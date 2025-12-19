Текущие переговоры по репарационному кредиту – последний решительный бой для сторонников продолжения конфликта на Украине. Бой, который они, судя по всему, проигрывают.0 комментариев
Лукашенко: Россия предупредила о слежке США за телефонами его окружения
Американская сторона следит за телефонами ближайшего окружения белорусского президента Александра Лукашенко, заявил сам белорусский лидер со ссылкой на российскую контрразведку.
«Совсем недавно во второй раз в течение этого года меня лично предупредила контрразведка России о том, что телефоны людей, которые рядом с президентом – мои дети, еще кто-то, – они на контроле США», – цитирует Лукашенко ТАСС.
Он добавил, что и сам подозревал нечто подобное, и отметил, что ему назвали фамилии и телефоны тех, кого отслеживают.
Белорусский лидер пояснил, что проводная связь в его резиденции защищена от прослушки со стороны США.
Ранее Лукашенко сообщал, что в белорусско-американском диалоге есть свои сложности, однако все движется к его очной встрече с американским президентом Дональдом Трампом.