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    3 комментария
    Запад оказался далек от своих идей

    Изучая наследие западной мысли, мы всегда должны помнить о том, насколько слабо оно связано с тем, как реально живет и действует Запад. Западная цивилизация руководствуется именно инстинктами – и в этом ее главная мощь.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Москва ставит Узбекистан во главу угла

    Конкуренция России и Китая в Центральной Азии носит ограниченный и неконфликтный характер. Во-первых, у каждого своя специализация. Большие инфраструктурные проекты – за Россией, масштабные инвестиции и кредиты – за Китаем. Во-вторых, рост влияния осуществляется преимущественно за счет США и ЕС.

    15 комментариев
    13 июня 2024, 12:34 • Новости дня

    Вокалиста «Порнофильмов» оштрафовали за дискредитацию армии

    Суд оштрафовал вокалиста «Порнофильмов» за дискредитацию армии

    Tекст: Вера Басилая

    Тверской суд Москвы оштрафовал на 50 тыс. рублей вокалиста группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова (признан в России иноагентом) за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщили в суде.

    Котлярову назначен административный штраф в 50 тыс. рублей за публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС России, передает РИА «Новости».

    Минюст России включил Котлярова в реестр иноагентов в сентябре 2023 года.

    12 июня 2024, 18:46 • Новости дня
    ЦБ разъяснил статус доллара в России после санкций против Мосбиржи
    ЦБ разъяснил статус доллара в России после санкций против Мосбиржи
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Россияне и российские компании смогут продолжить покупать и продавать доллары и евро через российские банки, сообщил Центральный банк России.

    Сделки с долларом США и евро продолжат совершать на внебиржевом рынке, заявили в ЦБ, передает ТАСС.

    Все средства в долларах США и евро на счетах и вкладах российских граждан и компаний остаются сохранными, подчеркнул регулятор.

    Для определения курсов доллара и евро к рублю планируется использовать банковскую отчетность и сведения из внебиржевых торгов.

    Напомним, США ввели санкции против Московской биржи, после чего торговая площадка объявила, что прекратит торги долларом США.

    Коментарии (48)
    12 июня 2024, 16:12 • Новости дня
    Орбакайте заявила, что у нее «иммунитет к говну»
    Орбакайте заявила, что у нее «иммунитет к говну»
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Певица Кристина Орбакайте обратилась к «поклонникам и недоброжелателям» с заявлением о том, что у нее все хорошо, и пояснила, что у нее за годы выработался иммунитет к негативной информации.

    Артистка в своем Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России) выразила благодарность друзьям и поклонникам за поддержку, поскольку в последнее время ей уделяется столько внимания.

    «Ну а тем, кто меня не любит, не любил, разлюбил, хочу сказать – да все у меня зашибись. У меня куча творческих планов, любых планов. Нигде я не проваливаюсь никогда, а то говно, которое по жизни встречается… Слушайте, у меня уже такой иммунитет за эти годы [выработался], и оно ко мне не прилипает», – пояснила Орбакайте.


    Певица добавила, что ей всегда найдется что спеть и что сказать благодарной публике.

    Ранее мать Орбакайте и певица Алла Пугачева выпустила песню под названием «Не высовывайся, дочка». Поклонники посчитали, что Пугачева так обратилась к своей дочери с советом «посидеть в уголочке».

    Коментарии (79)
    12 июня 2024, 16:46 • Новости дня
    Французский полковник: Россия добилась своего под Харьковом

    Французский полковник Дарра: Россия добилась своего под Харьковом

    Французский полковник: Россия добилась своего под Харьковом
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская оборона в Харьковской области ослаблена действиями российских военных, заявил отставной французский полковник Бертран Дарра.

    ВС России смогли «добиться своего», заявил Дарра в интервью LCI, передает РИА «Новости».

    Он пояснил, что российские силы в Харьковской области смогли ослабить украинские подразделения и рассредоточить их с других участков фронта. Это позволило остальным российским частям наступать на позиции ВСУ.

    Полковник добавил, что эвакуация из Харькова нарушила логистику армии Украины и создала трудности для киевского режима.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, как ВСУ пытаются остановить продвижение российских сил на Харьковском направлении.

