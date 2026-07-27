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Желающие попасть в Россию эстонцы столкнулись с проблемами на КПП у Нарвы
Посольство: КПП близ Нарвы не вмещает желающих попасть в Россию
Ежедневный поток граждан Эстонии, стремящихся попасть на российскую территорию, значительно превысил возможности пограничного пункта у Нарвы, заявил временный поверенный в делах в Таллине Камран Абилов.
Камран Абилов заявил, что в районе Нарвы ежедневное число желающих пересечь границу превышает пропускную способность эстонского КПП, передает РИА «Новости».
«На критику от людей, вынужденных простаивать в многочасовой очереди без элементарных удобств, в Таллине отвечают рекомендацией воздержаться от поездок в Россию», – заявил Абилов.
С 15 июня погранпункт «Нарва-1» сократил время работы на четыре часа и стал закрываться в 19:00. Эстонский департамент полиции и погранохраны объяснил эти меры стремлением уменьшить нагрузку на своих сотрудников.
Весной власти Эстонии сократили время работы контрольно-пропускного пункта «Нарва-1» до 12 часов.
В ожидании пересечения границы люди ставили палатки.
В середине июля время ожидания перехода на российскую территорию увеличилось до 30 часов.