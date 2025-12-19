Лукашенко: Россия предупредила о слежке США за телефонами его окружения

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Совсем недавно во второй раз в течение этого года меня лично предупредила контрразведка России о том, что телефоны людей, которые рядом с президентом – мои дети, еще кто-то, – они на контроле США», – цитирует Лукашенко ТАСС.

Он добавил, что и сам подозревал нечто подобное, и отметил, что ему назвали фамилии и телефоны тех, кого отслеживают.

Белорусский лидер пояснил, что проводная связь в его резиденции защищена от прослушки со стороны США.

Ранее Лукашенко сообщал, что в белорусско-американском диалоге есть свои сложности, однако все движется к его очной встрече с американским президентом Дональдом Трампом.