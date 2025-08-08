  • Новость часаВ Москве задержали радикалов, вербовавших мигрантов в террористы
    Авторынок начали расчищать от затоваривания снижением цен
    Президент ОАЭ прокомментировал встречу с Путиным по-русски
    Уоллес спрогнозировал последствия переговоров Путина и Трампа для Зеленского
    Минюст США объявил вознаграждение в 50 млн долларов за помощь в поимке Мадуро
    В Одессе нанесен удар по пункту дислокации иностранных наемников
    В США назвали пять возможных сценариев окончания конфликта на Украине
    ВСУ передали координаты заградотрядов нацгвардии российской стороне
    Премьер Грузии назвал заказчиков войны-2008 с Россией
    Захарова назвала Санду очередным Саакашвили с одной лишь разницей
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Пашинян едет в Америку капитулировать

    Алиев получит не просто доступ в Нахичевань – Азербайджану откроется беспрепятственный маршрут в Турцию и новый инструмент давления на Армению. А главное – ключевой ресурс для реализации проекта «Западного Азербайджана».

    11 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Днепр станет последним рубежом обороны ВСУ

    Этой зимой российские войска могут быть под Киевом. Сходные, но не столь конкретные оценки звучат из уст ряда западных экспертов, которые полагают, что потери ВСУ ведут к их обескровливанию, и наступление российских войск уже не остановить.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Люди Запада голосуют за Россию ногами

    В годы холодной войны Запад выступал как оплот здравого смысла и христианской цивилизации, а СССР – как идеологическая утопия. Сейчас идеологические утопии – это скорее про Запад, а Россия стремится вернуться к основаниям своей (и европейской в целом) цивилизации.

    8 комментариев
    8 августа 2025, 10:31 • Новости дня

    В Москве полиция задержала группу мошенников за навязывание медуслуг

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Столичные полицейские раскрыли организованную группу, навязывавшую жителям платные медицинские услуги и вынуждавшую их брать кредиты, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Задержаны двое предполагаемых организаторов схемы и четверо соучастников, которых подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, пояснила Волк в своем Telegram-канале.

    По версии следствия, злоумышленники с помощью агрессивного маркетинга и психологического давления убеждали людей платить за ненужные услуги, вынуждая их оформлять кредиты. Потерпевшими могли стать более 100 человек, каждый из которых потерял от 200 тыс. до 1,5 млн рублей.

    Обыски прошли по местам проживания подозреваемых и в одном из медицинских центров, где были изъяты документы и предметы, важные для следствия. Возбуждено уголовное дело, фигурантам предъявлены обвинения и избраны меры пресечения.

    Ведутся дальнейшие действия по установлению всех соучастников и новых эпизодов преступлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кирове полиция задержала мошенников, которые продавали пенсионерам псевдомедицинское оборудование. В других регионах правоохранительные органы выявили схему продажи хозяйственных перчаток под видом хирургических в медучреждения. Преступники получили доход более 1,2 млрд рублей.

    В апреле тольяттинские полицейские задержали семерых подозреваемых в незаконной медицинской деятельности, связанной с использованием психотропных веществ.

    8 августа 2025, 09:55 • Новости дня
    В Москве задержали радикалов, вербовавших мигрантов в террористы

    @ Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В столице задержали двух иностранных радикалов, подозреваемых в координированной из Евросоюза вербовке мигрантов в запрещенную террористическую организацию «Хизб ут-Тахрир», сообщил Следственный комитет.

    Всего задержано двое радикалов, они вербовали мигрантов в террористическую организацию, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Фигуранты являлись убежденными сторонниками организации и вели пропагандистскую деятельность среди трудовых мигрантов.

    В Центре общественных связей ФСБ указали, что операция проведена совместно с силовиками из Узбекистана. Кураторы радикалов находились на территории Евросоюза. В результате раскрыта ячейка, состоявшая из девяти иностранных граждан, занимавшихся вербовкой и обучением мигрантов для террористических целей.

    Радикалы использовали видео-конференц-связь в мессенджере Telegram для системного обучения «доктрине всемирного халифата» и вовлечения новых участников в организацию.

    У фигурантов были изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы, средства связи, а также электронные носители информации с данными о методах организации и формах деятельности террористической структуры.

    Уголовные дела завели по статье «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации». Оперативные мероприятия продолжаются.