    Коментарии (17)
    12 июня 2024, 21:42 • Новости дня
    Обменники в Москве резко повысили курс покупки доллара

    Обменники в Москве резко повысили курс покупки доллара и евро

    Обменники в Москве резко повысили курс покупки доллара
    @ Мария Девахина/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Часть обменников в столице сильно увеличили курс, по которому у них можно приобрести наличные доллары, максимальное значение дошло у Норвик Банка.

    У Норвик Банка к 19.15 один доллар можно было купить за 200 рублей, передает РБК со ссылкой на сервис «Банки.ру».

    Оператор колл-центра заявил, что ни один из дополнительных офисов банка не работает.

    Курс покупки евро в нескольких обменниках Москвы также увеличился, дороже всех за евро просит Цифра Банк – 160 рублей.

    Ранее ЦБ заявил, что россияне и российские компании после санкций США в отношении Мосбиржи смогут продолжить покупать и продавать доллары и евро через российские банки.

    ВТБ и Сбер заявили, что американские санкции не повредят работе банков внутри России.

    Коментарии (50)
    12 июня 2024, 18:10 • Новости дня
    Мосбиржа решила не торговать долларом после санкций США
    Мосбиржа решила не торговать долларом после санкций США
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В четверг Московская биржа не станет проводить торги долларом США из-за американских санкций против нее, заявили в торговой площадке.

    Торги евро также проводиться не будут, указали там, передает ТАСС.

    С 13 июня на валютном рынке и рынке драгметаллов торги будут производиться по всем инструментам за исключением валютных пар с долларом и евро.

    На фондовом и денежном рынках, рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) торги продолжатся по всем инструментам, кроме инструментов с расчетами в долларах и евро. На срочном рынке торги будут проходить в обычном режиме.

    Ранее США объявили очередной антироссийский пакет санкций, в него включили Мосбиржу.

    Коментарии (37)
    12 июня 2024, 14:05 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по стоянкам самолетов ВСУ
    ВС России нанесли удар по стоянкам самолетов ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в среду ударили по стоянкам украинских военных самолетов и инфраструктуре авиабазы ВСУ, сообщило Минобороны.

    Групповой удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования и беспилотниками, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также были поражены пункт временной дислокации иностранных боевиков, места подготовки к применению безэкипажных катеров, склады боеприпасов и взрывчатки. Все назначенные объекты поражены.

    На прошлой неделе ВС России нанесли 27 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными аппаратами по энергетическим объектам Украины.

    Коментарии (28)
    12 июня 2024, 19:05 • Новости дня
    Пашинян спровоцировал драку в парламенте Армении, назвав генералов трусами

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В армянском парламенте в среду произошла потасовка между оппозиционными и провластными депутатами, она началась после того, как премьер Никол Пашинян назвал нескольких генералов трусами.

    Многие упомянутые оппозицией генералы при начале наступления Азербайджана «звонили с просьбой вывезти их» лично премьеру, заявил Пашинян, передает ТАСС.

    По его словам, они «трусы и дезертиры».

    После этих слов в парламенте Армении началась перепалка, которая перешла в потасовку.

    Ранее сообщалось, что Пашинян якобы объявил о выходе страны из ОДКБ, однако позже министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян опроверг эту информацию.

    Коментарии (17)
    12 июня 2024, 21:01 • Новости дня
    Эксперт: Украина обманула Румынию, чтобы использовать ее базы для F-16

    Эксперт: Украина обманула Румынию, чтобы использовать ее авиабазы для F-16

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим намеревается эксплуатировать румынские авиационные базы для боевых вылетов истребителей F-16, для этого она обманула руководство Румынии, заявил эксперт из Британии Александр Меркурис.

    Украина намерена эксплуатировать F-16 с румынских аэродромов, такой план у нее был изначально, заявил Меркурис, передает радио Sputnik.

    Чтобы успокоить румынских союзников, Киев придумал историю о том, что самолеты будут переправляться с румынской территории и вооружаться на Украине, после чего вводиться в бой.

    Переданные Украине F-16, по прогнозу эксперта, будут уничтожены, как и авиабазы, на которых их расположат.

    Ранее военный обозреватель Михаил Ходаренок предполагал, что переданные Украине F-16 будут запускать с территории Польши или Румынии.

    Коментарии (15)
    12 июня 2024, 19:26 • Новости дня
    Уехавшая из Германии омичка победила на выборах в Гамбурге
    Уехавшая из Германии омичка победила на выборах в Гамбурге

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Уехавшая из Омска Ольга Петерсен выиграла местные выборы в Гамбурге, хотя ранее ее исключили из «Альтернативы для Германии» (АдГ), после чего она была вынуждена покинуть Германию.

    Петерсен получила 3460 голосов в гамбургском районе Хаусбрух, этого количества должно хватить для победы и перехода в районное собрание, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

    Отмечается, что не досчитано несколько поданных через почту голосов, но, вероятнее всего, они не скажутся на результатах голосования.

    Петерсен переехала вместе с семьей в Германию в 2008 году. Она выступала недавно в ОБСЕ, где шла речь о дискриминации россиян в ЕС. Также она приезжала наблюдателем на выборы президента России в 2024 году.

    После этого ее исключили из АдГ в парламенте Гамбурга, решается вопрос об исключении ее из партии в целом.

    Также Петерсен была вынуждена покинуть Германию, поскольку школьные учителя ее детей жаловались в социальные органы на «странное поведение» этих учеников.

    Коментарии (13)
    12 июня 2024, 21:18 • Новости дня
    Обыски прошли у брата юмориста Максима Галкина

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У брата артиста Максима Галкина (иностранный агент) Дмитрия Галкина прошли обыски, сообщили СМИ в среду вечером.

    Дмитрий является старшим братом в семье, у него прошли обыски, передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал 112.

    По этим данным, Дмитрий ранее служил в силовых структурах. Обыски имеют отношение к хищениям в военном ведомстве.

    Коментарии (24)
    12 июня 2024, 21:47 • Новости дня
    В G7 решили выделить 50 млрд долларов Украине за счет активов России
    В G7 решили выделить 50 млрд долларов Украине за счет активов России
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Участники G7 смогли договориться о выделении киевскому режиму 50 млрд долларов, об этом заявили в Елисейском дворце в среду вечером.

    Лидеры G7 договорились выделить 50 млрд долларов Украине за счет прибыли от замороженных российских активов до конца 2024 года, передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

    Идея о выделении этих средств принадлежит США, кредит предполагается гасить за счет средств, полученных от замороженных российских активов, сказали в Елисейском дворце.

    Ранее Белый дом заявлял, что в G7 разрабатывают план «по изъятию» замороженных российских активов.

    Коментарии (42)
    12 июня 2024, 14:38 • Новости дня
    Минобороны показало уничтожение С-300 ВСУ с помощью «Искандера»
    Минобороны показало уничтожение С-300 ВСУ с помощью «Искандера»
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные поразили дивизион украинского зенитно-ракетного комплекса С-300ПТ в Полтавской области, удар сняли на видео, Минобороны опубликовало видеозапись.

    ЗРК поразили с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» рядом с поселком Полывяное, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Средства объективного контроля подтвердили уничтожение двух пусковых установок ЗРК, двух радиолокационных станций и кабины боевого управления.


    На видео также запечатлена вторичная детонация.

    Ранее в мае расчет «Искандера» уничтожил командный пункт и скопление техники ВСУ.

    Коментарии (3)
    12 июня 2024, 15:24 • Новости дня
    Путин: В России выросла плеяда командиров, вызывающих «чувство надеги»
    Путин: В России выросла плеяда командиров, вызывающих «чувство надеги»
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В России выросла замечательная плеяда командиров разных уровней, они «вызывают чувство надеги», заявил президент России Владимир Путин, рассказывая о прошедшей во вторник встрече с командующими группировками ВС России.

    Глава государства признался, что встреча произвела на него очень хорошее, позитивное впечатление, передает ТАСС.

    «Все взрослые, серьезные, но по возрасту достаточно молодые люди. Профессионалы, отдающие полностью себе отчет в том, что они должны делать сейчас, что должны делать завтра, послезавтра, сегодня. Все слажено. – отметил Путин. – У нас выросла замечательная плеяда командиров и на таком высоком уровне, и на низком. Такое чувство, как у нас в народе говорят, надеги возникает, когда общаешься с людьми такого уровня и класса».

    Ранее сообщалось, что Путин заслушал доклады Белоусова и Герасимова о ходе СВО.

    Коментарии (40)
    12 июня 2024, 19:35 • Новости дня
    Военкор Коц оценил прибывшие на Кубу российские корабли
    Военкор Коц оценил прибывшие на Кубу российские корабли
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В порт кубинской столицы прибыли лучшие боевые вымпелы Северного флота, это тот случай, когда «качество важнее количества», заявил военный корреспондент Александр Коц, комментируя визит ВМФ России в порт Гаваны.

    Состав эскадры Северного флота – это тот случай, когда «качество важнее количества», это «лучшие корабли» СФ, заявил Коц в своем Telegram-канале.

    «Адмирал Горшков» – это многоцелевой фрегат первого ранга с управляемым ракетным вооружением проекта 22350, корабль может нести «Ониксы», «Калибры» и гиперзвуковые «Цирконы», пояснил военкор.

    Также у фрегата есть радиолокационные станции, умеющие следить за всеми типами целей, современные комплексы РЭБ и РЭП, а все системы управления – цифровые.

    «По сути, этот корабль – плавающий компьютер, способный выполнять множество задач практически без участия человека», – добавил Коц.

    Его оборудование связано в сеть единым управлением, радиоэлектронный комплекс освещения надводной и подводной обстановки позволяет фиксировать врага на значительном расстоянии.

    Атомная подводная лодка «Казань», которая также в составе эскадры зашла в порт Гаваны – это проект 885М. Она может вести огонь всеми современными типами крылатых ракет морского базирования, у нее обновлена элементная база, модернизированное оборудование. Также у подлодки менее шумный новый двигатель, который делает сложным ее обнаружение в океанских глубинах.

    Все компоненты на этой АПЛ – российского производства, добавил Коц.

    В среду в порт Гаваны зашел российский фрегат «Адмирал Горшков» в составе группы кораблей Военно-морского флота России.

    Отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон заявил, что прибытие кораблей ВМФ России на Кубу схоже с событиями Карибского кризиса в 1962 году.

    Коментарии (16)
    13 июня 2024, 03:27 • Новости дня
    Маск призвал объявить НКО на Украине террористической организацией

    Маск предложил признать террористической организацией украинскую медиакомпанию за список «трампистов и коммунистов»

    Маск призвал объявить НКО на Украине террористической организацией
    @ Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Медиакомпанию TEXTY – украинскую некоммерческую организацию, которая связана с правительством США – нужно признать террористами за составление черного списка американских политиков, критикующих помощь Киеву, заявил американский предприниматель Илон Маск.

    На прошлой неделе TEXTY представила список людей и организаций, которые выступают против американской поддержки Украины. В список вошли Маск, экс-президент США Дональд Трамп, ряд влиятельных конгрессменов, журналист Такер Карлсон, психолог Джордан Петерсон и другие – всего 391 человек и 76 организаций, передает РИА «Новости».

    Сенатор от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс и член Палаты представителей республиканец Мэтт Гетц потребовали от госсекретаря США Энтони Блинкена «ответов» в связи публикацией списка американцев, названных «трампистами и коммунистами» за их «сопротивление предоставлению большего количества американских денежных средств», сообщает Fox News.

    Конгрессмен-республиканец Эндрю Клайд заявил, что профильный комитет Палаты представителей принял решение отменить финансирование украинской организации, передает ТАСС.

    Маск в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) заявил, что «это хороший первый шаг», но «их следует добавить в список подсанкционных террористических организаций».

    Напомним, в мае Маск высказал сомнения в демократических процессах на Украине, отреагировав на сообщение о продлении полномочий президента Владимира Зеленского.

    Коментарии (3)
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    • Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв
      Европа движется правильно, но медленно

      Правые евроскептики прибавили голоса по итогам выборов в Европарламент. Там увеличилось число противников войны с Россией, а число отъявленных русофобов, напротив, сократилось. Однако изменения пока слишком малы для того, чтобы в руководство ЕС пришли другие люди и его политика изменилась.

      3 комментария
    • Запад оказался далек от своих идей

      Изучая наследие западной мысли, мы всегда должны помнить о том, насколько слабо оно связано с тем, как реально живет и действует Запад. Западная цивилизация руководствуется именно инстинктами – и в этом ее главная мощь.

      0 комментариев
    • Глеб Простаков Глеб Простаков
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