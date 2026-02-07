  • Новость часаГубернатор Белгородской области Гладков попал под ракетный обстрел со стороны ВСУ
    «Война в одну парочку». 43 дня из жизни дроноводов и не только
    Военный эксперт заявил об «эффекте домино» в результате освобождения Чугуновки
    Религиовед назвал причины сокращения татар среди посетителей мечетей в России
    Экс-посол оценил вероятность возобновления диалога с Японией по Курилам
    На Украине заявили об одном из самых разрушительных ударов по энергетике
    Мишустин утвердил новый состав комиссии по Шпицбергену
    Москалькова рассказала о пытках российских пленных на Украине
    Электрик посоветовал киевлянам выбросить электрочайники до мая
    В Италии отметили двойные стандарты Запада на Олимпиаде
    Игорь Караулов Игорь Караулов Евразийство следует переименовать в евроордынство

    Евразийство – любопытное историческое учение, но оно не может заменить собой реальное постижение цивилизаций Азии. Азия сегодня – это не бескрайние пастбища c кочевниками. Это небоскрёбы Шанхая. Это японские и китайские скоростные поезда. Это всемирная фабрика.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Куда заведет США «явное предначертание»

    Как экспансионизм Трампа уживается с американским же изоляционизмом и почему он находит гораздо больший отклик в американской душе, нежели глобалистский экспансионизм Буша или Клинтонов.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Ненависть Европы захлебнулась в желании говорить

    Что делать с людьми, которые вслух говорят о том, что им нужен продолжающийся конфликт? Трамп говорит, что он борется за мир. Путин говорит, что он всегда готов к миру. И только у начальников Европы нет слова «мир» в вокабуляре.

    7 февраля 2026, 23:50

    Мишустин утвердил новый состав комиссии по Шпицбергену

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о включении 14 новых членов в комиссию по обеспечению российского присутствия на Шпицбергене.

    Распоряжение о внесении изменений в состав правительственной комиссии по обеспечению российского присутствия на архипелаге Шпицберген было опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов.

    В частности, в комиссию включены статс-секретарь – замглавы Минвостокразвития Антон Басанский, замглавы МИД России Александр Грушко, замминистра энергетики Дмитрий Исламов и посол России в Норвегии Николай Корчунов. Всего в обновленный состав включены 14 человек, при этом ряд членов были выведены из ее состава, передает РИА «Новости».

    Шпицбергенский трактат 1920 года установил суверенитет Норвегии над этой территорией, считавшейся ранее ничейной, а государствам-участникам договора дал равное право на эксплуатацию естественных ресурсов и территориальных вод Шпицбергена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский посол в Норвегии Николай Корчунов заявлял о нарушении НАТО международного права на Шпицбергене. МИД России на встрече с послом Норвегии Робертом Квиле призвал Осло воздержаться от действий, способных привести к усилению напряженности вокруг архипелага.

    7 февраля 2026, 17:48
    На Украине заявили об одном из самых разрушительных ударов по энергетике
    На Украине заявили об одном из самых разрушительных ударов по энергетике
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Энергосистема Украины столкнулась с серьезным дефицитом из-за одной из самых разрушительных атак ВС России на важнейшие объекты генерации и передачи электроэнергии, которые находятся на западе страны, сообщили украинские эксперты.

    Массированные удары по энергетической инфраструктуре Украины привели к одной из самых разрушительных атак за всю историю, пишет украинское издание «Страна».

    Эксперт энергорынка Олег Попенко сообщил, что основные удары пришлись на западные регионы, где были поражены Бурштынская и Добротворская ТЭС, играющие ключевую роль в снабжении западных областей и обеспечении импорта электричества из Европы. Кроме того, под атаками оказались Ладыжинская и Трипольская ТЭС, а также главные подстанции и линии передачи, включая магистраль, соединяющую Ривненскую АЭС с Киевом.

    Глава Минэнерго Денис Шмыгаль подтвердил, что целью атак стал «хребет» энергосистемы – ключевые объекты генерации и передачи. По словам эксперта Юрия Корольчука, Россия намеренно наносит повторные удары по объектам, находящимся в ремонте, чтобы не допустить их восстановления. Корольчук подчеркнул: «Россияне собирают информацию и намерено добивают энергетические цели. Это касается как ТЭС, так и трансформаторов АЭС, а также передачи электричества».

