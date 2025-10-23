Из японских портов одно за другим идут суда, которые едва успевают разгружать, а по трассе Владивосток – Хабаровск движется поток автовозов. Хватает и «самогонов». Правый руль живет, пусть его золотая эпоха и миновала.14 комментариев
Индийская Reliance Industries решила пересмотреть импорт нефти из России
Индийский холдинг Reliance Industries корректирует объемы импорта российской нефти, полностью ориентируясь на новые требования правительства страны, передает Reuters со ссылкой на представителя компании.
Индийский холдинг Reliance Industries пересматривает схему импорта нефти из России, чтобы деятельность соответствовала нормам и рекомендациям властей Индии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.
Компания пока не уточнила, планирует ли полностью отказаться от закупок российской нефти, однако представитель Reliance подчеркнул: «Продолжается пересмотр импорта российской нефти, и относительно масштабов изменений Reliance Industries будет полностью ориентироваться на рекомендации правительства Индии».
Ранее Reuters со ссылкой на источник сообщало, что индийские государственные нефтеперерабатывающие предприятия начали проверку своих документов по торговле с Россией. Это делается для того, чтобы избежать прямых поставок топлива крупнейшими российскими компаниями, такими как «Лукойл» и «Роснефть», после введения новых американских санкций против России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минфин США ввел санкции против крупнейших нефтяных компаний России.
Дональд Трамп заявил, что объявил об антироссийских санкциях после переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте и рассчитывает на определенную реакцию России.