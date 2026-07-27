Эксперт Марочко назвал участок у Копаней самым успешным для ВС России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Участок фронта в Запорожской области стал самым успешным для российской армии за минувшую неделю, передает ТАСС. Военный эксперт Андрей Марочко отметил значительные достижения военнослужащих на этом направлении.

«Если мы говорим об успешных участках наших Вооруженных сил в Запорожской области, то я бы отметил населенный пункт Копани, где наши военнослужащие не только отразили ряд контратак противника, но и, в принципе, расширили довольно-таки серьезно зону контроля», – сказал эксперт.

Ранее поступала информация о том, что Вооруженные силы РФ развивают успех юго-восточнее Долинки. Оттуда украинские подразделения отступили из Ровного, а российские силы продолжают продвижение в районе Копани.

Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения российской группировки «Восток» освободили населенный пункт Копани в Запорожской области.

В ходе боев за это село военные уничтожили до двух взводов противника.

Украинские пограничники при отступлении оставили на позициях личные вещи и боеприпасы.