    В компании «Укрэнерго» сообщили, что из-за повреждения подстанций все энергоблоки украинских АЭС на подконтрольной территории были вынужденно разгружены, то есть снизили мощность, но полной остановки не произошло. Причиной стало поражение крупнейшей подстанции во Львовской области, связывающей Ровенскую и Хмельницкую АЭС, а также обеспечивающей импорт из Европы.

    Дефицит в энергосистеме в момент атаки мог вырасти до 2,7 ГВт, а с учетом уже существующего дефицита общая нехватка достигла 8 ГВт, что составляет до 50% расчетного потребления страны.

    Эксперты отмечают, что энергетики попытаются восстановить работу блоков в ближайшее время, однако есть риски, что это не удастся. Глава Ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев отметил, что серьезные трудности в энергетике сохранятся минимум четыре дня. Для стабилизации ситуации диспетчерский центр «Укрэнерго» обратился за аварийной помощью к Польше, что позволило краткосрочно получить до 200 МВт, однако эта мера считается временной и дорогой.

    Ранее Владимир Зеленский заявил о повреждении энергообъектов, обеспечивающих работу атомных электростанций.

    Украинские АЭС сократили выработку энергии после повреждения высоковольтных подстанций, что повлияло на подачу электроэнергии.

    Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что блоки Бурштынской и Добротворской АЭС были разгружены.

    ВС России нанесли удар по крупнейшей в Европе электроподстанции на 750 кВ во Львовской области.

    Минобороны России заявило, что целью ударов возмездия были объекты топливно-энергетического комплекса и оборонно-промышленного комплекса на Украине.

    7 февраля 2026, 14:35
    Военный эксперт заявил об «эффекте домино» в результате освобождения Чугуновки

    Военный эксперт Дандыкин заявил об «эффекте домино» после освобождения Чугуновки

    Военный эксперт заявил об «эффекте домино» в результате освобождения Чугуновки
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Контроль над Чугуновкой улучшает возможности группировки «Север» по переброске техники и снабжения между Белгородской областью и Купянским направлением, этот маневр можно рассматривать как подготовку к глубокому фланговому охвату Купянской группировки ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. Об освобождении села Чугуновка в Харьковской области в субботу сообщило Минобороны.

    «Контроль над Чугуновкой улучшает возможности группировки «Север» по переброске техники и снабжения между Белгородской областью и Купянским направлением. По бездорожью идти хуже, хотя сейчас зима и все замерзло, но надо видеть перспективу на весну, когда начнется распутица. Коммуникации и логистика – это главное. Поэтому бои сейчас во многом ведутся за выход к дорогам», – отметил военный эксперт Василий Дандыкин.

    Кроме того, можно говорить о создании единого защищенного логистического коридора, связывающего Чугуновку с селом Меловое, о взятии которого сообщалось ранее. Таким образом происходит взлом «первого замка» северной линии обороны ВСУ. Теперь российская артиллерия может эффективно подавлять позиции противника в глубине до 15-20 км, обеспечивая безопасный проход для бронетехники в сторону поселка Великий Бурлук.

    «Речь идет о том, чтобы отодвинуть врага от Белгородской области со стороны Харьковской и Сумской областей. Стоит задача отбросить врага как можно дальше от нашей границы, от коммуникаций», – добавил собеседник.

    С учетом близости Чугуновки к границе это продвижение можно считать частью плана по расширению «санитарной зоны» для защиты приграничных поселений от обстрелов и атак ВСУ с помощью FPV-дронов и систем залпового огня HIMARS. «Если брать линию границы на сотни километров, то мы еще не везде зашли, есть очаги захода. В Черниговскую область вообще не заходили, хотя оттуда враг постоянно наносит удары по Брянской области», – отметил Дандыкин.

    Село находится в 50 км от Купянска, поэтому этот маневр можно рассматривать и как подготовку к глубокому фланговому охвату Купянской группировки ВСУ с севера, вместо фронтальных атак. При этом к югу от села расположены небольшие лесные массивы, где ВСУ оборудовали замаскированные склады ГСМ и боеприпасов для мобильных групп, поэтому с потерей Чугуновки эти лесные зоны переходят под огневой контроль России, что лишает противника маневренности на этом участке.

