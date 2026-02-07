Евразийство – любопытное историческое учение, но оно не может заменить собой реальное постижение цивилизаций Азии. Азия сегодня – это не бескрайние пастбища, на которых кочевники выпасают конские табуны. Это небоскрёбы Шанхая и Эмиратов. Это японские и китайские скоростные поезда. Это крупнейшие порты мира. Это 20 университетов в первой сотне мирового рейтинга.3 комментария
На Украине из-за остановки ТЭС город Бурштын остался без тепла
Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области полностью прекратила свою работу из-за серьезных повреждений после взрывов, город остался без тепла, сообщил мэр Василий Андриешин.
Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области полностью остановила свою работу после повреждений, вызванных взрывами, передает ТАСС.
Как заявил мэр Бурштына Василий Андриешин, в результате аварии весь город остался без отопления и водоснабжения.
По его словам, повреждения очень серьезные, станция сейчас на нуле. Местные власти начали оценку последствий происшествия, однако сроки восстановления энергоснабжения и возвращения воды пока назвать не могут.
Ранее энергосистема на Украине столкнулась с серьезным дефицитом из-за одной из самых разрушительных атак ВС России на объекты генерации и передачи электроэнергии на западе страны.
Владимир Зеленский заявил о повреждении энергообъектов, обеспечивающих работу атомных электростанций.
Украинские АЭС сократили выработку энергии после повреждения высоковольтных подстанций, что повлияло на подачу электроэнергии.
Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что блоки Бурштынской и Добротворской АЭС были разгружены.
Минобороны России заявило, что целью ударов возмездия были объекты топливно-энергетического и оборонно-промышленного комплекса на Украине.