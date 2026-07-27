Суд арестовал мужчину за хищение 6 млн рублей на лечение ребенка

Tекст: Алексей Дегтярёв

Злоумышленник предложил потерпевшей помощь в поиске частной больницы, в сентябре 2025 года он предоставил фальшивые расчеты стоимости услуг и организовал подставной звонок через мессенджер, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Аферист также вел переписку с разных аккаунтов, имитируя общение с представителем медучреждения.

Обман вскрылся после прямого обращения матери к врачам. Выяснилось, что средства на счет не поступали, а полученные шесть млн рублей мошенник потратил на закрытие собственных финансовых задолженностей.

Подозреваемого 1983 года арестовали, ему предъявили обвинение по статье «Мошенничество».

Как писала газета ВЗГЛЯД, пожилая москвичка лишилась 34,5 млн рублей из-за запугиваний телефонных мошенников.

Также лжесотрудники правоохранительных органов похитили у столичного пенсионера более 31,5 млн рублей.

В прошлом году столичные полицейские раскрыли навязывавшую платные медицинские услуги организованную группу.