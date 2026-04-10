  В Иерусалим из Москвы отправилась делегация за Благодатным огнем
    Роман с наследницей королей скажется на выборах президента Франции
    В России меняются правила перевода денег через СБП
    Генсек НАТО заявил о «неправильно» движущейся линии фронта на Украине
    Эксперт: Модуль «Наука» МКС еще сможет поработать на новой орбитальной станции
    Путин объявил пасхальное перемирие
    Иран заявил о планах вывести управление Ормузским проливом на новый уровень
    Рютте: Коалиция из 34 стран обеспечит судоходство в Ормузском проливе
    Центробанк объяснил резкий рост объема наличных денег на руках у россиян
    Трам рекомендовал Ирану прекратить взимать плату за проход через Ормуз
    Тимур Шерзад Как Кенигсберг делали Калининградом

    9 апреля 1945 года пехотный генерал вермахта Отто Ляш сдал Кенигсберг советским войскам. Сильнейшая крепость Восточной Пруссии, которую не смогли взять армии Самсонова и Ренненкампфа, пала за несколько дней.

    Вадим Трухачёв Весь мир делает ставки на выборы в Венгрии

    Предстоящие 12 апреля парламентские выборы в Венгрии стали поистине событием мирового масштаба. За ними следят не только в России и Евросоюзе, но и в США, и в Китае. И от того, останется у власти Виктор Орбан или ему на смену придет проевропейский Петер Мадьяр, действительно кое-что зависит.

    Глеб Простаков Джинна криптовалют заточили в лампе

    Текущие подходы к регулированию крипторынка не позволяют говорить о том, что Россия «оседлала волну» или использует крипту как стратегическое преимущество – например, для массового обхода санкций или создания альтернативной системы международных расчетов.

    10 апреля 2026, 06:41 • Новости дня

    Украинские националисты жестоко подавили бунт мобилизованных под Чугуевом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На полигоне в лесах Чугуевского района произошла попытка вооруженного мятежа насильно призванных солдат ВСУ, но ее подавили украинские националисты, сообщил связанный с группировкой ВС России «Север» канал «Северный Ветер».

    Инцидент произошел в лагере подготовки штурмовых подразделений, сообщается в канале «Северный Ветер» в Max.

    Попытка мятежа завершилась жестокой расправой со стороны националистических подразделений.

    Генеральный штаб украинской армии тщательно скрывает факт массового неповинения бойцов.

    Родственникам погибших при подавлении бунта военнослужащих отправляют фальшивые документы. Командование официально списывает потери на естественные причины смерти.

    Одной из жертв жестокой расправы стал уроженец Николаева И.В. Терентьев 1979 года рождения. Семье передали тело мужчины с многочисленными переломами.

    До этого командование украинского полигона в Днепропетровской области расстреливало мобилизованных солдат за попытки побега. В Черниговской области военные заставляли новобранцев ползать по земле под выстрелы.

    9 апреля 2026, 09:18 • Новости дня
    Удары «Гераней» уничтожили нагруженные западным оружием сухогрузы под Одессой
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В гавани города Измаил в Одесской области дроны-камикадзе атаковали корабли, доставившие бронетехнику и беспилотные аппараты для украинской армии из Европы.

    Кадры точного попадания аппарата «Герань» по стоящему у причала сухогрузу опубликовали в соцсетях, пишет «Российская газета».

    Беспорядочный огонь из стрелкового оружия не смог остановить дрон. В результате удара в центральной части корпуса произошел мощный взрыв и начался сильный пожар.

    По данным местного подполья, целью атаки стали два корабля с военной техникой из Европы. Первый сухогруз привез броневики и самоходные гаубицы. Во время налета часть техники уже была выгружена на причал, но оставалась на территории порта.

    Второе судно ожидало своей очереди у слипов и было полностью загружено беспилотниками иностранного производства. Оба транспорта получили серьезные повреждения. Кроме того, сильно пострадало портовое отделение пограничной службы, где зафиксированы убитые и раненые.

    Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударе по месту разгрузки натовских дронов в порту Измаила. Ранее российские беспилотники атаковали судно с военными поставками у этого же города.

    9 апреля 2026, 14:45 • Новости дня
    Беспилотники осложнили продвижение ВС России под Славянском

    Tекст: Ольга Иванова

    Наступательные действия ВС России на направлении Славянска продолжаются, однако продвижение осложнено за счет плотной обороны противника и массового применения беспилотников, сообщают СМИ.

    Подразделения Вооружённых сил России продолжают наступление на славянском направлении, передает Lenta.ru.

    Продвижение осложняется плотной обороной противника и активным применением беспилотников, которые играют всё большую роль в тактике боевых действий. Район вокруг Славянска постоянно находится под артиллерийским контролем, а любые перемещения техники и военнослужащих отслеживаются средствами воздушной разведки.

    На позициях российских подразделений отмечают, что противник активно использует дроны для организации засад. Как уточнили военные, беспилотники размещают рядом с дорогами и перекрестками, чтобы при появлении целей быстро нанести удар. Военнослужащие подчеркивают: «Удары БПЛА чаще наносятся с короткой дистанции после визуального контакта с техникой или личным составом».

    Изменение тактики применения дронов связано, в том числе, с сокращением численности пехоты на передовой, отмечают на месте. Управление беспилотниками становится одним из ключевых факторов ведения боя в данном районе. Открытая местность и постоянное наблюдение с воздуха заставляют подразделения уделять особое внимание маскировке техники и боевого порядка.

    Славянск и Краматорск остаются крупными населенными пунктами, где продолжаются активные боевые действия. По оценкам с линии соприкосновения, продвижение российских войск идет медленно и измеряется десятками или сотнями метров из-за плотной обороны и сложных условий наблюдения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска в Славянске принудительно эвакуируют семьи с детьми. Из подконтрольного ВСУ Славянска организаторы эвакуации начали вывозить детей в неизвестном направлении.

    9 апреля 2026, 21:07 • Видео
    Бунт в центре Европы. Теперь Швейцария

    В центре Европы бунт: власти Швейцарии хотят снять санкции с России, что может обрушить всю структуру европейских финансовых ограничений. Это еще один бонус, который принесла нам война в Иране, помимо роста цен на нефть.

    9 апреля 2026, 21:52 • Новости дня
    Генсек НАТО заявил о «неправильно» движущейся линии фронта на Украине
    @ REUTERS/Serhii Korovainyi

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что линия фронта на Украине постепенно сдвигается в неблагоприятном для Киева направлении.

    Такое мнение он высказал, выступая в Институте президентского фонда Рональда Рейгана, передает РИА «Новости».

    «В целом линия фронта все еще движется в неправильном направлении – очень медленно, но все же… В более общем плане вы все еще видите, что движение идет в неправильную сторону, если вы за Украину, как я, и против России», – сказал Рютте.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как провалилось зимнее контрнаступление Украины.

    9 апреля 2026, 22:09 • Новости дня
    Путин объявил пасхальное перемирие
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин объявил о перемирии с 11 апреля до конца дня 12 апреля в связи с праздником Пасхи, сообщили в Кремле.

    «Решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации в связи с приближающимся православным праздником Пасхи объявляется перемирие с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года. <...> Исходим из того, что украинская сторона последует примеру Российской Федерации», – сказано в сообщении.

    Уточняется, что министру обороны России Андрею Белоусову, начальнику Генерального штаба ВС России – командующему Объединенной группировкой войск генералу армии Валерию Герасимову даны указания на указанный период остановить боевые действия на всех направлениях.

    «Войскам быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника, а также любые его агрессивные действия», – уточняется в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности киевского режима к пасхальному перемирию.

    Ранее Россия передала Украине тысячу тел погибших военнослужащих ВСУ, Киев в ответ передал Москве 41 тело российских военнослужащих.

