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    1 октября 2026, 08:38 • Экономика

    Истощение мировых резервов нефти на руку России

    Истощение мировых резервов нефти на руку России
    @ NURPHOTO/REUTERS

    Tекст: Ольга Самофалова

    Резервы нефти в США упали до самого низкого уровня с 1982 года. Они активно тратили запасы, чтобы сдержать рост цен. И без этого нефтяные котировки улетели бы действительно выше. Однако был использован последний разрешенный транш изъятия топлива из резервов. Как США будут выкручиваться дальше?

    Запасы нефти в американском хранилище снизились до 284 миллионов баррелей — самого низкого уровня с 1982 года. США в рамках глобального соглашения выделили последнюю партию сырой нефти из запасов. В марте Вашингтон согласился предоставить 172 миллиона баррелей из своих резервов в рамках соглашения с 30 странами Международного энергетического агентства (МЭА), предусматривающего высвобождение 400 миллионов баррелей из мировых запасов.

    При этом, США жалуются, что европейские страны-члены МЭА предоставили лишь малую часть обещанной нефти и нефтепродуктов. Белый дом требует от ЕС сократить чрезвычайные запасы дизельного топлива для снижения цен.

    ЕС тем временем подсчитал, что с начала войны между США и Ираном потратил на импорт ископаемого топлива на 100 млрд евро больше, хотя объем закупок не изменился. Для него топливный кризис проходит намного тяжелее, чем для США, да и возможностей для маневров у Брюсселя меньше.

    К тому же ЕС сам создает себе дополнительные проблемы. Речь даже не о запрете импорта российских нефтепродуктов, который был введен еще в 2023 году. Речь о запрете ЕС покупать нефтепродукты, которые были сделаны из российской нефти в третьих странах. Тем самым они сократили сами себе поставки топлива из Турции и Индии, и получили рекордные цены как на бензин, так и на дизель.

    Извлечение нефти из стратегических запасов США и других стран, конечно, сдерживало рост цен на нефть.

    «В самом начале ближневосточного конфликта проедалась та нефть, в том числе российская и иранская, которая хранилась на танкерах за пределами Ормузского пролива. У берегов Индии было чуть ли не 100 миллионов баррелей нашей нефти. Потом более активно стала проедаться нефть из стратегических резервов Соединенных Штатов, европейцев и других стран-потребителей.

    Однако резервы не бесконечные. У США осталось 284 млн баррелей, но ряд американских экспертов говорят, что 200 млн является как бы минимальным объемом и больше извлекать нельзя, не навредив работе стратегических резервов. Поэтому на самом деле не так уж много нефти в резервах осталось»,

    - говорит Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности и старший преподаватель кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ.

    Но без изъятия этих нефтестратегических резервов был бы гораздо более жесткий топливный кризис, и нефть стоила бы гораздо дороже, чем сейчас, отмечает эксперт.

    Что американцы еще могут сделать для сдерживания цен, которые бьют по популярности Дональда Трампа на родине?

    «Во-первых, при дальнейшем росте цен рентабельными будут становиться все новые и новые проекты в Соединенных Штатах. Сланцевая нефтедобыча в США очень динамична в отличие от классических месторождений в ряде других стран, например, на шельфе Бразилии. Американские сланцевики могут очень быстро включаться в добычу. Поэтому при росте цен в дальнейшем американцы сами смогут добывать больше», - говорит Юшков.

    Но, конечно, главное, что могут сделать США - это разрешить кризис с Ираном через договоренности о прекращении огня и разблокировки Ормузского пролива.

    «Другой вариант - США могут нанести удары по йеменским хуситам, чтобы те не атаковали нефтепровод «Восток-Запад», и не мешали Саудовской Аравии экспортировать нефть хотя бы через Красное море. То есть на самом деле опций, связанных с Ближним Востоком, довольно много», - говорит эксперт ФНЭБ.

    В конце концов Вашингтон может заморозить часть антироссийских санкций, чтобы Россия могла увеличить добычу и экспорт нефти,

    не исключает Юшков.

    А вот маневрировать добычей в Венесуэле американцам сложно. Там надо 100 млрд долларов вложить, чтобы увеличить добычу всего на 1,5 млн баррелей в сутки к 2030 году. В текущем кризисе Венесуэла точно не помощник.

    Еще один вариант, который США хотят провернуть - руками европейцев увеличить предложение нефти на рынке. Именно поэтому Вашингтон приказывает европейцам более активно использовать нефть из своих стратегических своих хранилищ, хотя ЕС объемы резервом сильно скромнее. «Потом можно будет еще и больше продать европейцам американской нефти для заполнения резервов. Плюс Брюссель станет еще более податливым и зависимым. Поэтому, как ни крути, американцам выгодно истощение европейских стратегических запасов нефти», - поясняет Игорь Юшков.

    Истощение стратегических запасов нефти сейчас станет важным фактором сохранения высоких цен на нефть даже после мирного соглашения и открытия Ормузскго пролива.

    «Те объемы, которые сейчас изъяты из стратегических хранилищ, нужно будет восполнять. Спрос на нефть будет высокий, потому что надо будет покупать нефть не только для текущего потребления, но и для восполнения стратегических запасов. Кроме того, был открыт ящик Пандоры, а значит подобные кризисы могут повторяться. И те, у кого уже есть стратегические запасы, будут их не только восполнять, но и расширять. В Китае они достигают 1,4 млрд баррелей нефти. Те, у кого не было стратегических запасов, будут пытаться их сформировать в каком-то объеме. Все это будет сохранять высокий спрос на нефть на протяжении довольно долгого периода времени. В 2027 году фактор пополнения стратегических резервов будет одним из главных, который будет удерживать цены на глобальном рынке на высоком уровне», - заключает собеседник.

    Поэтому в целом истощение стратегических резервов у стран-потребителей это благо для импортеров, в том числе и России, в долгосрочной перспективе.

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