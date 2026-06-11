Даже западные политики не могут не понимать, что Украина проводит террористическую кампанию против России – это параллельный процесс, никак не влияющий на ситуацию на фронте. И чем более она будет жестокой и бесчеловечной, тем более жестким будет ответ со стороны России.5 комментариев
Дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус в Белгородской области
В результате удара дрона по пассажирскому автобусу в селе Вознесеновка Шебекинского округа Белгородской области один человек погиб, еще 11 получили ранения, сообщили в оперштабе региона.
«Очередные террористические атаки ВСУ на нашу область. Погиб один мирный житель, одиннадцать получили ранения. В селе Вознесеновка Шебекинского округа дрон ударил по пассажирскому автобусу», – говорится в сообщении оперштаба в Max.
Двое мужчин и пять женщин получили ссадины и осколочные ранения разных частей тела. Еще у четырех пострадавших предварительно диагностированы акубаротравмы. Всем раненым оказывают необходимую медицинскую помощь.
Несколько дней назад три мирных жителя Белгородской области получили ранения от атак вражеских беспилотников.
В пятницу в результате удара дрона по автомобилю в Шебекино погиб один человек. В конце апреля при атаке украинских войск на пассажирский автобус в селе Вознесеновка скончались три женщины.