    9 апреля 2026, 19:12 • Новости дня
    Мединский сравнил соотношение военных потерь России и Украины

    Tекст: Ольга Иванова

    Российская сторона передала Украине тела 1000 погибших военнослужащих, получив взамен 41 тело, что отражает разницу в потерях, сообщил помощник президента РФ, глава российской переговорной группы Владимир Мединский.

    Россия передала Киеву 1000 тел военнослужащих, погибших на Украине, а сама получила 41 тело погибших российских военных, передает ТАСС. Об этом сообщил помощник президента России Владимир Мединский, который также возглавляет российскую переговорную группу.

    Мединский отметил: «Украинской стороне передано 1000 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. С той стороны получено 41 [тело] погибших наших. Это о соотношении потерь». Таким образом, он подчеркнул значительную разницу в потерях между сторонами конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел России заявило, что с июня 2025 года российская сторона передала Киеву более 12 тыс. останков украинских военнослужащих.

    9 апреля 2026, 10:03 • Новости дня
    В Госдуме заявили о планах ВСУ сорвать парад Победы

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские боевики могут попытаться сорвать парад Победы в Москве с помощью роя дронов или закладок взрывных устройств, сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

    Журавлев заявил, что ВСУ могут предпринять попытки срыва парада Победы в Москве. По его словам, существует вероятность запуска роя дронов украинскими боевиками, чтобы помешать проведению праздничных мероприятий, передают «Вести».

    Депутат также допустил вариант закладки взрывных устройств в столице. «Будем надеяться, что правда вновь восторжествует и мы сможем полюбоваться парадными колоннами на Красной площади. В том числе и пролетом авиации – эта часть, кстати, подвержена внешним воздействиям больше всего остального», – заявил Журавлев. Его слова приводит «Абзац».

    Он выразил надежду, что предстоящие торжества пройдут в штатном режиме. Журавлев напомнил, что в прошлом году украинским боевикам не удалось сорвать проведение праздника.

    Генеральная репетиция военного парада ко Дню Победы пройдет на Красной площади в Москве 7 мая.

    Москва традиционно будет рада видеть широкий круг друзей из дружественных стран на праздновании 9 мая.

    Российская сторона допускает возможность пригласить президента США на торжества по случаю Дня Победы.

    9 апреля 2026, 15:40 • Новости дня
    Кулеба рассказал об эвакуации правительства Украины в феврале 2022 года
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в конце февраля 2022 года часть украинского правительства эвакуировали из Киева в Ивано-Франковск на западе страны.

    Он рассказал, что находился в командировке в США, когда получил сообщение о закрытии неба и изменении маршрута полета, а также о том, что ему не следует возвращаться в Киев, передает РИА «Новости».

    «Часть правительства получили официальное поручение эвакуироваться в Ивано-Франковск», – отметил Кулеба в интервью изданию «Курс». По его словам, это решение приняли как меру безопасности на случай ухудшения обстановки в столице.

    Кулеба уточнил, что в Ивано-Франковске чиновники работали дистанционно вместе с коллегами, оставшимися в Киеве. Он также отметил, что сам хотел вернуться в столицу, но ему запретили это делать из-за угроз безопасности.

    Позднее, как добавил бывший министр, часть украинского правительства перебралась во Львов, где находились иностранные дипломаты. Возвращение чиновников в Киев состоялось примерно через месяц после эвакуации.

    Ранее Кулеба рассказал о прощании Байдена с Украиной за два дня до начала СВО.

    9 апреля 2026, 20:41 • Новости дня
    Медведев заявил о доказательствах производства биооружия на Украине
    @ Jens Buttner/ZB/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии по противодействию современным угрозам биологической безопасности заявил о наличии доказательств производства компонентов биологического оружия в западных биолабораториях на Украине.

    По его словам, эти лаборатории представляют собой крайне серьезную и абсолютно недопустимую угрозу для безопасности России, передает ТАСС.