    «Скорей всего, вопрос уже рассматривается не только о Купянске, но и о других городах, которые мы оставили в 2022 году, включая сам Харьков. В контексте плотности украинских укреплений в Ольховатской сельской общине после освобождения Чугуновки мы будем наблюдать «эффект домино» на малых населенных пунктах из-за нехватки у противника подготовленных вторых линий обороны. У меня есть убеждение, что с каждым днем мы получаем преимущество на этом направлении», – подчеркнул эксперт.

    Об освобождении населенного пункта Чугуновка в Харьковской области Украины сообщила в субботу пресс-служба Минобороны. Операцию провели штурмовые группы 83-го и 344-го мотострелковых полков группировки «Север».

    Чугуновка расположена в Ольховатской сельской общине Купянского района, на правом берегу реки Козинка на границе с Россией. Через него проходит автомобильная дорога Т-2104, ведущая к Купянску с севера. Освобожденное летом прошлого года село Меловое находится южнее Чугуновки.

    В последнее время ситуация в Купянском районе и приграничных зонах Харьковской области характеризуется активизацией группировки «Север», которая перешла от позиционных боев к освобождению тактически важных узлов.

    Бои смещаются к северным и северо-восточным окраинам Купянск-Узлового, где российские военные пытаются перерезать оставшиеся артерии снабжения ВСУ, которые сохраняют плацдарм на левом (восточном) берегу реки Оскол, однако российская артиллерия и авиация наносят массированные удары по переправам.

    7 февраля 2026, 17:49
    Такого еще не было: США поссорились с Польшей

    Посол США в Польше Том Роуз заявил, что прекращает всякие отношения со спикером польского парламента из-за «возмутительных и неспровоцированных оскорблений» в адрес Дональда Трампа. При этом Польша – главный союзник США в ЕС. В чем же дело?

    7 февраля 2026, 15:06
    Кадры со «спящей» Мелони показали на открытии Олимпиады

    Дремлющая премьер Италии Мелони попала в кадр трансляции открытия Олимпиады

    Кадры со «спящей» Мелони показали на открытии Олимпиады

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони попала в объективы камер с закрытыми глазами во время церемонии открытия зимней Олимпиады на миланском стадионе «Сан-Сиро».

    Кадры с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, которая выглядела дремлющей во время церемонии открытия зимней Олимпиады на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, попали в прямую трансляцию, передает РИА «Новости».

    На записи видно, как Мелони наблюдает за происходящим с усталым видом, а затем на несколько секунд закрывает глаза, слегка склонив голову.

    В социальных сетях быстро распространились скриншоты этой трансляции. Пользователи критически отреагировали на поведение премьера, указывая, что на таком важном событии подобная невнимательность выглядит неуместно. Один из комментаторов написал: «Ей было очень весело», другой иронично добавил: «Спит, как ангелок».

    Третий пользователь отметил, что этот кадр стал одним из самых неприятных моментов вечера, наряду с комментариями ведущих Rai1 и исполнением гимна Италии певицей Лаурой Паузини, которые также были подвергнуты критике за несоответствие высоким ожиданиям от открытия Олимпиады.

    Президент Италии Серджо Маттарелла объявил открытыми XXV зимние Олимпийские игры.

    Церемония открытия прошла сразу в четырех городах – Милане, Кортина-д'Ампеццо, Ливиньо и Предаццо.

    7 февраля 2026, 14:12
    Депутат Попов: Операцию возмездия генерал Алексеев спланирует сам
    Депутат Попов: Операцию возмездия генерал Алексеев спланирует сам
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    Депутат Евгений Попов предположил, что после того, как генерал Владимир Алексеев пришел в себя после покушения, он сам спланирует операцию возмездия.

    «Слава богу! Операцию возмездия генерал Алексеев спланирует и реализует сам», – написал Попов у себя в Telegram-канале.

    Ранее в субботу генерал Алексеев пришел в себя, а врачи осторожно оценивают его состояние как стабильное.

    6 февраля неизвестный совершил покушение на генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве.

    Позже стало известно, что генерал получил три огнестрельных ранения и находится в тяжелом состоянии.

    Кремль пожелал Алексееву скорейшего выздоровления.

    Эксперты предполагают, что за нападением на генерала Владимира Алексеева в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс.

