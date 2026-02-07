Евразийство – любопытное историческое учение, но оно не может заменить собой реальное постижение цивилизаций Азии. Азия сегодня – это не бескрайние пастбища c кочевниками. Это небоскрёбы Шанхая. Это японские и китайские скоростные поезда. Это всемирная фабрика.6 комментариев
Губернатор Белгородской области Гладков попал под ракетный обстрел со стороны ВСУ
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что попал под ракетный обстрел со стороны вооруженных сил Украины.
Повторный обстрел произошел, когда Гладков совершал поездку и осмотр объектов инфраструктуры. «Во время осмотра начался повторный ракетный обстрел. Вместе с сотрудниками аварийных бригад спрятались в укрытие», – сообщил Гладков в Мах.
Также Гладков отметил мужество и героизм сотрудников аварийных бригад, заявив, что более смелых людей «в своей жизни не встречал». «Настоящие профессионалы», – заявил он.
Вместе с начальником регионального главка МЧС Сергеем Потаповым Гладков осмотрел пункты временного обогрева в Белгороде. Они были открыты, чтобы дать сотрудникам других учреждений возможность отдохнуть в выходные.
Гладков сообщил, что три пункта временного обогрева будут работать всю ночь: «Они расположены в здании Росстата на улице Попова, 20 в Штабе общественной поддержки партии «Единая Россия», в здании администрации города Белгорода (Гражданский проспект, д. 38), а также в здании правительства Белгородской области (Соборная площадь, 4)».
С утра понедельника круглосуточно продолжит работать пункт в штабе общественной поддержки партии «Единая Россия». Гладков добавил, что в «Россетях» прошло совещание по восстановлению энергосистемы региона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Валентин Демидов сообщал, что в Белгороде зафиксированы два ракетных удара, в результате которых повреждены инфраструктурные объекты.