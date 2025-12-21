Лукашенко подарил Путину картину с видами Валаама

Tекст: Ольга Иванова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко привез в Петербург в подарок президенту России Владимиру Путину картину, передает РИА «Новости». Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

«В этот раз мы привезли то, что пообещали еще в прошлый раз, потому что мы ждали именно этого приезда в Российскую Федерацию, в северную столицу России. Ту самую масштабную, красивую, с белорусской душой нарисованную специально для президента России картину мы привезли», – заявила Наталья Эйсмонт в эфире телеканала «Первый канал».

По информации журналистов «Первого канала», речь идет о полотне с видами Валаама.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт сообщила, что Александр Лукашенко намерен лично передать подарок президенту России Владимиру Путину к его дню рождения.