Politico сообщила о грядущих переговорах США и России в Майами на выходных
США и Россия проведут переговоры о ситуации на Украине в Майами в эти выходные, переговоры пройдут после обсуждения гарантий безопасности между США, Украиной и Европой в Берлине, узнала газета Politico.
«Поскольку усилия президента США Дональда Трампа по прекращению боевых действий потерпели неудачу, Вашингтон усилил давление на Украину, требуя пойти на уступки, которые положили бы конец войне. Планы остаются в силе, но если они будут реализованы в эти выходные, администрация представит результаты последнего раунда обсуждений российским чиновникам, которые придерживаются своих прежних требований», – пишет газета Politico.
По словам одного из источников, знакомых с ситуацией, в состав российской делегации войдет глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, американскую сторону будут представлять спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.
Источники издания сообщили, что советник президента Украины по национальной безопасности Рустем Умеров также встретится с американской делегацией в преддверии российско-американской беседы, однако «планы остаются неопределенными».
Напомним, в Берлине 14 и 15 декабря состоялись переговоры делегаций США и Украины. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил о весомом прогрессе в обсуждении мирного плана из 20 пунктов после пятичасовых переговоров в Берлине с Владимиром Зеленским.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва высоко ценит искренние усилия администрации президента США Дональда Трампа по поиску путей урегулирования ситуации на Украине. Он добавил о прогрессе Уиткоффа в понимании позиции России.