ЕС одобрил новые санкции против российской энергетики
Европейский союз согласовал новый санкционный пакет, предусматривающий запрет импорта российского сжиженного природного газа с 2027 года и ужесточение ограничений против энергетики, пишет Bloomberg.
Европейский союз принял новый пакет санкций, направленный против российской энергетической инфраструктуры, сообщает Bloomberg.
Новые меры включают полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа с 2027 года, согласно заявлению Дании, председательствующей в ЕС. Помимо этого, ЕС ужесточит ограничения на сделки с двумя крупнейшими российскими нефтяными компаниями и введет санкции против 117 судов так называемого «теневого флота», которые ранее помогали России обходить ограничения.
Глава МИД Дании Ларс Локке Расмуссен отметил: «Санкции действительно оказывают влияние и наносят ущерб российской экономике. России становится все труднее финансировать свою незаконную войну против Украины». По его словам, новые санкции усложнят для Москвы доступ к финансированию.
Это уже 19-й санкционный пакет ЕС, его принятие затягивалось из-за сопротивления Австрии, Венгрии и Словакии. Решение было одобрено спустя день после того, как США объявили о санкциях против Роснефти и ЛУКОЙЛа, двух крупнейших российских нефтяных компаний.
Пакет ЕС также затрагивает 45 компаний, помогавших России обходить санкции, среди которых 12 фирм из Китая и Гонконга. Кроме того, вводится запрет на перестрахование российских самолетов и судов, полный запрет на сделки с пятью российскими банками и расширяются ограничения на российские электронные платежные системы и банки третьих стран из Беларуси и Казахстана.
Дональд Трамп назвал новые санкции против России «грандиозными».