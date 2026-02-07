  • Новость часаГубернатор Белгородской области Гладков попал под ракетный обстрел со стороны ВСУ
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Война в одну парочку». 43 дня из жизни дроноводов и не только
    Военный эксперт заявил об «эффекте домино» в результате освобождения Чугуновки
    Религиовед назвал причины сокращения татар среди посетителей мечетей в России
    Экс-посол оценил вероятность возобновления диалога с Японией по Курилам
    На Украине заявили об одном из самых разрушительных ударов по энергетике
    Орбан назвал Украину врагом Венгрии
    Москалькова рассказала о пытках российских пленных на Украине
    В Италии отметили двойные стандарты Запада на Олимпиаде
    Кадры со «спящей» Мелони показали на открытии Олимпиады
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Евразийство следует переименовать в евроордынство

    Евразийство – любопытное историческое учение, но оно не может заменить собой реальное постижение цивилизаций Азии. Азия сегодня – это не бескрайние пастбища c кочевниками. Это небоскрёбы Шанхая. Это японские и китайские скоростные поезда. Это всемирная фабрика.

    6 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Куда заведет США «явное предначертание»

    Как экспансионизм Трампа уживается с американским же изоляционизмом и почему он находит гораздо больший отклик в американской душе, нежели глобалистский экспансионизм Буша или Клинтонов.

    9 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Ненависть Европы захлебнулась в желании говорить

    Что делать с людьми, которые вслух говорят о том, что им нужен продолжающийся конфликт? Трамп говорит, что он борется за мир. Путин говорит, что он всегда готов к миру. И только у начальников Европы нет слова «мир» в вокабуляре.

    7 комментариев
    7 февраля 2026, 23:01 • Новости дня

    Губернатор Белгородской области Гладков попал под ракетный обстрел со стороны ВСУ

    Губернатор Белгородской области Гладков попал под ракетный обстрел со стороны ВСУ
    @ Официальный канал губернатора Белгородской области в Мах

    Tекст: Антон Антонов

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что попал под ракетный обстрел со стороны вооруженных сил Украины.

    Повторный обстрел произошел, когда Гладков совершал поездку и осмотр объектов инфраструктуры. «Во время осмотра начался повторный ракетный обстрел. Вместе с сотрудниками аварийных бригад спрятались в укрытие», – сообщил Гладков в Мах.

    Также Гладков отметил мужество и героизм сотрудников аварийных бригад, заявив, что более смелых людей «в своей жизни не встречал». «Настоящие профессионалы», – заявил он.

    Вместе с начальником регионального главка МЧС Сергеем Потаповым Гладков осмотрел пункты временного обогрева в Белгороде. Они были открыты, чтобы дать сотрудникам других учреждений возможность отдохнуть в выходные.

    Гладков сообщил, что три пункта временного обогрева будут работать всю ночь: «Они расположены в здании Росстата на улице Попова, 20 в Штабе общественной поддержки партии «Единая Россия», в здании администрации города Белгорода (Гражданский проспект, д. 38), а также в здании правительства Белгородской области (Соборная площадь, 4)».

    С утра понедельника круглосуточно продолжит работать пункт в штабе общественной поддержки партии «Единая Россия». Гладков добавил, что в «Россетях» прошло совещание по восстановлению энергосистемы региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Валентин Демидов сообщал, что в Белгороде зафиксированы два ракетных удара, в результате которых повреждены инфраструктурные объекты.

    7 февраля 2026, 17:48 • Новости дня
    На Украине заявили об одном из самых разрушительных ударов по энергетике
    На Украине заявили об одном из самых разрушительных ударов по энергетике
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Энергосистема Украины столкнулась с серьезным дефицитом из-за одной из самых разрушительных атак ВС России на важнейшие объекты генерации и передачи электроэнергии, которые находятся на западе страны, сообщили украинские эксперты.

    Массированные удары по энергетической инфраструктуре Украины привели к одной из самых разрушительных атак за всю историю, пишет украинское издание «Страна».

    Эксперт энергорынка Олег Попенко сообщил, что основные удары пришлись на западные регионы, где были поражены Бурштынская и Добротворская ТЭС, играющие ключевую роль в снабжении западных областей и обеспечении импорта электричества из Европы. Кроме того, под атаками оказались Ладыжинская и Трипольская ТЭС, а также главные подстанции и линии передачи, включая магистраль, соединяющую Ривненскую АЭС с Киевом.

