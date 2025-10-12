Вступительный взнос в цивилизацию обошелся индейцам в десятки миллионов жизней. Самые умеренные из историков говорят, что из 100 миллионов коренных американцев, проживавших на континенте к моменту его «открытия», век спустя оставалось 40 миллионов.15 комментариев
Лукашенко решил лично передать Путину подарок на день рождения
Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен лично передать президенту России Владимиру Путину подарок на его день рождения, сообщила пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт.
«Президенту России наш президент, – они об этом договорились, – свой подарок обязательно передаст лично», – приводит слова Эйсмонт РИА «Новости» со ссылкой на «Беларусь 1».
Эйсмонт рассказала, что речь идет о масштабной картине с пейзажами Валаама, выполненной «по специальному заказу нашим известным белорусским художником Маслениковым».
По ее словам, подарок был подготовлен к дню рождения президента России, который отмечался 7 октября, однако его не передали во время последнего саммита СНГ в Душанбе.
В эфире телеканала отметили, что факты свидетельствуют о намерении двух лидеров в ближайшее время увидеться лично.
Как писала газета ВЗГЛЯД, свыше 40 лидеров зарубежных стран, включая глав Китая, Индии, КНДР и стран СНГ, поздравили Путина с днем рождения. Лукашенко в своем поздравлении отметил, что президент России Владимир Путин укрепил суверенитет и авторитет России на международной арене.