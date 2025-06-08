Главный тренер сборной Италии Спаллетти объявил об увольнении после матча с Молдавией

Tекст: Ольга Иванова

Спаллетти заявил, что уйдет в отставку после матча отборочного турнира чемпионата мира 2026 года с командой Молдавии, сообщает La Gazzetta dello Sport. Матч состоится 9 июня. Решение связано с недавним разгромным поражением Италии от Норвегии со счетом 0:3 и последовавшей критикой, сообщает РИА «Новости».

На пресс-конференции Спаллетти подчеркнул: «Глава Федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Гравина сообщил мне, что я буду освобожден от должности тренера национальной сборной после матча с Молдавией. Извините, я бы предпочел остаться и попытаться что-то изменить. Завтра мы должны победить, чтобы открыть новый цикл для того, кто придет. Я говорю это без лицемерия, без ревности или зависти».

Спаллетти возглавил итальянскую сборную в августе 2023 года. За это время команда под его руководством провела 23 матча, в которых одержала 11 побед, сыграла шесть раз вничью и потерпела шесть поражений. На Евро-2024 сборная Италии уступила в 1/8 финала команде Швейцарии со счетом 0:2.

Ранее Спаллетти работал в петербургском «Зените» с 2009 по 2014 год, где дважды стал чемпионом России и выиграл Кубок и Суперкубок страны.