    Глава Минэнерго Денис Шмыгаль подтвердил, что целью атак стал «хребет» энергосистемы – ключевые объекты генерации и передачи. По словам эксперта Юрия Корольчука, Россия намеренно наносит повторные удары по объектам, находящимся в ремонте, чтобы не допустить их восстановления. Корольчук подчеркнул: «Россияне собирают информацию и намерено добивают энергетические цели. Это касается как ТЭС, так и трансформаторов АЭС, а также передачи электричества».

    В компании «Укрэнерго» сообщили, что из-за повреждения подстанций все энергоблоки украинских АЭС на подконтрольной территории были вынужденно разгружены, то есть снизили мощность, но полной остановки не произошло. Причиной стало поражение крупнейшей подстанции во Львовской области, связывающей Ровенскую и Хмельницкую АЭС, а также обеспечивающей импорт из Европы.

    Дефицит в энергосистеме в момент атаки мог вырасти до 2,7 ГВт, а с учетом уже существующего дефицита общая нехватка достигла 8 ГВт, что составляет до 50% расчетного потребления страны.

    Эксперты отмечают, что энергетики попытаются восстановить работу блоков в ближайшее время, однако есть риски, что это не удастся. Глава Ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев отметил, что серьезные трудности в энергетике сохранятся минимум четыре дня. Для стабилизации ситуации диспетчерский центр «Укрэнерго» обратился за аварийной помощью к Польше, что позволило краткосрочно получить до 200 МВт, однако эта мера считается временной и дорогой.

    Ранее Владимир Зеленский заявил о повреждении энергообъектов, обеспечивающих работу атомных электростанций.

    Украинские АЭС сократили выработку энергии после повреждения высоковольтных подстанций, что повлияло на подачу электроэнергии.

    Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что блоки Бурштынской и Добротворской АЭС были разгружены.

    ВС России нанесли удар по крупнейшей в Европе электроподстанции на 750 кВ во Львовской области.

    Минобороны России заявило, что целью ударов возмездия были объекты топливно-энергетического комплекса и оборонно-промышленного комплекса на Украине.

    Комментарии (14)
    7 февраля 2026, 14:12 • Новости дня
    Депутат Попов: Операцию возмездия генерал Алексеев спланирует сам
    Депутат Попов: Операцию возмездия генерал Алексеев спланирует сам
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    Депутат Евгений Попов предположил, что после того, как генерал Владимир Алексеев пришел в себя после покушения, он сам спланирует операцию возмездия.

    «Слава богу! Операцию возмездия генерал Алексеев спланирует и реализует сам», – написал Попов у себя в Telegram-канале.

    Ранее в субботу генерал Алексеев пришел в себя, а врачи осторожно оценивают его состояние как стабильное.

    6 февраля неизвестный совершил покушение на генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве.

    Позже стало известно, что генерал получил три огнестрельных ранения и находится в тяжелом состоянии.

    Кремль пожелал Алексееву скорейшего выздоровления.

    Эксперты предполагают, что за нападением на генерала Владимира Алексеева в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс.

    Комментарии (21)
    7 февраля 2026, 17:49 • Видео
    Такого еще не было: США поссорились с Польшей

    Посол США в Польше Том Роуз заявил, что прекращает всякие отношения со спикером польского парламента из-за «возмутительных и неспровоцированных оскорблений» в адрес Дональда Трампа. При этом Польша – главный союзник США в ЕС. В чем же дело?

    Комментарии (0)
    7 февраля 2026, 14:35 • Новости дня
    Военный эксперт заявил об «эффекте домино» в результате освобождения Чугуновки

    Военный эксперт Дандыкин заявил об «эффекте домино» после освобождения Чугуновки

    Военный эксперт заявил об «эффекте домино» в результате освобождения Чугуновки
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Контроль над Чугуновкой улучшает возможности группировки «Север» по переброске техники и снабжения между Белгородской областью и Купянским направлением, этот маневр можно рассматривать как подготовку к глубокому фланговому охвату Купянской группировки ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. Об освобождении села Чугуновка в Харьковской области в субботу сообщило Минобороны.

    «Контроль над Чугуновкой улучшает возможности группировки «Север» по переброске техники и снабжения между Белгородской областью и Купянским направлением. По бездорожью идти хуже, хотя сейчас зима и все замерзло, но надо видеть перспективу на весну, когда начнется распутица. Коммуникации и логистика – это главное. Поэтому бои сейчас во многом ведутся за выход к дорогам», – отметил военный эксперт Василий Дандыкин.