    7 февраля 2026, 03:35
    «Укрпочта» оказалась в центре скандала из-за сексуализации школьниц
    «Укрпочта» оказалась в центре скандала из-за сексуализации школьниц
    @ Укрпочта

    Tекст: Антон Антонов

    Пользователи соцсетей с возмущением отреагировали на фотографии школьниц, размещенные «Укрпочтой» ко Дню всех влюбленных, оператора почтовой связи Украины обвинили в сексуализации школьниц, сообщили украинские СМИ.

    Фото были размещены в рамках кампании ко Дню всех влюбленных, идея которой, как заявили в компании, основывалась на ностальгии по школьным годам, передает РИА «Новости».

    Однако пользователи в соцсетях выразили недовольство, обвинив «Укрпочту» в сексуализации подростков и проведя параллели со скандалом вокруг финансиста Джеффри Эпштейна. В сообщениях пользователей отмечалось, что школьницы выглядят слишком «сексуализированными».

    После того как негативная реакция усилилась, «Укрпочта» удалила одну из публикаций, на которой школьница была изображена в мини-юбке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские власти 4 февраля предложили разрешить заключать браки с 14 лет в случаях беременности или рождения ребенка. Ирландский журналист Чейз Боуз выразил ужас и недоумение инициативу украинских властей узаконить вступление в брак с 14 лет.

    Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, который является одним из инициаторов документа, объявил, что норма о возможности вступать в брак с 14 лет на Украине будет исключена из документа.

    7 февраля 2026, 07:50
    Украина перебросила в Харьковскую область рейнджеров

    Украинские рейнджеры переброшены в Харьковскую область

    Украина перебросила в Харьковскую область рейнджеров
    @ Viacheslav Madiievskyi/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Подразделения отдельного рейнджерского полка сил спецопераций Украины переброшены в Харьковскую область.

    «В Харьковскую область для исправления ситуации на фронте переброшены подразделения отдельного рейнджерского полка сил спецопераций Украины, который понес значительные потери в Сумской области», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    На Харьковском направлении российские штурмовые группы продолжили продвижение практически по всем участкам фронта, при этом авиация и расчеты БПЛА «Герань-2» активно наносили удары по позициям ВСУ. Украинские силы сосредоточились на удержании позиций и переброске спецназа, не переходя к активным наступательным действиям.

    В районе Старицы российские подразделения вели зачистку лесного массива, продвигаясь вглубь. На юго-запад от Симиновки «Северяне» заняли два опорных пункта ВСУ, продвинувшись на 350 м. В районе Волчанских Хуторов российская авиация уничтожила позиции ВСУ, а штурмовые группы продвинулись на 100 м.

    На Хатненском участке фронта авиация уничтожила позиции украинской бригады в районе Колодезного, а штурмовые группы продвинулись на трех участках на 350 м. На Липцовском участке артиллерия и FPV-дроны уничтожали огневые точки и транспорт ВСУ, изменений линии фронта не отмечено.

    На Сумском направлении продолжаются ожесточенные бои, российские подразделения сохраняют темпы наступления при поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации. Украинские силы обороняются с помощью массового применения беспилотников и артиллерии.

    В Сумском районе российские штурмовые подразделения продвигаются на семи участках, в Краснопольском – на шести, в Глуховском – на двух, общее продвижение за сутки составило более 900 м.

    На Теткинском и Глушковском участках существенных изменений не было, авиация уничтожила украинские позиции в районе Соляников.

    «За сутки потери противника составили свыше 210 человек (из них более 100 в Сумской области и свыше 110 в Харьковской)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» на Харьковском направлении разгромили инженерные подразделения ВСУ.

    7 февраля 2026, 12:26
    ВС России нанесли удар возмездия по объектам ТЭК и ВПК Украины
    ВС России нанесли удар возмездия по объектам ТЭК и ВПК Украины
    @ РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    За прошедшие сутки в ответ на террористические атаки Киева по объектам гражданской инфраструктуры на территории России ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием морского и воздушного базирования большой дальности, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, и предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

    Пораженные предприятия выполняли заказы по производству ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того удары наносились по местам хранения БПЛА и подготовки к запуску на военных аэродромах.

    В итоге цели удара были достигнуты, асе назначенные объекты поражены, сообщается в канале Max Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 158 районах.

    Средствами ПВО сбиты управляемая авиационная бомба и 168 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 112 882 беспилотника, 650 ЗРК, 27 542 танка и другие бронемашины, 1 660 боевых машин РСЗО, 33 133 орудия полевой артиллерии и миномета, 53 855 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, ВС России за прошедшую неделю нанесли массированный и пять групповых ударов по объектам ВСУ.