    Медведев отметил, что доказательства подобных разработок были получены в ходе специальной военной операции. Он подчеркнул, что система реагирования на биологические угрозы в России надежна, однако в нынешних условиях требуется сохранять максимальную осторожность и продолжать принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности страны.

    Зампред Совбеза также указал на важность дальнейшего мониторинга и прогнозирования биологических угроз. Он предложил рассмотреть вопрос организации центра анализа и моделирования биологических рисков, который мог бы повысить эффективность борьбы с подобными угрозами.

    В 2022 году Минобороны получило доказательства разработки биооружия на Украине.

    10 апреля 2026, 00:22 • Новости дня
    Зеленский ответил на объявленное Путиным пасхальное перемирие

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский ответил в Telegram-канале на объявление российским президентом Владимиром Путиным пасхального перемирия, подчеркнув заявления Украины о готовности к зеркальным шагам.

    «Украина неоднократно заявляла, что мы готовы к зеркальным шагам. Мы предлагали в этом году прекращение огня на время Пасхальных праздников и будем действовать соответственно. Людям нужна Пасха без угроз и реальное движение к миру, и в России есть шанс не возвращаться к ударам и после Пасхи», – приводит слова Зеленского в Telegram-канале ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия передала Украине тысячу тел погибших солдат ВСУ, Киев в ответ передал Москве 41 тело российских военнослужащих. Зеленский выразил готовность к прекращению огня на Украине при условии зеркальных шагов со стороны России. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отметил, что Зеленский должен проявить критическое мышление и принять мирные предложения России.


    9 апреля 2026, 12:25 • Новости дня
    Сырский заявил о решающем противостоянии с Россией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о решающем противостоянии с российской армией.

    Сырский в своем Telegram-канале заявил о решающем противостоянии с Россией, сообщает РИА «Новости».

    Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что российские вооруженные силы увеличили численность своих войск и нарастили применение беспилотных систем. Он заявил: «Мы не имеем права останавливаться в этом решающем противостоянии».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский проинспектировал позиции украинской армии под Константиновкой на фоне массовых налетов российских беспилотников.

    Украинский военачальник признал трехкратное превосходство Вооруженных сил России по численности личного состава.

    Ранее генерал констатировал двукратное преимущество российской армии в военной технике.

    9 апреля 2026, 18:45 • Новости дня
    Число раненых после атаки ВСУ на кладбище Донецка достигло пяти

    Tекст: Ольга Иванова

    Пять человек получили ранения различной степени тяжести после атаки беспилотника ВСУ на траурную процессию на Южном кладбище Донецка.

    Пять мирных жителей получили ранения в результате атаки дрона ВСУ на траурную процессию на Южном кладбище Донецка, передает ТАСС. Инцидент произошел утром 9 апреля, когда люди собрались для прощания с погибшими.

    В сообщении Следственного комитета по ДНР отмечается: «По имеющейся в настоящее время информации, в ходе осмотра места происшествия установлено, что ранения различной степени тяжести получили не менее пяти мирных жителей, которые находились на траурной процессии». Ранее в Минздраве ДНР сообщали о двух госпитализированных пострадавших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил о гибели четверых мирных жителей в результате атак украинских военных на различные районы региона.

    9 апреля 2026, 07:26 • Новости дня
    За ночь над Россией нейтрализовали 69 украинских дронов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь со среды на четверг дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 69 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны.

    Дроны уничтожили над Курской, Астраханской областями, их также поразили над Кубанью и над акваторией Азовского моря, указало ведомство в Max.

    Ранее сообщалось, что группировка «Запад» за сутки поразила 49 тяжелых боевых квадрокоптеров ВСУ.

    В среду во второй половине дня средства ПВО перехватили и уничтожили 16 украинских беспилотников самолетного типа над Россией.

    9 апреля 2026, 10:14 • Новости дня
    Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным в США

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным на нейтральной территории, предложив Соединенные Штаты или Ближний Восток в качестве возможных мест.