    Кроме того, можно говорить о создании единого защищенного логистического коридора, связывающего Чугуновку с селом Меловое, о взятии которого сообщалось ранее. Таким образом происходит взлом «первого замка» северной линии обороны ВСУ. Теперь российская артиллерия может эффективно подавлять позиции противника в глубине до 15-20 км, обеспечивая безопасный проход для бронетехники в сторону поселка Великий Бурлук.

    «Речь идет о том, чтобы отодвинуть врага от Белгородской области со стороны Харьковской и Сумской областей. Стоит задача отбросить врага как можно дальше от нашей границы, от коммуникаций», – добавил собеседник.

    С учетом близости Чугуновки к границе это продвижение можно считать частью плана по расширению «санитарной зоны» для защиты приграничных поселений от обстрелов и атак ВСУ с помощью FPV-дронов и систем залпового огня HIMARS. «Если брать линию границы на сотни километров, то мы еще не везде зашли, есть очаги захода. В Черниговскую область вообще не заходили, хотя оттуда враг постоянно наносит удары по Брянской области», – отметил Дандыкин.

    Село находится в 50 км от Купянска, поэтому этот маневр можно рассматривать и как подготовку к глубокому фланговому охвату Купянской группировки ВСУ с севера, вместо фронтальных атак. При этом к югу от села расположены небольшие лесные массивы, где ВСУ оборудовали замаскированные склады ГСМ и боеприпасов для мобильных групп, поэтому с потерей Чугуновки эти лесные зоны переходят под огневой контроль России, что лишает противника маневренности на этом участке.

    «Скорей всего, вопрос уже рассматривается не только о Купянске, но и о других городах, которые мы оставили в 2022 году, включая сам Харьков. В контексте плотности украинских укреплений в Ольховатской сельской общине после освобождения Чугуновки мы будем наблюдать «эффект домино» на малых населенных пунктах из-за нехватки у противника подготовленных вторых линий обороны. У меня есть убеждение, что с каждым днем мы получаем преимущество на этом направлении», – подчеркнул эксперт.

    Об освобождении населенного пункта Чугуновка в Харьковской области Украины сообщила в субботу пресс-служба Минобороны. Операцию провели штурмовые группы 83-го и 344-го мотострелковых полков группировки «Север».

    Чугуновка расположена в Ольховатской сельской общине Купянского района, на правом берегу реки Козинка на границе с Россией. Через него проходит автомобильная дорога Т-2104, ведущая к Купянску с севера. Освобожденное летом прошлого года село Меловое находится южнее Чугуновки.

    В последнее время ситуация в Купянском районе и приграничных зонах Харьковской области характеризуется активизацией группировки «Север», которая перешла от позиционных боев к освобождению тактически важных узлов.

    Бои смещаются к северным и северо-восточным окраинам Купянск-Узлового, где российские военные пытаются перерезать оставшиеся артерии снабжения ВСУ, которые сохраняют плацдарм на левом (восточном) берегу реки Оскол, однако российская артиллерия и авиация наносят массированные удары по переправам.

    Комментарии (0)
    7 февраля 2026, 03:35 • Новости дня
    «Укрпочта» оказалась в центре скандала из-за сексуализации школьниц
    «Укрпочта» оказалась в центре скандала из-за сексуализации школьниц
    @ Укрпочта

    Tекст: Антон Антонов

    Пользователи соцсетей с возмущением отреагировали на фотографии школьниц, размещенные «Укрпочтой» ко Дню всех влюбленных, оператора почтовой связи Украины обвинили в сексуализации школьниц, сообщили украинские СМИ.

    Фото были размещены в рамках кампании ко Дню всех влюбленных, идея которой, как заявили в компании, основывалась на ностальгии по школьным годам, передает РИА «Новости».

    Однако пользователи в соцсетях выразили недовольство, обвинив «Укрпочту» в сексуализации подростков и проведя параллели со скандалом вокруг финансиста Джеффри Эпштейна. В сообщениях пользователей отмечалось, что школьницы выглядят слишком «сексуализированными».

