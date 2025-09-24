Украина как была с 1991–2013 годов разделена по языковому признаку, так разделенной и осталась. Школьники Киева, которые выросли и сформировались в условиях майданной, русофобской пропаганды, продолжают использовать русский язык как основной для коммуникации друг с другом.3 комментария
Суд запретил песню «Порнофильмов» как экстремистскую
Городской суд Петербурга признал композицию «Выключите гимн» группы «Порнофильмы» экстремистским материалом и запретил ее, сообщили в прокуратуре города.
Сами музыканты группы «Порнофильмы» не явились на заседание, где рассматривался вопрос о признании их композиции экстремистской и запрете к распространению, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
В песне содержатся призывы к насильственным действиям и пропаганда ненависти, в том числе к государственным органам и их представителям.
Решение суда предусматривает запрет аудиозаписи и видеоклипа, размещенных в свободном доступе в интернете, в том числе для несовершеннолетних слушателей.
В прокуратуре добавили, что после вступления решения суда в законную силу информацию направят в Министерство юстиции для включения трека в федеральный список экстремистских материалов. Также сведения поступят в Роскомнадзор для блокировки интернет-ресурсов, где размещена песня и клип.
В 2024 году сообщалось, что вокалисту группы «Порнофильмы» Владимиру Котлярову (иноагент) грозит уголовное дело по статье о дискредитации российской армии.
До этого суд штрафовал его на 50 тыс. рублей за дискредитацию Вооруженных сил России.