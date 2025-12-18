Politico сообщила о грядущих переговорах США и России в Майами на выходных

Tекст: Катерина Туманова

«Поскольку усилия президента США Дональда Трампа по прекращению боевых действий потерпели неудачу, Вашингтон усилил давление на Украину, требуя пойти на уступки, которые положили бы конец войне. Планы остаются в силе, но если они будут реализованы в эти выходные, администрация представит результаты последнего раунда обсуждений российским чиновникам, которые придерживаются своих прежних требований», – пишет газета Politico.

По словам одного из источников, знакомых с ситуацией, в состав российской делегации войдет глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, американскую сторону будут представлять спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.

Источники издания сообщили, что советник президента Украины по национальной безопасности Рустем Умеров также встретится с американской делегацией в преддверии российско-американской беседы, однако «планы остаются неопределенными».

Напомним, в Берлине 14 и 15 декабря состоялись переговоры делегаций США и Украины. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил о весомом прогрессе в обсуждении мирного плана из 20 пунктов после пятичасовых переговоров в Берлине с Владимиром Зеленским.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва высоко ценит искренние усилия администрации президента США Дональда Трампа по поиску путей урегулирования ситуации на Украине. Он добавил о прогрессе Уиткоффа в понимании позиции России.