    После того как негативная реакция усилилась, «Укрпочта» удалила одну из публикаций, на которой школьница была изображена в мини-юбке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские власти 4 февраля предложили разрешить заключать браки с 14 лет в случаях беременности или рождения ребенка. Ирландский журналист Чейз Боуз выразил ужас и недоумение инициативу украинских властей узаконить вступление в брак с 14 лет.

    Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, который является одним из инициаторов документа, объявил, что норма о возможности вступать в брак с 14 лет на Украине будет исключена из документа.

    Комментарии (3)
    7 февраля 2026, 07:50 • Новости дня
    Украина перебросила в Харьковскую область рейнджеров

    Украинские рейнджеры переброшены в Харьковскую область

    Украина перебросила в Харьковскую область рейнджеров
    @ Viacheslav Madiievskyi/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Подразделения отдельного рейнджерского полка сил спецопераций Украины переброшены в Харьковскую область.

    «В Харьковскую область для исправления ситуации на фронте переброшены подразделения отдельного рейнджерского полка сил спецопераций Украины, который понес значительные потери в Сумской области», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    На Харьковском направлении российские штурмовые группы продолжили продвижение практически по всем участкам фронта, при этом авиация и расчеты БПЛА «Герань-2» активно наносили удары по позициям ВСУ. Украинские силы сосредоточились на удержании позиций и переброске спецназа, не переходя к активным наступательным действиям.

    В районе Старицы российские подразделения вели зачистку лесного массива, продвигаясь вглубь. На юго-запад от Симиновки «Северяне» заняли два опорных пункта ВСУ, продвинувшись на 350 м. В районе Волчанских Хуторов российская авиация уничтожила позиции ВСУ, а штурмовые группы продвинулись на 100 м.

    На Хатненском участке фронта авиация уничтожила позиции украинской бригады в районе Колодезного, а штурмовые группы продвинулись на трех участках на 350 м. На Липцовском участке артиллерия и FPV-дроны уничтожали огневые точки и транспорт ВСУ, изменений линии фронта не отмечено.

    На Сумском направлении продолжаются ожесточенные бои, российские подразделения сохраняют темпы наступления при поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации. Украинские силы обороняются с помощью массового применения беспилотников и артиллерии.

    В Сумском районе российские штурмовые подразделения продвигаются на семи участках, в Краснопольском – на шести, в Глуховском – на двух, общее продвижение за сутки составило более 900 м.

    На Теткинском и Глушковском участках существенных изменений не было, авиация уничтожила украинские позиции в районе Соляников.

    «За сутки потери противника составили свыше 210 человек (из них более 100 в Сумской области и свыше 110 в Харьковской)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» на Харьковском направлении разгромили инженерные подразделения ВСУ.

    Комментарии (9)
    7 февраля 2026, 12:26 • Новости дня
    ВС России нанесли удар возмездия по объектам ТЭК и ВПК Украины
    ВС России нанесли удар возмездия по объектам ТЭК и ВПК Украины
    @ РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    За прошедшие сутки в ответ на террористические атаки Киева по объектам гражданской инфраструктуры на территории России ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием морского и воздушного базирования большой дальности, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, и предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

    Пораженные предприятия выполняли заказы по производству ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того удары наносились по местам хранения БПЛА и подготовки к запуску на военных аэродромах.

    В итоге цели удара были достигнуты, асе назначенные объекты поражены, сообщается в канале Max Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 158 районах.

    Средствами ПВО сбиты управляемая авиационная бомба и 168 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 112 882 беспилотника, 650 ЗРК, 27 542 танка и другие бронемашины, 1 660 боевых машин РСЗО, 33 133 орудия полевой артиллерии и миномета, 53 855 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, ВС России за прошедшую неделю нанесли массированный и пять групповых ударов по объектам ВСУ.

    На этой неделе ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины.

    Комментарии (13)
    7 февраля 2026, 16:02 • Новости дня
    После удара по дамбе у Константиновки оказались отрезаны 3 тыс. боевиков ВСУ
    После удара по дамбе у Константиновки оказались отрезаны 3 тыс. боевиков ВСУ
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Вера Басилая

    В результате удара ВС России авиабомбой ФАБ-3000 по дамбе у Константиновки около 3 тыс. бойцов ВСУ оказались отрезаны от снабжения и связи с северными районами.