    На этой неделе ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины.

    7 февраля 2026, 13:49
    Венгерский аналитик поразился заявлениям фон дер Ляйен о России

    Венгерский аналитик Кошкович поразился заявлениям фон дер Ляйен о России

    Венгерский аналитик поразился заявлениям фон дер Ляйен о России
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Венгерский аналитик заявил, что поражен заявлением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о «важности давления на Россию», чтобы добиться переговоров.

    Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович иронично прокомментировал заявление главы Еврокомиссии фон дер Ляйен. Напомним, она заявила, что Россия начнет переговоры с искренними намерениями лишь в том случае, если на нее будет оказано давление. По ее словам, именно поэтому Евросоюз утвердил уже 20-й пакет антироссийских санкций.

    Комментируя ситуацию, Кошкович выразил удивление позицией Евросоюза, подчеркнув, что очередные санкции вряд ли приведут к изменению политики России, пишет РИА «Новости».

    «20-й раз – это просто прелесть... Но, пожалуйста, по крайней мере, наденьте шлем, прежде чем влетать головой в кирпичную стену. (Снова)», - написал в соцсетях Кошкович.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала 20-й пакет санкций против России, включающий полный запрет на обслуживание перевозок российской нефти и ограничения для банков.

    Также СМИ писали. что ЕС рассматривает вариант полного запрета на морские сервисы и ограничения на экспорт удобрений в рамках этого пакета. При этом, газета Politico сообщила, что подготовка 20-го пакета санкций задерживается.


    7 февраля 2026, 16:02
    После удара по дамбе у Константиновки оказались отрезаны 3 тыс. боевиков ВСУ
    После удара по дамбе у Константиновки оказались отрезаны 3 тыс. боевиков ВСУ
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Вера Басилая

    В результате удара ВС России авиабомбой ФАБ-3000 по дамбе у Константиновки около 3 тыс. бойцов ВСУ оказались отрезаны от снабжения и связи с северными районами.

    Около 3 тыс. военнослужащих ВСУ оказались отрезаны от снабжения в районе Константиновки Донецкой Народной Республики после удара по дамбе Молочарского водохранилища, передает «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    По данным источника, удар по плотине был нанесён ВС России авиабомбой ФАБ-3000 и привёл к разрушению гидросооружения примерно в двух километрах от города.

    В результате удара украинские части потеряли связь с северными районами, а их основные силы сосредоточились в административных зданиях центра Константиновки. Ситуация усугубляется угрозой выхода воды из-под контроля и дальнейшего подтопления, что может полностью изолировать гарнизон и сделать невозможной доставку боеприпасов.

    Отмечается, что положение украинских военных осложняют минусовые температуры и перебои с отоплением. Некоторые подразделения ВСУ уже начали поднимать белые флаги, оказавшись в тяжёлых условиях без снабжения и средств обогрева, однако эти сообщения пока не подтверждены официально.

    Ранее ВКС России авиабомбой ФАБ-500 уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол.

    7 февраля 2026, 02:27
    Имущество разработчика системы бронирования Leonardo потребовали передать РФ

    Tекст: Антон Антонов

    Генеральная прокуратура России подала иск с требованием обратить имущество частных владельцев крупнейшего ИТ-разработчика авиаотрасли «Сирена-трэвел» (в том числе системы бронирования билетов Leonardo) в доход государства, сообщили в Никулинском суде Москвы.

    Соответствующее исковое заявление поступило в Никулинский суд Москвы, передает ТАСС.

    В иске Генпрокуратура требует обратить имущество ответчиков в доход государства в рамках мероприятий на основании ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

    В числе ответчиков по делу названы Михаил Баскаков, Иннокентий Баскаков, Расул Сулейманов, Ибрагим Сулейманов, Константин Кива, Артур Суринов, Валерий Нестеров и другие  физические и юридические лица.

    По данным РИА «Новости», среди ответчиков фигурируют следующие юрлица: «Пика Инвестментс Лимитед», «ХДХ-Хотел Девелопмент Холсинг СА», АО «Авиаконсорциум» и еще порядка 45 лиц.

    Предварительное слушание по делу назначено на 18 февраля. Иск был подан в суд 4 февраля.

