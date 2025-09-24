Суд запретил песню «Порнофильмов» как экстремистскую

Tекст: Алексей Дегтярев

Сами музыканты группы «Порнофильмы» не явились на заседание, где рассматривался вопрос о признании их композиции экстремистской и запрете к распространению, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

В песне содержатся призывы к насильственным действиям и пропаганда ненависти, в том числе к государственным органам и их представителям.

Решение суда предусматривает запрет аудиозаписи и видеоклипа, размещенных в свободном доступе в интернете, в том числе для несовершеннолетних слушателей.

В прокуратуре добавили, что после вступления решения суда в законную силу информацию направят в Министерство юстиции для включения трека в федеральный список экстремистских материалов. Также сведения поступят в Роскомнадзор для блокировки интернет-ресурсов, где размещена песня и клип.

В 2024 году сообщалось, что вокалисту группы «Порнофильмы» Владимиру Котлярову (иноагент) грозит уголовное дело по статье о дискредитации российской армии.

До этого суд штрафовал его на 50 тыс. рублей за дискредитацию Вооруженных сил России.