Песков заявил о прогрессе Уиткоффа в понимании позиции России

Песков: Уиткофф с каждым новым контактом все лучше понимает позицию России

Tекст: Вера Басилая

По словам Пескова, Уиткофф с каждым новым контактом с Москвой все лучше понимает позицию России по украинскому вопросу, передает ТАСС.

Песков подчеркнул, что Уиткофф реализует политику своего президента, а не России. Таким образом, оценка позиции России не означает изменений в подходах американского спецпредставителя.

Он также заявил, что в ближайшие дни визита Стивена Уиткоффа в Кремле не ожидают.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил о весомом прогрессе в обсуждении мирного плана по Украине из 20 пунктов после пятичасовых переговоров в Берлине с Владимиром Зеленским.

Песков заявил, что Москва высоко ценит искренние усилия администрации президента США Дональда Трампа по поиску путей урегулирования ситуации на Украине.