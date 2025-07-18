МИД предупредил о рисках из-за ужесточения риторики Токио о России

Захарова предупредила о рисках из-за ужесточения риторики Токио о России

Tекст: Вера Басилая

По словам Захаровой, Япония целенаправленно усиливает антироссийскую риторику, говорится в заявлении Марии Захаровой, передает РИА «Новости».

Она отметила, что новая «Белая книга по обороне», опубликованная в Японии, вновь содержит обвинения в адрес России в контексте украинского кризиса и сотрудничества с КНДР, а также необоснованные заявления о влиянии Москвы на ситуацию в Азии.

По словам Захаровой, Токио ужесточает риторику о мнимых угрозах не только от России, но и КНДР и КНР, чтобы оправдать ускоренную милитаризацию и укрепление сотрудничества с западными союзниками, прежде всего из НАТО.

Как отмечает Захарова, Москва регулярно доводит до японской стороны по дипломатическим каналам предупреждение о рисках такой политики для стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также для двусторонних отношений. Она подчеркнула, что Россия продолжает изучать опубликованный японский обзор, особенно разделы, касающиеся противоракетной обороны, передает ТАСС.

Захарова заявила, что Россия отреагирует дополнительно, в случае, если в этой области будут выявлены риски и вызовы безопасности России.

Ранее МИД России выразил Японии протест по поводу масштабных учений у российских границ.

Власти Китая выразили недовольство публикацией японской «Белой книги по обороне» из-за преувеличения угрозы со стороны КНР.

Японский посол в Москве Акира Муто подтвердил неизменность политики Токио по заключению мирного договора с Россией и определению границ.

