В Москве полиция задержала группу мошенников за навязывание медуслуг

Tекст: Алексей Дегтярев

Задержаны двое предполагаемых организаторов схемы и четверо соучастников, которых подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, пояснила Волк в своем Telegram-канале.

По версии следствия, злоумышленники с помощью агрессивного маркетинга и психологического давления убеждали людей платить за ненужные услуги, вынуждая их оформлять кредиты. Потерпевшими могли стать более 100 человек, каждый из которых потерял от 200 тыс. до 1,5 млн рублей.

Обыски прошли по местам проживания подозреваемых и в одном из медицинских центров, где были изъяты документы и предметы, важные для следствия. Возбуждено уголовное дело, фигурантам предъявлены обвинения и избраны меры пресечения.

Ведутся дальнейшие действия по установлению всех соучастников и новых эпизодов преступлений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кирове полиция задержала мошенников, которые продавали пенсионерам псевдомедицинское оборудование. В других регионах правоохранительные органы выявили схему продажи хозяйственных перчаток под видом хирургических в медучреждения. Преступники получили доход более 1,2 млрд рублей.

В апреле тольяттинские полицейские задержали семерых подозреваемых в незаконной медицинской деятельности, связанной с использованием психотропных веществ.