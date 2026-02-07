Евразийство – любопытное историческое учение, но оно не может заменить собой реальное постижение цивилизаций Азии. Азия сегодня – это не бескрайние пастбища, на которых кочевники выпасают конские табуны. Это небоскрёбы Шанхая и Эмиратов. Это японские и китайские скоростные поезда. Это крупнейшие порты мира. Это 20 университетов в первой сотне мирового рейтинга.3 комментария
В Германии отреагировали на признания брата Кличко пранкерам о ситуации на Украине
BZ: Признания брата Кличко о коррупционной политике Киева вызвали беспокойство в Германии
В Германии вызвали беспокойство признания брата мэра Киева Владимира Кличко российским пранкерам о подмене брата на встречах и системной коррупции на Украине, сообщает Berliner Zeitung.
Издание Berliner Zeitung пишет, что телефонный розыгрыш российских пранкеров, в ходе которого был обманут брат мэра Киева бывший боксер Владимир Кличко, вызвал бурную реакцию в Германии, передает РИА «Новости».
В ходе разговора Кличко признался, что коррумпированные структуры в стране серьезно мешают получению международной поддержки. «Это серьезная проблема для главы киевского режима Владимира Зеленского, поскольку средства, по всей видимости, незаконно присваивались даже в военное время», – отмечается в материале.
Особое беспокойство вызвали не только откровенные заявления о коррупции, но и признание Кличко о том, что он иногда подменяет своего брата на встречах с другими мэрами и чиновниками. Авторы статьи подчеркивают, что подобные признания проливают свет на закулисную кухню политики на Украине.
В публикации Berliner Zeitung подчеркивается, что коррупция десятилетиями остается одной из основных проблем украинского общества. Несмотря на регулярные обещания реформ и поддержку со стороны Запада, коррупционные схемы продолжают существовать как в административных органах, так и в вооружённых силах страны.
Ранее Владимир Кличко в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом заявил, что коррупция на Украине мешает получать поддержку из-за рубежа.