    Компания «Сирена-трэвел» является крупнейшим поставщиком ИТ-решений для авиационной отрасли России. Ей принадлежит система бронирования билетов Leonardo, которая используется для управления расписанием перелетов и продаж авиабилетов.

    «Иск затрагивает частное юридическое лицо, которое не входит в состав госкорпорации. На работе системы это никак не сказывается», – пояснили в «Ростехе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной 2024 года у разработчика системы бронирования Leonardo прошли обыски. Осенью 2025 года миллиардер Ибрагим Сулейманов был задержан в Москве по подозрению в убийстве; в 2024 он и его брат являлись бенефициарами ИТ-компании «Сирена-трэвел».

    На прошлой неделе авиакомпании России и Белоруссии сообщили о сбое в системе Leonardo, из-за которого были введены ограничения на регистрацию и оформление багажа, а работа сервиса была восстановлена почти за два часа. Транспортная прокуратура начала проверку после инцидента.

    7 февраля 2026, 07:28
    Япония заявила о намерении заключить мирный договор с Россией

    Такаити заявила о намерении Японии заключить мирный договор с Россией

    Япония заявила о намерении заключить мирный договор с Россией
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Курс Токио на решение спора по Курилам и заключение мирного соглашения с Россией остается неизменным, заявила премьер-министр Японии Санаэ Такаити.

    Такаити выступила на 45-м «Общенациональном съезде с требованием возврата северных территорий», как в Японии называют Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. 7 февраля (годовщина подписания Симодского трактата 1855 года) в Японии отмечают как «день северных территорий», передает РИА «Новости».

    «Сейчас состояние отношений с Россией тяжелое. Однако позиция Японии решить вопрос четырех северных островов и заключить мирный договор остаётся неизменной», – сказала премер.

    Такаити отметила, что прошли 80 лет после войны, а мирный договор между странами так и не заключен. Она назвала сложившуюся ситуацию «обидной» и подчеркнула, что правительство Японии тяжело воспринимает отсутствие прогресса по вопросу Курильских островов. Это заявление отличается от высказываний прежних лидеров страны, которые ограничивались выражениями сожаления.

    Такаити также отметила, что японское правительство будет упорно добиваться взаимопонимания с Россией по территориальному вопросу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что территориальная принадлежность южных Курильских островов не должна вызывать сомнений. Москва предупредила, что ужесточение антироссийской риторики Токио и рост сотрудничества Японии с НАТО могут привести к новым рискам.

    7 февраля 2026, 16:00
    В Италии отметили двойные стандарты Запада на Олимпиаде

    Итальянский политик Феррара отметил двойные стандарты Запада на Олимпиаде

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший сенатор Италии Джанлука Феррара отметил, что Олимпиада демонстрирует избирательность Запада к странам, вовлеченным в конфликты, особенно в отношении Израиля.

    Зимняя Олимпиада в Италии и церемония ее открытия воплощают двойные стандарты Запада в отношении стран, вовлеченных в конфликты. По мнению бывшего итальянского сенатора Джанлуки Феррара в беседе с РИА «Новости», событие, призванное символизировать дружбу и солидарность, в реальности стало лишь символом, так как во многих регионах мира продолжаются конфликты.

    Феррара подчеркнул, что европейские власти по-разному относятся к государствам, принимающим участие в конфликтах: одни страны исключаются из международных соревнований, а другие продолжают участвовать. На церемонии открытия в Милане делегация Израиля была встречена свистом части публики, а вице-премьер Италии Маттео Сальвини отметил, что такие действия противоречат олимпийскому духу.

    «В первую очередь Израиль, который, несмотря на... геноцид палестинского населения, не подвергался спортивным санкциям или ограничениям на участие в Олимпийских играх. На мой взгляд, такие двойные стандарты подрывают доверие к мероприятию, которое когда-то имело огромную ценность», – заявил Феррара. Он также напомнил о принципе олимпийского перемирия, который, по его словам, сегодня носит формальный характер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, часть зрителей на стадионе «Сан-Сиро» в Милане освистала делегации США и Израиля во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр.

    В ответ директор МОК Марк Адамс напомнил о важности уважения и поддержки всех спортсменов, независимо от решений их правительств.

    При этом, сам Международный олимпийский комитет запретил российским спортсменам участвовать в параде открытия Олимпиады-2026.

    7 февраля 2026, 14:56
    МОК отреагировал на свист в адрес израильтян и американцев на открытии Игр

    МОК после свиста в адрес израильтян призвал к уважению всех спортсменов

    МОК отреагировал на свист в адрес израильтян и американцев на открытии Игр
    @ Fabrizio Carabelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Директор МОК Марк Адамс напомнил о важности уважения и поддержке всех спортсменов, независимо от решений их правительств, после неодобрительных возгласов в адрес израильской сборной.

    Международный олимпийский комитет ожидает более уважительного отношения ко всем атлетам, включая израильскую команду, заявил журналистам директор по коммуникациям МОК Марк Адамс, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что МОК не хочет, чтобы кто-либо из команд и спортсменов сталкивался с неодобрительными возгласами.

    «Одна из олимпийских идей – спортсменов нельзя наказывать за действия их правительств», – отметил Адамас.

    По его словам, важно создавать благоприятную атмосферу для выступлений спортсменов. Он выразил уверенность, что итальянские болельщики поддержат любые команды, когда увидят отличные выступления.

    Кроме того, МОК не увидел негативной реакции при проходе американских спортсменов на церемонии открытия Игр. По словам Адамса, американская сборная получила поддержку зрителей, несмотря на неодобрительный гул в адрес вице-президента США Джей Ди Вэнса. Генеральный директор оргкомитета Игр Андре Варнье также подчеркнул, что услышал ободрительные возгласы при выходе американской команды.

    Олимпийские игры в Италии завершатся 22 февраля.

    Ранее часть зрителей на стадионе «Сан-Сиро» в Милане освистала делегации США и Израиля во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр.

    Международный олимпийский комитет запретил российским спортсменам участвовать в параде открытия Олимпиады-2026.

    Президент Италии Серджо Маттарелла объявил открытыми XXV зимние Олимпийские игры.

    Церемония открытия прошла сразу в четырех городах – Милане, Кортина-д'Ампеццо, Ливиньо и Предаццо.

    7 февраля 2026, 12:30
    Генерал Алексеев пришел в себя после покушения
    Генерал Алексеев пришел в себя после покушения
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генерал Владимир Алексеев, пострадавший при покушении, находится в сознании, врачи осторожно оценивают его состояние как стабильное.

    Операция по спасению жизни генерала-лейтенанта Владимира Алексеева прошла успешно. После хирургического вмешательства Алексеев был введен в искусственную кому для стабилизации состояния.

    Врачи подчеркнули, что сейчас генерал пришел в себя, находится в сознании, и его жизни ничего не угрожает, сообщает ТАСС.

    «Операция прошла успешно. После нее Алексеева ввели в искусственную кому, сейчас он пришел в себя, находится в сознании. На данный момент с осторожностью можно говорить, что угроза жизни миновала», – сообщил источник агентства. Медики отмечают положительную динамику и продолжают наблюдение за состоянием офицера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 6 февраля неизвестный совершил покушение на генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве.

    Позже стало известно, что генерал получил три огнестрельных ранения и находится в тяжелом состоянии. Кремль пожелал Алексееву скорейшего выздоровления.

    7 февраля 2026, 11:34
    Британцы назвали Макрона «мерзкой лягушкой» за план по Украине

    Британцы резко раскритиковали план Макрона о 2 млрд фунтов для Украины

    Британцы назвали Макрона «мерзкой лягушкой» за план по Украине
    @ Lionel Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Читатели британской The Telegraph резко осудили идею Франции заставить Британию оплатить два миллиарда фунтов за участие в военных контрактах ЕС для Украины.

    Читатели британской газеты The Telegraph резко осудили требование Франции, чтобы Британия заплатила два млрд фунтов за доступ к военным контрактам Евросоюза для Украины, передает РИА «Новости». В комментариях отмечается, что Евросоюз, по мнению некоторых пользователей, проявляет чрезмерную меркантильность по отношению к союзникам.

    Один из комментаторов написал: «ЕС, олицетворением которого является эта »мерзкая лягушка«, кажется самой неразумной и меркантильной организацией в свободном мире. Вступительный взнос в два миллиарда фунтов, чтобы присоединиться к крупной европейской программе помощи Украине? Абсурд».

    Другой пользователь заявил, что Макрон – позер и отвратительный человек, который ошибается, если считает, что Британия что-то должна Франции.

