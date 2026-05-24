Фигура Рауля Кастро имеет гигантские масштабы по сравнению с политическими пигмеями, которые в очередной раз пытаются уничтожить его вместе с наследием революции. И чтобы ответить на нелепые обвинения американских прокуроров, ему достаточно повторить знаменитые слова старшего брата – «история меня оправдает».0 комментариев
Украинские медиа сообщили о повторных взрывах в Киеве во время тревоги
Взрывы вновь прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал «Общественное».
Информацию о происходящем в украинской столице распространил местный телеканал «Общественное», передает РИА Новости. На протяжении воскресного дня журналисты уже несколько раз информировали жителей о подобных инцидентах.
«В Киеве снова звучат взрывы», – говорится в сообщении Telegram-канала вещателя.
Согласно актуальным данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в настоящий момент на территории города действует режим воздушной тревоги.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая в украинской столице прозвучала серия ночных взрывов.
В конце апреля воздушная тревога охватила Киев и восемь областей страны.
Днем ранее местные издания зафиксировали громкие звуки на фоне работающих сирен.