    Около 3 тыс. военнослужащих ВСУ оказались отрезаны от снабжения в районе Константиновки Донецкой Народной Республики после удара по дамбе Молочарского водохранилища, передает «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    По данным источника, удар по плотине был нанесён ВС России авиабомбой ФАБ-3000 и привёл к разрушению гидросооружения примерно в двух километрах от города.

    В результате удара украинские части потеряли связь с северными районами, а их основные силы сосредоточились в административных зданиях центра Константиновки. Ситуация усугубляется угрозой выхода воды из-под контроля и дальнейшего подтопления, что может полностью изолировать гарнизон и сделать невозможной доставку боеприпасов.

    Отмечается, что положение украинских военных осложняют минусовые температуры и перебои с отоплением. Некоторые подразделения ВСУ уже начали поднимать белые флаги, оказавшись в тяжёлых условиях без снабжения и средств обогрева, однако эти сообщения пока не подтверждены официально.

    Ранее ВКС России авиабомбой ФАБ-500 уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол.

    Комментарии (4)
    7 февраля 2026, 11:34 • Новости дня
    Британцы назвали Макрона «мерзкой лягушкой» за план по Украине

    Британцы резко раскритиковали план Макрона о 2 млрд фунтов для Украины

    Британцы назвали Макрона «мерзкой лягушкой» за план по Украине
    @ Lionel Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Читатели британской The Telegraph резко осудили идею Франции заставить Британию оплатить два миллиарда фунтов за участие в военных контрактах ЕС для Украины.

    Читатели британской газеты The Telegraph резко осудили требование Франции, чтобы Британия заплатила два млрд фунтов за доступ к военным контрактам Евросоюза для Украины, передает РИА «Новости». В комментариях отмечается, что Евросоюз, по мнению некоторых пользователей, проявляет чрезмерную меркантильность по отношению к союзникам.

    Один из комментаторов написал: «ЕС, олицетворением которого является эта »мерзкая лягушка«, кажется самой неразумной и меркантильной организацией в свободном мире. Вступительный взнос в два миллиарда фунтов, чтобы присоединиться к крупной европейской программе помощи Украине? Абсурд».

    Другой пользователь заявил, что Макрон – позер и отвратительный человек, который ошибается, если считает, что Британия что-то должна Франции.

    Еще один комментатор подчеркнул: «Катись-ка ты отсюда, Макрон». Некоторые пользователи считают, что Европа должна сама разбираться с вопросами поддержки Украины, не рассчитывая на помощь Британии или США, и призывают европейские страны заботиться о себе самостоятельно.

    Пользователи также иронизируют, что предложение Макрона означает оплату двух млрд фунтов за возможность потратить на Украину еще большие суммы. Они выражают уверенность, что соглашение, вероятно, будет утверждено, учитывая позицию премьер-министра Кира Стармера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что Россия категорически против размещения войск Британии и Франции на Украине в любом виде.

    Ранее сообщалось, что Россия рассматривает размещение военных, складов и другой военной инфраструктуры западных стран на Украине как иностранную интервенцию.

    А постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский указывал, что Британия и Франция знают о неприемлемости для России размещения вооруженных сил НАТО на Украине и такие силы станут законными целями для российских вооруженных сил.


    Комментарии (5)
    7 февраля 2026, 12:39 • Новости дня
    Уничтоженная ДРГ наемников ВСУ оказалась вооружена автоматами Калашникова
    Уничтоженная ДРГ наемников ВСУ оказалась вооружена автоматами Калашникова
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Уничтоженная в зоне СВО диверсионно-разведывательная группа ВСУ, состоявшая из американских, британских и польских наемников, была вооружена в основном автоматами Калашникова, сообщил ветеран ВС РФ, кавалер ордена Мужества, действующий пилот-испытатель ударных БПЛА «Овод» с позывным «Святой».

    По его словам, уничтоженная в зоне спецоперации на Украине диверсионно-разведывательная группа, которая состояла из американских, британских и польских наемников, была преимущественно вооружена автоматами Калашникова, передает РИА «Новости».

    «Святой» рассказал, что в распоряжении ДРГ также находились автоматы типа AR, одна винтовка HK-416 и полуавтоматическая «марксмановская» винтовка калибра 7,62 на 51 миллиметр. Ранее он отмечал, что численность уничтоженной группы составляла около десяти человек.

    Ветеран добавил, что уровень подготовки иностранных наемников был высоким, однако, по его мнению, этот опыт не соответствовал специфике конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу при попытке ее прорыва в ЛНР.