    Еще один комментатор подчеркнул: «Катись-ка ты отсюда, Макрон». Некоторые пользователи считают, что Европа должна сама разбираться с вопросами поддержки Украины, не рассчитывая на помощь Британии или США, и призывают европейские страны заботиться о себе самостоятельно.

    Пользователи также иронизируют, что предложение Макрона означает оплату двух млрд фунтов за возможность потратить на Украину еще большие суммы. Они выражают уверенность, что соглашение, вероятно, будет утверждено, учитывая позицию премьер-министра Кира Стармера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что Россия категорически против размещения войск Британии и Франции на Украине в любом виде.

    Ранее сообщалось, что Россия рассматривает размещение военных, складов и другой военной инфраструктуры западных стран на Украине как иностранную интервенцию.

    А постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский указывал, что Британия и Франция знают о неприемлемости для России размещения вооруженных сил НАТО на Украине и такие силы станут законными целями для российских вооруженных сил.


    В Милане прошли столкновения полиции с противниками Олимпиады
    Два полицейских ранены при нападении на общежитие вуза в Уфе
    В Германии отреагировали на признания брата Кличко пранкерам
    СК возбудил дело после взрыва петарды в руках подростка в Люберцах
    После удара по дамбе у Константиновки оказались отрезаны 3 тыс. боевиков ВСУ
    Украинский стример, прославившийся ежедневной «минутой молчания», сбежал в Канаду
    В России рекордно упала доля идущих в 10-й класс школьников

    Вера в «новое золото» обернулась триллионными убытками

    Крупнейшая в мире криптовалюта столкнулась с самым сильным с 2022 года обвалом. Иллюзия того, что биткоин стал новым золотом, способным защитить деньги в период турбулентности, резко рассеялась. А цена этого заблуждения оказалась колоссальна: биткоин подешевел со 120 до 60 тыс. долларов, капитализация упала с 4,3 до 2 трлн долларов. Почему биткоин проиграл золоту? Подробности

    Запад ставит Ереван перед выбором смены ориентации

    Москву посетил председатель Нацсобрания Армении Ален Симонян, который провел переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым и спикером Совфеда Валентиной Матвиенко. На фоне визита возле посольства Армении в Москве прошла акция протеста, участники которой критиковали политику руководство республики, в том числе в отношении церкви. Есть ли напряженность между Москвой и Ереваном и какими отношения между странами будут в ближайшем будущем? Подробности

    «Война в одну парочку». 43 дня из жизни дроноводов и не только

    В начале 2026 года Минобороны объявило о наборе контрактников для подразделений нового рода войск – беспилотных систем. Спецкор деловой газеты ВЗГЛЯД, благодаря военнослужащим разведбатальона на Константиновском направлении, получил возможность в подробностях оценить, насколько успела измениться боевая работа с приходом БПЛА на фронт – и что именно дроны изменили в людях, уже давно пришедших на СВО. Подробности

    Китай создал микроволновую угрозу против «Старлинка»

    Система американских низкоорбитальных спутников Starlink («Старлинк»), которую США и ВСУ используют в военных целях, больше не является неуязвимой. По крайней мере, это прямо следует из утечек о новом китайском оружии на новых физических принципах. О чем идет речь и есть что-либо подобное в распоряжении России? Подробности

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    • Такого еще не было: США поссорились с Польшей

      Посол США в Польше Том Роуз заявил, что прекращает всякие отношения со спикером польского парламента из-за «возмутительных и неспровоцированных оскорблений» в адрес Дональда Трампа. При этом Польша – главный союзник США в ЕС. В чем же дело?

    • Итог переговоров с Украиной – покушение на Алексеева

      Пока глава ГУ Генштаба (ГРУ) Игорь Костюков вел переговоры с представителями Украины в ОАЭ, на его ключевого заместителя – генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено покушение в Москве. Именно в этом и заключается переговорная тактика Владимира Зеленского.

    • Россия и США пресекли маневр Зеленского

      Попытка Владимира Зеленского нажаловаться президенту США на президента России провалилась. Дональд Трамп подтвердил, что Владимир Путин сдержал свое слово насчет так называемого энергетического перемирия. Просто Киеву пресекли попытку маневра, поэтому Зеленский и бесится. В чем была суть маневра?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

