Папа римский решил лично назначить нового главу католиков Москвы
После отставки Павла Пецци по состоянию здоровья понтифик самостоятельно выберет нового руководителя столичной католической архиепархии в удобные для него сроки, сообщил генеральный викарий архиепархии в Москве священник Кирилл Горбунов.
Временно исполнять обязанности руководителя архиепархии будет вспомогательный епископ Николай Дубинин, передает РИА «Новости».
Ранее папа римский принял отставку прежнего главы Павла Пецци из-за слабого здоровья. Дубинин назначен апостольским администратором на период, пока кафедра остается свободной.
«Нового митрополита архиепархии должен назначить папа, и он свободен в своем решении, в том числе и в том, что касается сроков», – рассказал генеральный викарий священник Кирилл Горбунов.
Конференция католических епископов России также обновила свое руководство. По истечении двух сроков председательства Пецци новым главой организации на три года избран епископ Клеменс Пиккель. Должности вице-председателя и секретаря заняли Кирилл Климович и Штефан Липке.
Павел Пецци руководил московской архиепархией с 2007 года. Исполняющий его обязанности Николай Дубинин в 2020 году стал первым этнически русским католическим епископом в новейшей истории. На этот пост его утвердил папа римский Франциск.