    Украинскую ДРГ готовили британские и канадские инструкторы.

    В России под суд отдали офицеров украинской ДРГ за подготовку терактов.

    Комментарии (2)
    7 февраля 2026, 14:23 • Новости дня
    На Украине заявили об ударе по электроподстанции на 750кВ во Львовской области
    На Украине заявили об ударе по электроподстанции на 750кВ во Львовской области
    @ Корпорация «ЭЛКОР»

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России ударили по крупнейшей в Европе электроподстанции подстанции на 750кВ, во Львовской области, заявляет председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев.

    Председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев сообщил о ночном ударе России по самой крупной в Европе электроподстанции на 750 кВ во Львовской области. Эта подстанция играет ключевую роль в распределении электроэнергии по западным регионам Украины, объединяя мощности Хмельницкой и Ровенской АЭС, а также балансируя энергоснабжение за счет Бурштынской и частично Добротворской ТЭС, пишет украинское издание «Страна».

    Кроме того, объект отвечает за прием импортируемой из Евросоюза энергии и аварийно-диспетчерской помощи. Нарушение работы подстанции грозит перебоями с электроснабжением и риском дефицита мощности в регионе, отметил Игнатьев. По его словам, в ближайшие четыре дня в украинской энергетике ожидаются серьезные трудности.

    «На данный момент диспетчерский центр Укрэнерго обратился за аварийно-диспетчерской помощью к Польше, у нас есть опция краткосрочно получать до 200 МВт помощи от европейских соседей, но это временный шаг, чтобы сбалансировать ситуацию в украинской энергосистеме», – заявил Игнатьев.

    Ранее сообщалось, что Киевская ТЭЦ-4 полностью разрушена.

    Критические повреждения получили подстанции «Винницкая 550» и «Киевская 750».

    Минобороны заявило, что ВС России нанесли удар возмездия по объектам ТЭК и ВПК на Украине.

    Комментарии (11)
    7 февраля 2026, 10:40 • Новости дня
    Под Киевом двое суток не могут потушить склады Порошенко

    В Яготине второй день горят склады компании Roshen Петра Порошенко

    Под Киевом двое суток не могут потушить склады Порошенко
    @ ДСНС Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Киевской области пожарные расчеты продолжают борьбу с масштабным возгоранием на логистическом объекте кондитерской фабрики бывшего украинского лидера Порошенко.

    Складской комплекс корпорации Roshen охвачен огнем в городе Яготине, передает РИА «Новости». Владельцем бизнеса является экс-президент Украины Петр Порошенко, внесенный Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремизму или терроризму.

    «В Яготине под Киевом до сих пор горят склады Roshen... Они пылают ещё со вчерашнего вечера», – отмечается в сообщении украинских СМИ.

    Местная служба по чрезвычайным ситуациям официально подтвердила факт пожара. Спасатели опубликовали отчет о происшествии на территории комплекса, однако не уточнили название компании-владельца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на киевской фабрике «Рошен» Порошенко произошел пожар. Работники предприятия сами справились с возгоранием до прибытия пожарных.

    Напомним, что Генпрокуратура выдвинула обвинение в геноциде мирного населения Донбасса ряду лиц, в том числе Петру Порошенко.

    Комментарии (3)
    7 февраля 2026, 19:57 • Новости дня
    В Германии отреагировали на признания брата Кличко пранкерам о ситуации на Украине

    BZ: Признания брата Кличко о коррупционной политике Киева вызвали беспокойство в Германии

    В Германии отреагировали на признания брата Кличко пранкерам о ситуации на Украине
    @ XAMAX/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Германии вызвали беспокойство признания брата мэра Киева Владимира Кличко российским пранкерам о подмене брата, Виталия, на встречах и системной коррупции на Украине, сообщает Berliner Zeitung.

    Издание Berliner Zeitung пишет, что телефонный розыгрыш российских пранкеров, в ходе которого был обманут брат мэра Киева, бывший боксер Владимир Кличко, вызвал бурную реакцию в Германии, передает РИА «Новости».

    В ходе разговора Кличко-младший признался, что коррумпированные структуры в стране серьезно мешают получению международной поддержки.

    «Это серьезная проблема для главы киевского режима Владимира Зеленского, поскольку средства, по всей видимости, незаконно присваивались даже в военное время», – отмечается в материале.