    В апреле шестерых членов «Хизб ут-Тахрир» (признана террористической и запрещена в России) приговорили к срокам заключения от 11 до 14 лет за попытку насильственного захвата власти в Крыму.

    До этого ФСБ задержала в Крыму членов запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир», а позже суд арестовал всех задержанных по делу о терроризме.

    Комментарии (10)
    8 августа 2025, 10:18 • Новости дня
    Появились подробности ограбления людьми в масках почты в Москве
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Злоумышленники, ограбившие столичное отделение почты утром, зашли в помещение со служебного входа, там в тот момент находился лишь один сотрудник, сообщил источник в правоохранительных органах.

    В момент ограбления в помещении был лишь один сотрудник почтового отделения, он не пострадал, сказал собеседник ТАСС.

    Также он добавил, что правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения, чтобы восстановить картину произошедшего.

    По словам собеседника, силовики уже установили приметы грабителей, их разыскивают.

    Он добавил, что в первую очередь учитываются лицо, верхняя одежда, а также другие выявленные особенности.

    Утром в пятницу двое неизвестных в масках ворвались в столичное отделение почты и забрали кассу. Подозреваемые уехали с места преступления на такси.

    В прокуратуре уточнили, что сумма похищенного составляет порядка 4,8 млн рублей.

    Комментарии (2)
    8 августа 2025, 11:21 • Видео
    У США назрела своя СВО

    Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    Комментарии (0)
    7 августа 2025, 22:06 • Новости дня
    Вернувшийся из-за возможной неполадки рейс Москва – Пенза сел в Шереметьево

    Tекст: Ирма Каплан

    Вечером в столичном аэропорту Шереметьево приземлился рейс Москва – Пенза, который вернулся в город вылета после сигнала о возможных технических неполадках.

    По словам представителя авиационных служб, пассажирский SSJ-100, выполнявший рейс Москва – Пенза, вернулся в Шереметьево по причине возможной неполадки, передает ТАСС.

    Согласно информации онлайн-табло аэропорта, самолет вылетел из Москвы в 20.08. Решение о возвращении было принято в ходе полета.

    По данным сервиса Flightradar, борт развернулся над Рязанской областью примерно через полчаса полета.

    Дополнительные детали происшествия пока не раскрывались.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, экстренная посадка самолета, летевшего из Москвы в Сочи, произошла из-за задымления в багажном отсеке, заявила авиакомпания «Уральские авиалинии».


    Комментарии (0)
    7 августа 2025, 12:27 • Новости дня
    Президент ОАЭ прилетел в Москву с официальным визитом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прибыл в Россию с официальным визитом.

    Его самолет совершил посадку в московском аэропорту Внуково-2, передает ТАСС.

    Накануне Кремль анонсировал встречу Путина с лидером ОАЭ 7 августа. Сообщалось, что стороны намерены рассмотреть вопросы урегулирования палестино-израильского конфликта и положение на Ближнем Востоке.

    Комментарии (0)
    8 августа 2025, 09:31 • Новости дня
    В Москве неизвестные в масках ограбили почту
    @ moscowproc

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В пятницу утром двое неизвестных ворвались в одно из столичных отделений почты и, пригрозив пистолетом, забрали кассу, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Злоумышленники в масках напали на отделения почты на юге Москвы, на улице Медиков, уточнил собеседник ТАСС.

    Они ворвались с пистолетом, угрожая оружием, забрали деньги, после чего скрылись с места происшествия.

    По данным пресс-службы столичного ГУ МВД России, нападение произошло утром в пятницу. Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, чтобы установить личности преступников и задержать их.

    Источник отметил, что сумма похищенного превысила 1 млн рублей, по предварительным данным, неизвестные уехали на машине такси.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле мужчина вломился в закрытый магазин в Москве, чтобы украсть алкоголь и табак. В ноябре жителя Москвы приговорили к году и восьми месяцам колонии строгого режима за кражу шести шампуней и шести пачек масла из магазина «Перекресток».

    Комментарии (2)
    7 августа 2025, 12:44 • Новости дня
    Глава РФПИ принял участие во встрече президента ОАЭ в аэропорту Москвы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев находился среди официальных лиц, встречавших прибывшего в Россию президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна.

