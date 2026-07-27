В Вашингтоне выжидают, кто из участников украинского конфликта дрогнет первым. Россия находится уже в третьем цикле активизации контактов с США по Украине, который развивается в русле схожих вводных, но со своими особенностями.0 комментариев
Спасатели нашли тела пропавших на Эльбрусе иностранных альпинистов
Сотрудники МЧС обнаружили погибших иностранных альпинистов на склонах Эльбруса
Спасатели обнаружили тела пропавших на Эльбрусе иностранных альпинистов и готовят их к спуску, сообщили в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России.
Специалисты Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС завершили поисковую операцию на склонах горы, передает РИА «Новости».
В ходе проведенных работ спасателям удалось обнаружить погибших зарубежных туристов, которые ранее числились пропавшими без вести.
«Тела иностранцев нашли, сейчас их готовят к спуску», – сообщил представитель ведомства. В ближайшее время участников трагически завершившейся экспедиции доставят вниз для проведения дальнейших необходимых процедур.
Как писала газета ВЗГЛЯД, застрявшая на горе группа туристов запросила помощь спасателей.
Погибшие альпинисты приехали из Боснии и Герцеговины.
Плохая погода временно приостановила эвакуацию тел.