    Особое беспокойство вызвали не только откровенные заявления о коррупции, но и признание Владимира Кличко о том, что он иногда подменяет своего брата Виталия на встречах с другими мэрами и чиновниками. Авторы статьи подчеркивают, что подобные признания проливают свет на закулисную кухню политики на Украине.

    В публикации Berliner Zeitung подчеркивается, что коррупция десятилетиями остается одной из основных проблем украинского общества. Несмотря на регулярные обещания реформ и поддержку со стороны Запада, коррупционные схемы продолжают существовать как в административных органах, так и в вооружённых силах страны.

    Ранее Владимир Кличко в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом заявил, что коррупция на Украине мешает получать поддержку из-за рубежа.

    Комментарии (2)
    7 февраля 2026, 16:11 • Новости дня
    Все украинские АЭС вынужденно снизили мощность

    Все энергоблоки украинских АЭС вынужденно сократили мощность

    Все украинские АЭС вынужденно снизили мощность
    @ Ralf1969/wikipedia.org

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские атомные электростанции сократили выработку энергии после повреждения высоковольтных подстанций, что повлияло на подачу электроэнергии, сообщает Укрэнерго.

    Как сообщает Укрэнерго, все энергоблоки украинских АЭС на подконтрольной территории были разгружены из-за ударов по высоковольтным подстанциям. Эти подстанции обеспечивали выдачу мощности атомных энергоблоков, и их повреждение привело к необходимости снизить нагрузку на АЭС.

    Ранее министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что блоки Бурштынской и Добротворской АЭС были разгружены.

    ВС России нанесли удар по крупнейшей в Европе электроподстанции на 750кВ во Львовской области.

    Минобороны заявило, что целью ударов были объекты топливно-энергетического комплекса и оборонно-промышленного комплекса на Украине.

    Комментарии (4)
    7 февраля 2026, 18:12 • Новости дня
    Москалькова рассказала о пытках российских пленных на Украине

    Москалькова рассказала о пытках и гибели российских пленных на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила о случаях истязаний и гибели российских военнопленных, отметив нарушения международных норм обращения с пленными.

    Татьяна Москалькова рассказала, что в украинском плену имели место факты пыток и гибели российских военных, передает РИА «Новости».

    Она подчеркнула, что подобное отношение противоречит не только международному праву, но и базовым человеческим нравственным нормам. Москалькова уточнила, что известны конкретные фамилии погибших и она будет добиваться недопустимости подобных случаев.

    Уполномоченный также обратилась к украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу с просьбой разрешить посещения раненых и нуждающихся в медицинской помощи. По словам Москальковой, российские военнопленные жаловались на недостаточное оказание медицинской помощи, которая могла бы спасти их жизни.

    Жительница Курской области рассказала о содержании в украинском плену.

    Министерство обороны России провело обмен пленными с Украиной, в результате которого были освобождены 157 российских военнослужащих и трое гражданских.

    Москалькова передала письма от родственников российских пленных украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу.

    Комментарии (0)
    7 февраля 2026, 09:43 • Новости дня
    Дмитриев сравнил Ротшильдов с Ланнистерами из «Игры престолов»

    Дмитриев сравнил Ротшильдов с домом Ланнистеров из «Игры престолов»

    Дмитриев сравнил Ротшильдов с Ланнистерами из «Игры престолов»
    @ HBO

    Tекст: Мария Иванова

    Кирилл Дмитриев сравнил семью Ротшильдов с домом Ланнистеров из «Игры престолов» на фоне публикации переписки Джеффри Эпштейна, где упоминается их банк.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сравнил семью Ротшильдов с персонажами дома Ланнистеров из сериала «Игра престолов», опубликовав соответствующий пост в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.

    Дмитриев разместил коллаж с Тирионом, Джейме и Серсеей Ланнистерами и подписал изображение «The Fall of the Rothschilds» («Падение Ротшильдов»), комментируя переписку финансиста Джеффри Эпштейна, где упоминаются Ротшильды.

    Под публикацией глава РФПИ прикрепил сообщение, в котором Эпштейн пишет: «Как вы, наверное, знаете, я представляю интересы семьи Ротшильдов. Я надеялся найти способ, чтобы банк (Rothschild & Co) с активами в 160 млрд долларов мог сделать что-то в сфере технологий. Лучший список клиентов в мире, доисторические продукты. Это может подождать. Удачи в Китае».

