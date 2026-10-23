Российская валюта ломает осенние тренды

Tекст: Ольга Самофалова

В четверг расчетный курс американской валюты упал ниже 81 рубля впервые с 5 августа. Что же заставило рубль окрепнуть?

«Осенью рубль нередко оказывается под давлением, поскольку компании закупают импортные товары перед новогодними праздниками и спрос на валюту увеличивается. Но многое зависит от экспортных поступлений, потому что если предложение валюты на внутреннем рынке растет быстрее спроса, то рубль может и укрепляться в этот период времени», – говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Global.

Вот сейчас и произошла такая ситуация: валюты на рынке оказалось больше, чем спроса. Как же так – ведь Минфин увеличил объем закупки валюты.

Основная причина в длительном периоде высоких цен на энергоресурсы, говорит Чернов.

В сентябре цены на российскую нефть в среднем были 92 доллара за баррель – и начались высокие оценки доходов экспортеров в несколько миллиардов рублей. Однако оплата за поставленную нефть поступает с задержкой на несколько недель. Кроме того, приближается конец месяца, а значит налоговые платежи, что повышает потребность экспортеров в рублях. При этом налог за сентябрь платится в октябре, и бюджет должен получить рекордные нефтегазовые доходы. А значит, и спрос на рубль у компаний колоссальный.

«Сейчас рубль может получать поддержку от выручки за сентябрьские поставки. Чем больше этих поступлений компании переводят в рубли, тем заметнее влияние на курс», – говорит Чернов.

«Судя по тому, что курс рубля в октябре не слабеет в ответ на рост валютного спроса от Минфина, можно сказать, что его закрывают продажи валюты от экспортеров от нефти, проданной в августе–сентябре»,

– полагает Николай Дудченко, аналитик ФГ «Финам».

Цены на нефть продолжают быть высокими: в октябре они обещают быть еще выше, чем в сентябре. К середине октября стоимость Urals поднималась до 130 долларов за баррель, а сейчас находится в районе 115 долларов за баррель, что на 25% выше, чем в среднем было в сентябре, отмечает Дудченко. Этот фактор тоже с лагом может оказать поддержку рублю в ноябре, как минимум ближе к налоговому периоду в конце ноября, когда опять надо будет выплачивать в рублях рекордные налоги в бюджет.

Вторая причина укрепления рубля – это геополитика, а именно дизельная сделка между США и Россией, о которой договорились в начале октября. «То есть Дональд Трамп не ужесточил санкционную риторику, а наоборот, смягчил ее. Возможно, начался процесс сближения позиций США и России по ряду ранее введенных санкций. В частности, Трамп в новом указе временно поставил на паузу закон о так называемых адских санкциях против России. Это позитивный фактор и для российского фондового рынка, и для курса рубля», – говорит Дудченко.

Еще один фактор, который поддерживает рубль – это сохранение высокой ключевой ставки Центробанком на уровне 14%. 24 октября очередное заседание ЦБ, и ни у кого нет сомнений, что регулятор оставит ставку без изменений.

Высокая ключевая ставка ЦБ ограничивает переток из рублей в валюту. «Для рубля длительное сохранение высокой ставки – хороший фактор поддержки, поскольку рублевые сбережения остаются привлекательными, а дорогие кредиты сдерживают потребительский спрос, включая импорт», – говорит Дудченко.

Поддержку рублю оказывает и рост доли рубля в экспортно-импортных операциях. По последним данным ЦБ, доля рубля в экспорте в августе выросла до 69,3%, а в импорте – до 57,5%.

Против укрепления рубля пока играет лишь фактор операций Минфина с валютой, говорит Дудченко. В октябре Минфин в шесть раз увеличил покупки валюты по бюджетному правилу (до 12,1 млрд рублей в день) по сравнению с сентябрем. «Этот фактор ощутимо поднимет реальный спрос на валюту, но судя по тому, что рубль в октябре крепнет – значит, приток валюты от экспортеров с лихвой компенсирует покупку валюты по бюджетному правилу», – говорит собеседник.

Что ждет рубль в ноябре? В следующем месяце одним из ключевых факторов, который будет оказывать влияние на курс валюты на рынке, станет геополитика, считает Дудченко. В начале ноября состоятся выборы в Конгресс США, потом 18-19 ноября пройдет саммит АТЭС, на котором высока вероятность трехсторонней встречи лидеров России, КНР и США. «Возможно несколько сценариев развития ситуации. Если Дональд Трамп предпочтет дальнейшую эскалацию в Персидском заливе, то это будет поддерживать цены на энергоносители на высоком уровне», – говорит Дудченко.

Кроме того в ноябре будет сильный козырь в виде высокой экспортной выручки от высоких цен на нефть в сентябре–октябре, что может оказать поддержку курсу рубля. «В случае еще одного витка эскалации конфликта с Ираном, это может стать дополнительным проинфляционным фактором и сократит для Банка России пространство для дальнейшего маневра. Регулятор будет вынужден сохранять ключевую ставку на высоком уровне, что является еще одним дополнительным параметром поддержки для курса российской валюты», – говорит Дудченко.

Однако он не исключает и другой вариант, когда Белый дом берет более активный курс на урегулирование российско-украинского конфликта и деэскалацию на Ближнем Востоке с целью сдерживания цен на мировых рынках. Однако сам эксперт вероятность этого сценария оценивает пока как достаточно низкую.

«В нашем базовом сценарии стратегии на четвертый квартал мы прогнозировали, что курс доллара до конца года будет находиться в диапазоне 82–87 рублей. Но теперь полагаем, что уже нужно быть готовым и к возможности снижения курса доллара к отметкам 80-81 рубль, что не выглядит как нереалистичный сценарий при сохраняющихся высоких ценах на сырье»,

– заключает Дудченко из ФГ «Финам».

Чернов из Freedom Global прогнозирует на ноябрь 80–85 рублей за доллар, а в декабре из-за сезонного увеличения спроса на валюту – скорее 83–88 рублей, но добавляет, что сохранение высоких экспортных поступлений из-за дорогой нефти может сдержать ослабление.

«Цены на нефть «догоняют» курс рубля с лагом в один–два месяца. Поэтому текущие цены поддержат нацвалюту в конце года. Но против рубля играет сезонный рост импорта. Однако у рубля есть шансы провести ноябрь и начало декабря в рамках 80–85 за доллар, особенно если геополитика продолжит улучшаться. В последние недели года курс может выйти за 85 – это период активных расходов домохозяйств и компаний, а инвесторы частично уходят в валюту перед длинными праздниками», – прогнозирует Александр Бахтин, инвестиционный стратег «Гарда Капитал».