Боливии бросились собирать деньги с разбившегося самолета ВВС

Местные жители устроили мародерство на месте крушения военно-транспортного самолета

Tекст: Денис Тельманов

Военный самолет Hercules, принадлежащий ВВС Боливии, потерпел крушение на дороге в городе Эль-Альто. По данным издания El Deber, борт перевозил деньги, которые после аварии оказались разбросаны по дороге.

Свидетели рассказывают, что местные жители поспешили собирать разбросанные купюры, несмотря на попытки военных и пожарных отогнать их от места происшествия.

В результате крушения, по информации El Deber, погиб минимум один человек, еще несколько получили ранения. Также сообщается, что более 10 автомобилей были полностью уничтожены, когда самолет задел их при падении.

Видео, опубликованное в местных СМИ, запечатлело, как жители Эль-Альто собирают деньги прямо с проезжей части, а представители экстренных служб пытаются восстановить порядок. Подробности о причине крушения и количестве пострадавших уточняются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в боливийском городе Эль-Альто военно-транспортный самолет С-130 Hercules потерпел крушение, столкнувшись с автомобилями на оживленном шоссе.