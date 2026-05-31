Захарова отметила отказ Прибалтики от переговоров по иску о правах русскоязычных
Латвия, Литва и Эстония отвергли попытки переговоров в связи с жалобой России на ущемление прав русскоязычных в Международном суде ООН, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова прокомментировала ход разбирательства. Она обратила внимание на «отказ от переговоров, неконструктивную реакцию прибалтийских стран на справедливые претензии российской стороны» передает РИА «Новости».
Причиной подачи иска стало нежелание трех государств остановить дискриминационную политику в отношении соотечественников. В этих республиках целенаправленно ограничивают использование русского языка и подвергают гонениям граждан с альтернативной точкой зрения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел России анонсировало обращение в Международный суд ООН из-за притеснений русскоязычного населения в Прибалтике.
Сообщается, что досудебная стадия урегулирования спора между Россией и странами Прибалтики из-за дискриминации русскоязычного населения близится к завершению.