    Владимир Зеленский в интервью итальянской радиостанции RAI отметил, что встреча с президентом России Владимиром Путиным не состоится ни в Москве, ни в Киеве, но может пройти на Ближнем Востоке, в Европе или в Соединенных Штатах. Он подчеркнул, что открыт к диалогу и готов рассматривать различные площадки для переговоров, передает ТАСС.

    Зеленский также сообщил, что переговорный процесс с участием США продолжается и в основном сосредоточен на Ближнем Востоке. По его словам, трехсторонние переговоры с Россией были временно отложены, однако планируется их возобновление.

    Ранее, 28 января, помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил приглашение Зеленскому приехать в Москву для личной встречи с Путиным. Ушаков заверил, что Москва готова обеспечить необходимые условия и безопасность, а также подчеркнул, что власти России не отказывались от контактов, но такие встречи должны быть результативными и хорошо подготовленными.

    После этого Зеленский дал понять, что не собирается ехать в Москву, и предложил встречу в Киеве, при этом делая акцент на заинтересованности российской стороны в переговорах. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что инициатива по встрече исходила именно от Зеленского.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил о предложении президента США рассмотреть возможность встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского.

    Украинский лидер отказался от приглашения приехать в Москву для двусторонних переговоров.

    Владимир Зеленский предложил России прекратить огонь по примеру договоренностей на Ближнем Востоке.

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Зеленский должен проявить критическое мышление и принять мирные предложения России.

    9 апреля 2026, 16:12 • Новости дня
    Жителю Киева предъявили обвинения по делу о квартире Шалимова

    Tекст: Денис Тельманов

    Мужчине из Киева инкриминируют мошенничество и легализацию имущества из-за незаконного завладения квартирой, ранее принадлежавшей академику Александру Шалимову, стоимостью более 4,8 млн гривен.

    Жителю Киева предъявлены обвинения в незаконном завладении квартирой известного хирурга Александра Шалимова, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на офис генерального прокурора Украины.

    По данным ведомства, мужчину подозревают в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Эксперты оценили стоимость квартиры более чем в 4,8 млн гривен, что составляет примерно 110 тыс. долларов.

    В прокуратуре уточняют, что жилье академику Шалимову когда-то предоставили городские власти, после его смерти в квартире проживали жена и затем ее родственница, но официальное оформление права собственности так и не было завершено.

    По версии следствия, обвиняемый воспользовался ситуацией и подделал документы о якобы инвестировании в жилье на этапе строительства. Летом 2024 года он зарегистрировал право собственности через частного нотариуса и вскоре продал квартиру, после чего она была перепродана юридическому лицу.

    Суд уже наложил арест на квартиру, подозреваемый заключен под стражу. Александр Шалимов был выдающимся хирургом, организовал Киевский институт клинической и экспериментальной хирургии, ныне носящий его имя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, место проведения Переяславской рады лишилось статуса памятника национального значения на Украине. Власти Южноукраинска Николаевской области планируют демонтировать памятник физику Игорю Курчатову и рассматривают варианты его замены.

    9 апреля 2026, 15:19 • Новости дня
    Сальдо сообщил о гибели трех моряков при атаке ВСУ на сухогруз

    Tекст: Ольга Иванова

    Трое моряков стали жертвами атаки Вооруженных сил Украины на сухогруз с зерном в Азовском море, остальные сумели спастись, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Жертвами атаки Вооруженных сил Украины на сухогруз в Азовском море стали трое членов экипажа, сообщает ТАСС со ссылкой на интервью губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.

    Всего на борту судна находились 11 человек, восемь из них смогли спастись, высадившись на берег Херсонской области с помощью спасательного бота. По словам Сальдо, двоих погибших искали с применением авиации и плавательных средств.

    Губернатор подчеркнул, что сухогруз перевозил зерно и не представлял военного интереса для ВСУ, а на борту не было никакого оружия. Судно получило повреждения, частично затонуло, после чего его отбуксировали в безопасное место, дальнейшую судьбу определит судовладелец.