    Об этом сообщает РИА «Новости». Во встрече также участвовали первый вице-премьер Денис Мантуров, заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин, лидер ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

    В честь приезда президента ОАЭ улицы Москвы украсили флагами Объединенных Арабских Эмиратов.

    Напомним, президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в четверг прибыл в Россию с официальным визитом.

    Накануне Кремль анонсировал встречу Путина с лидером ОАЭ 7 августа. Сообщалось, что стороны намерены рассмотреть вопросы урегулирования палестино-израильского конфликта и положение на Ближнем Востоке.

    Комментарии (0)
    7 августа 2025, 22:47 • Новости дня
    Пассажирам вернувшийся в Шереметьево рейса Москва – Пенза выделили резервный борт

    Tекст: Ирма Каплан

    Пассажиры самолета SSJ-100 сообщением Москва – Пенза, который вернулся в Шереметьево из-за срабатывания датчика неисправности топливного фильтра, доберутся до города назначения на резервном борту, сообщил в Telegram-канале губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

    «Самолет, следовавший из Шереметьево вечерним рейсом Москва – Пенза, в 21.05 произвел посадку на аэродроме вылета Шереметьево из-за выявленной неисправности. В 22 часа из Шереметьево планируется отправка резервного борта, который доставит пассажиров в Пензу», – сообщил он.

    Напомним, вечером четверга в столичном аэропорту Шереметьево приземлился рейс Москва – Пенза, который вернулся в город вылета после сигнала о возможных технических неполадках.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, экстренная посадка самолета, летевшего из Москвы в Сочи, произошла из-за задымления в багажном отсеке, заявила авиакомпания «Уральские авиалинии».

    Комментарии (0)
    7 августа 2025, 11:41 • Новости дня
    Адвокат предложил внести 3 млн рублей залога за редактора Baza Трифонова

    Tекст: Валерия Городецкая

    Защита главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова выступила с ходатайством об изменении меры пресечения.

    Адвокат Трифонова, обвиняемого в даче взятки, предложил внести 3 млн рублей в качестве залога для изменения меры пресечения на домашний арест или запрет определенных действий, передает ТАСС.

    «Мы предлагаем залог в размере 3 млн рублей», – заявил адвокат Алексей Михальчик на заседании Мосгорсуда.

    В июле в столице правоохранители задержали главу Telegram-канала Baza Глеба Трифонова и его коллегу по подозрению в передаче взятки. Замоскворецкий районный суд Москвы отправил Трифонова под стражу.

    Сообщалось, что СК установил факты передачи журналистами Baza денег полицейским за информацию, изучив банковские переводы на счета силовиков.

    Комментарии (0)
    8 августа 2025, 10:01 • Новости дня
    Мужчина в Москве погиб, пробив крышу машины после падения с высоты

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В столице молодой человек скончался после падения на припаркованный автомобиль с большой высоты, сообщил представитель экстренных служб города в пятницу.

    Инцидент произошел на улице Амурской, дом 2, корпус 2, сказал собеседник РИА «Новости».

    Молодой мужчина утром в пятницу упал с 27-го этажа жилого дома на припаркованный легковой автомобиль. В результате падения он погиб, у машины оказалась пробита крыша.

    На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливающая личность погибшего и обстоятельства случившегося.

    В декабре 2023 года мужчина в костюме Деда Мороза упал с балкона 24-го этажа многоквартирного дома в Челябинске, он погиб.

    В феврале 2022 года житель Петербурга упал с высоты на ребенка, девочку госпитализировали, сообщил источник в силовых структурах города.

    Комментарии (0)
    8 августа 2025, 06:24 • Новости дня
    Москвичам пообещали облачность и небольшой дождь в пятницу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В пятницу москвичей ждет переменная облачность с кратковременным дождем и дневной температурой, поднимающейся максимум до плюс 23 градусов, говорится в сообщении Гидрометцентра России.

    Как сообщает ТАСС, в пятницу москвичей ждет переменная облачность, местами прогнозируется небольшой дождь. Максимальная температура днем составит от плюс двадцати одного до плюс двадцати трех градусов.

    Ночью температура в столице опустится до плюс тринадцати градусов. Ветер ожидается западный, с порывами от шести до одиннадцати метров в секунду. Атмосферное давление будет на уровне 750 миллиметров ртутного столба.

    В Подмосковье днем температура воздуха составит от плюс девятнадцати до плюс двадцати четырех градусов, ночью возможны понижения до плюс десяти градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве ожидается облачная и жаркая погода. Ученые предупредили россиян о новых катаклизмах осенью.

    Комментарии (0)
    8 августа 2025, 09:49 • Новости дня
    Уточнена сумма похищенного из отделения почты в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярев

    При разбойном нападении на столичное почтовое отделение злоумышленники похитили около 4,8 млн рублей, сообщили в прокуратуре города в пятницу.

    По предварительным данным, грабители забрали около 4,8 млн рублей, они угрожали персоналу отделения предметом, похожим на пистолет, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    Напомним, в пятницу утром двое неизвестных в масках ворвались в одно из столичных отделений почты и, пригрозив пистолетом, забрали кассу. Изначально сообщалось, что сумма похищенного превысила 1 млн рублей. Подозреваемые уехали с места преступления на такси.

    Комментарии (0)
    8 августа 2025, 10:54 • Новости дня
    В Мосгорсуде заявили о снижении наказаний лишением свободы

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Московские суды стали реже назначать наказания в виде лишения свободы, о чем свидетельствуют итоги работы за первое полугодие 2025 года.

    Сокращается доля приговоров, по которым осужденных приговаривают к лишению свободы, сообщили в суде ТАСС.

    По статистике, подобное наказание назначается лишь для 28,4% лиц.

    Также в пресс-службе сообщили, что за первое полугодие 2025 года было разрешено около 1,5 млн дел и материалов. Судьи районных судов рассмотрели более 320 тыс. дел, при этом нагрузка составила 124,5 дела на одного судью в месяц.

    В городском суде рассмотрели свыше 85 тыс. дел, а на одного судью приходилось 70 дел ежемесячно. Мировые судьи города за этот период рассмотрели 1 млн 70 тыс. дел и материалов, нагрузка на одного составила 615 дел в месяц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Совета судей России Виктор Момотов назвал гуманизацию уголовного законодательства одной из главных задач правосудия. Он также отметил необходимость усиления процессуальных гарантий для слабых сторон в судебных процессах.

    Комментарии (0)
    8 августа 2025, 09:39 • Новости дня
    В «Москва-Сити» арендовали почти все офисные помещения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Доля свободных офисных помещений в ММДЦ «Москва-Сити» впервые достигла минимального значения в 1%, при этом ставки аренды выросли на 16% с начала года, сообщили в компании NF Group.

    В ММДЦ «Москва-Сити» практически не осталось свободных офисов, уровень вакантности достиг исторического минимума – всего 1%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные компании NF Group. По словам экспертов, за первое полугодие 2025 года этот показатель снизился на 2,7 процентных пункта.

    Аналитики объясняют ситуацию устойчивым спросом, который формируют прежде всего компании с государственным участием, а также представители производственного и финансового секторов. Новые офисные проекты в «Москва-Сити» продаются еще до официального ввода в эксплуатацию, причем чаще всего единым лотом.

    С начала года средневзвешенные арендные ставки в бизнес-центрах класса А в «Москва-Сити» выросли на 16%, достигнув 70 229 рублей за квадратный метр в год без учета операционных расходов и НДС. В годовом выражении рост составил 52,9%.

    Эксперты прогнозируют дальнейшее повышение ставок из-за продолжающегося сокращения доли свободных помещений, особенно на офисы с отделкой, как в самом деловом кластере, так и на рынке в целом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пресненский суд постановил заключить под стражу Умара Салжиева, обвиняемого в нападении на курьера, перевозившего крупную сумму в ММДЦ «Москва-Сити». В районе «Москва-Сити» в среду начали сносить вестибюль моста «Багратион», часть стеклянного фасада уже успела разобрать специальная техника.

    Комментарии (0)
    8 августа 2025, 09:35 • Новости дня
    Столкновение двух автобусов заблокировало проезд в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Авария с двумя автобусами в Библиотечном проезде привела к временной остановке движения по двум полосам, сообщил источник в оперативных службах города.

    Дорожное происшествие с участием двух автобусов произошло утром в Библиотечном проезде около 07:51 мск у дома 2А, строение 1, сообщил собеседник ТАСС.

    Там столкнулись автобусы маршрутов 483 и е41. В результате ДТП движение по двум полосам временно перекрыли.

    В пресс-службе ГУП «Мосгортранс» сообщили, что после столкновения один из пассажиров автобуса е41 получил травмы и был госпитализирован в городскую больницу. На месте происшествия работают оперативные службы, обстоятельства ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, два такси столкнулись на пересечении Волгоградского проспекта и Ферганского проезда в Москве, после чего одна из машин перевернулась и сбила двух пешеходов.

    До этого водитель такси врезался в жилой дом в Новой Москве, тогда пострадали два человека.

    Еще раньше в Подмосковье грузовик сбил насмерть двух водителей и девятилетнюю девочку.

    Комментарии (0)
    8 августа 2025, 11:15 • Новости дня
    Суд в Москве арестовал девушку за убийство новорожденной дочери

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В столице избрали меру пресечения для девушки, признавшейся в убийстве новорожденной дочери в туалете общежития на улице Генерала Дорохова.

    Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении 20-летней девушки меру пресечения в виде заключения под стражу, передает РИА «Новости».

    Девушка обвиняется по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка», предусматривающей до пяти лет лишения свободы.

    По данным следствия, первого июня в туалете общежития на улице Генерала Дорохова было найдено тело новорожденной. Экспертиза показала, что причиной смерти стала асфиксия в результате утопления.

    В правоохранительных органах сообщили, что девушка родила в туалете дочь и оставила ее в унитазе, после чего ребенок захлебнулся. Вину обвиняемая признала полностью.

    В 2022 году в мусорном контейнере в Новой Москве нашли тело новорожденного ребенка.

    В 2021 году тело новорожденного нашли в мусоропроводе под Петербургом.

    В феврале 2025 года красноярская девятиклассница сбросила новорожденного в мусоропровод, ее признали психически нездоровой.

    Комментарии (0)
    Грузия признала ответственность за войну-2008 по международным документам
    СБУ и польская разведка решили сорвать учения «Запад-2025» в Белоруссии
    Экс-аналитик ЦРУ описал возможный сценарий «ухода в отставку» Трампа
    Reuters узнало о договоренности Алиева и Пашиняна по «Маршруту Трампа»
    Shaman и Лепс устроили концерт для водителей на Крымском мосту
    Появились подробности ограбления людьми в масках почты в Москве
    Пилот вертолета Robinson умер после посадки на вулкане Камчатки

    Авторынок начали расчищать от затоваривания снижением цен

    Впервые за последние шесть лет цены на автомобили в России не растут, а падают. Вызвано это, правда, сильнейшим кризисом перепроизводства в стране. Но даже несмотря на то, что автомобили стали дешеветь – причем как новые, так и подержанные, – продажи все равно стоят. Почему даже подешевевшие машины не хотят покупать? Подробности

    Россия парировала новые ракетно-ядерные угрозы США

    Россия отказывается от одностороннего соблюдения моратория на развертывание наземных РСМД. Как заявили в МИД, причиной стало нежелание других стран придерживаться ограничений, а также постепенное наращивание подобных вооружений. Почему Москва приняла такое решение именно сейчас, и к чему это приведет на практике? Подробности

    Как вернуть воду в освобожденный Донбасс

    Дефицит воды нарастает в регионах Донбасса, водоснабжение приходится налаживать экстренными и нестандартными способами. Кризис этот полностью рукотворный, он годами создавался силами киевского режима. Решение проблемы напрашивается не только техническими, но и чисто военными методами. Подробности

    Где искать отправленные «ближе к России» подводные лодки США

    Если верить президенту США Дональду Трампу, прямо сейчас где-то недалеко от России находятся на боевом дежурстве специально отправленные в «определенный район» американские атомные подводные лодки (АПЛ). О каких именно субмаринах и акваториях может идти речь и что Россия могла бы этому противопоставить? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • У США назрела своя СВО

      Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    • Ведущая армия НАТО – это поляки?

      Новый президент Польши Кароль Навроцкий, вступая в должность, пообещал, что сделает польскую армию ведущей в НАТО. Это не настолько глупое обещание, как может показаться на первый взгляд.

    • Мнение Китая об СВО: конфликт близок к финалу

      На фоне встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москве МИД Китая сделал примечательное заявление. Там считают, что конфликт вокруг Украины вступил в решающую стадию и близок к завершению. А почему?

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