    Дом Ланнистеров в «Игре престолов» известен как одна из самых влиятельных и богатых династий Вестероса, а их падение является одной из ключевых сюжетных линий саги.

    Джеффри Эпштейн был задержан в Нью-Йорке в июле 2019 года по подозрению в организации визитов десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг его общения входили бывшие и действующие политики, бизнесмены, звезды шоу-бизнеса, включая Билла Клинтона и Дональда Трампа.

    Уголовное дело против Эпштейна было закрыто после его самоубийства в тюрьме в августе 2019 года.

    Напомним, ранее Дмитриев назвал сатанистами тех, кто получил выгоду после госпереворота на Украине. акое заявление он сделал, комментируя появившиеся в прессе сведения о переписке американского финансиста Джеффри Эпштейна с лицом по фамилии Ротшильд.

    Между тем сенатор Алексей Пушков заявлял, что вылепленный Ротшильдами Макрон встал поперек горла Франции.

    Комментарии (10)
    Главное
    Депутат Попов: Операцию возмездия генерал Алексеев спланирует сам
    Президент Словакии назвал ошибкой передачу Киеву МиГ-29
    После удара по дамбе у Константиновки оказались отрезаны 3 тыс. боевиков ВСУ
    В Германии отреагировали на признания брата Кличко пранкерам о ситуации на Украине
    Зрители Олимпиады осудили спортсменов США за политические комментарии
    Украинский стример, прославившийся ежедневной «минутой молчания», сбежал в Канаду
    В России рекордно упала доля идущих в 10-й класс школьников

    Вера в «новое золото» обернулась триллионными убытками

    Крупнейшая в мире криптовалюта столкнулась с самым сильным с 2022 года обвалом. Иллюзия того, что биткоин стал новым золотом, способным защитить деньги в период турбулентности, резко рассеялась. А цена этого заблуждения оказалась колоссальна: биткоин подешевел со 120 до 60 тыс. долларов, капитализация упала с 4,3 до 2 трлн долларов. Почему биткоин проиграл золоту? Подробности

    Перейти в раздел

    Запад ставит Ереван перед выбором смены ориентации

    Москву посетил председатель Нацсобрания Армении Ален Симонян, который провел переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым и спикером Совфеда Валентиной Матвиенко. На фоне визита возле посольства Армении в Москве прошла акция протеста, участники которой критиковали политику руководство республики, в том числе в отношении церкви. Есть ли напряженность между Москвой и Ереваном и какими отношения между странами будут в ближайшем будущем? Подробности

    Перейти в раздел

    «Война в одну парочку». 43 дня из жизни дроноводов и не только

    В начале 2026 года Минобороны объявило о наборе контрактников для подразделений нового рода войск – беспилотных систем. Спецкор деловой газеты ВЗГЛЯД, благодаря военнослужащим разведбатальона на Константиновском направлении, получил возможность в подробностях оценить, насколько успела измениться боевая работа с приходом БПЛА на фронт – и что именно дроны изменили в людях, уже давно пришедших на СВО. Подробности

    Перейти в раздел

    Китай создал микроволновую угрозу против «Старлинка»

    Система американских низкоорбитальных спутников Starlink («Старлинк»), которую США и ВСУ используют в военных целях, больше не является неуязвимой. По крайней мере, это прямо следует из утечек о новом китайском оружии на новых физических принципах. О чем идет речь и есть что-либо подобное в распоряжении России? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Такого еще не было: США поссорились с Польшей

      Посол США в Польше Том Роуз заявил, что прекращает всякие отношения со спикером польского парламента из-за «возмутительных и неспровоцированных оскорблений» в адрес Дональда Трампа. При этом Польша – главный союзник США в ЕС. В чем же дело?

    • Итог переговоров с Украиной – покушение на Алексеева

      Пока глава ГУ Генштаба (ГРУ) Игорь Костюков вел переговоры с представителями Украины в ОАЭ, на его ключевого заместителя – генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено покушение в Москве. Именно в этом и заключается переговорная тактика Владимира Зеленского.

    • Россия и США пресекли маневр Зеленского

      Попытка Владимира Зеленского нажаловаться президенту США на президента России провалилась. Дональд Трамп подтвердил, что Владимир Путин сдержал свое слово насчет так называемого энергетического перемирия. Просто Киеву пресекли попытку маневра, поэтому Зеленский и бесится. В чем была суть маневра?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации