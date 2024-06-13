Правые евроскептики прибавили голоса по итогам выборов в Европарламент. Там увеличилось число противников войны с Россией, а число отъявленных русофобов, напротив, сократилось. Однако изменения пока слишком малы для того, чтобы в руководство ЕС пришли другие люди и его политика изменилась.3 комментария
Вокалиста «Порнофильмов» оштрафовали за дискредитацию армии
Суд оштрафовал вокалиста «Порнофильмов» за дискредитацию армии
Тверской суд Москвы оштрафовал на 50 тыс. рублей вокалиста группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова (признан в России иноагентом) за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщили в суде.
Котлярову назначен административный штраф в 50 тыс. рублей за публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС России, передает РИА «Новости».
Минюст России включил Котлярова в реестр иноагентов в сентябре 2023 года.