    Сальдо также сообщил, что капитан пострадавшего сухогруза находится в стабильном состоянии и его жизни ничего не угрожает. Губернатор выразил уверенность, что капитан полностью поправится.

    В воскресенье, 5 апреля, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что пострадавшее судно типа «Волго-Балт» перевозило пшеницу. Восемь человек смогли добраться до берега на лодке-капсуле, доставив тело старшего помощника капитана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число погибших членов экипажа сухогруза в Азовском море выросло до трех человек. Затонувший в Азовском море сухогруз перевозил около 3 тыс. тонн пшеницы. Капитан сухогруза был госпитализирован, а все спасенные моряки оказались гражданами России.

    В Дагестане и Чечне объявлена ЧС федерального уровня из-за паводка
    Эксперт: Идея Пашиняна о передаче армянской железной дороги вредит Еревану
    Медведев заявил о доказательствах производства биооружия на Украине
    Сийярто назвал встречу Зеленского с закарпатскими венграми политическим театром
    Вице-премьер Григоренко сообщил о пятикратном снижении проверок бизнеса
    Число раненых после атаки ВСУ на кладбище Донецка достигло пяти
    К 90-летию Лужкова запланировали установить в Москве памятник в его честь

    Почему нефть останется в цене после ормузского перемирия

    Цены на нефть стали падать немедленно после объявления о перемирии в иранской войне. Однако насколько устойчива эта тенденция? Судя по целому ряду признаков, даже если перемирие быстро превратится в настоящий мир, ждать возвращения дешевого топлива было бы преждевременно. Более того, налицо предпосылки к изменению всей структуры торговли нефтью. Подробности

    Защита «Турецкого потока» потребовала военных усилий группы стран

    Россия, Венгрия, Сербия и Турция договорились усилить меры защиты газопроводов после инцидента в Сербии, где вблизи участка «Турецкого потока» была обнаружена взрывчатка. В случае подрыва без энергоносителей могла оказаться целая группа государств – от Венгрии до Боснии. Эксперты не исключают причастность Украины к попытке теракта. Восточноевропейским странам, которые рискуют лишиться газа, придется объединить усилия по защите газовой инфраструктуры. Подробности

    Как провалилось зимнее контрнаступление Украины

    Всю зиму ВСУ пытались контратаковать российскую группировку «Восток», действующую на Запорожском направлении. Киевский режим бросал на это и новые резервы, и даже формировал новую тактику – но все равно не смог ничего добиться. Как сейчас складывается обстановка на данном участке фронта – и когда ВС РФ смогут возобновить здесь масштабные наступательные операции? Подробности

    Перемирие США и Ирана оказалось под угрозой срыва

    Иран может отказаться от перемирия с США, если Израиль продолжит атаки на Ливан. В Тель-Авиве уверены, что на Ливан не распространяется прекращение огня. Власти США возникший спор объяснили «недопониманием» между сторонами. Сможет ли Иран добиться прекращения израильских ударов по Ливану? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Бунт в центре Европы. Теперь Швейцария

      В центре Европы бунт: власти Швейцарии хотят снять санкции с России, что может обрушить всю структуру европейских финансовых ограничений. Это еще один бонус, который принесла нам война в Иране, помимо роста цен на нефть.

    • Евросоюз парализовало из-за Украины и Ирана

      Евросоюз больше не может осуществлять единую внешнюю политику из-за раскола по вопросам, связанным с Россией, Украиной и Ираном. На этом фоне Германия предложила лекарство, которое хуже болезни. «Пора стать взрослыми», – говорит глава МИД ФРГ. Что имеется в виду?

    • США готовят конец света. Пока в Иране

      Истекает срок ультиматума, который США выдвинули Ирану, угрожая уничтожением всех мостов и электростанций. Тегеран уже отверг условия и пообещал оставить Ормузский пролив заблокированным. Чего теперь ждать?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

