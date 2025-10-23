Индийская Reliance Industries решила пересмотреть импорт нефти из России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Индийский холдинг Reliance Industries пересматривает схему импорта нефти из России, чтобы деятельность соответствовала нормам и рекомендациям властей Индии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

Компания пока не уточнила, планирует ли полностью отказаться от закупок российской нефти, однако представитель Reliance подчеркнул: «Продолжается пересмотр импорта российской нефти, и относительно масштабов изменений Reliance Industries будет полностью ориентироваться на рекомендации правительства Индии».

Ранее Reuters со ссылкой на источник сообщало, что индийские государственные нефтеперерабатывающие предприятия начали проверку своих документов по торговле с Россией. Это делается для того, чтобы избежать прямых поставок топлива крупнейшими российскими компаниями, такими как «Лукойл» и «Роснефть», после введения новых американских санкций против России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минфин США ввел санкции против крупнейших нефтяных компаний России.

Дональд Трамп заявил, что объявил об антироссийских санкциях после переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте и рассчитывает на определенную реакцию России.