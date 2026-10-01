FT: Технологические корпорации США усилили лоббирование для обхода законов ЕС

Американские корпорации тратят значительные средства на лоббирование своих интересов в Европе, чтобы смягчить регулирование в информационных технологиях, пишет Financial Times.

С момента выборов в Европарламент в 2024 году представители Google провели 302 официальные встречи с высокопоставленными европейскими чиновниками. Часть из них касалась цифрового пакета, который призван предоставить больше свободы ИИ-моделям для обучения на персональных данных. Компании также активно обсуждали регулирование облачных сервисов и обеспечение безопасности детей в интернете, отмечает ТАСС.

Корпорации США выделяют больше всего денег на продвижение своих интересов. Ежегодно Apple расходует на эти цели 9 млн евро, а Meta* – более 10 млн евро. Из 20 наиболее активных корпораций в Брюсселе лишь три оказались европейскими.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе средства массовой информации из топа Apple News и Google News поддерживали на выборах только представителей Демократической партии.

Летом Роскомнадзор опроверг сообщения о блокировке сервисов Google, Apple и GitHub.