Лукашенко решил лично передать Путину подарок на день рождения

Tекст: Антон Антонов

«Президенту России наш президент, – они об этом договорились, – свой подарок обязательно передаст лично», – приводит слова Эйсмонт РИА «Новости» со ссылкой на «Беларусь 1».

Эйсмонт рассказала, что речь идет о масштабной картине с пейзажами Валаама, выполненной «по специальному заказу нашим известным белорусским художником Маслениковым».

По ее словам, подарок был подготовлен к дню рождения президента России, который отмечался 7 октября, однако его не передали во время последнего саммита СНГ в Душанбе.

В эфире телеканала отметили, что факты свидетельствуют о намерении двух лидеров в ближайшее время увидеться лично.

Как писала газета ВЗГЛЯД, свыше 40 лидеров зарубежных стран, включая глав Китая, Индии, КНДР и стран СНГ, поздравили Путина с днем рождения. Лукашенко в своем поздравлении отметил, что президент России Владимир Путин укрепил суверенитет и авторитет России на международной арене.