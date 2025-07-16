Не бывает таких французов, которых в критической ситуации не предали бы другие французы, а все президентство Макрона – это нескончаемая критическая ситуация.0 комментариев
Китай выразил протест Японии из-за «Белой книги по обороне»
Пекин выразил решительное недовольство публикацией японской «Белой книги по обороне», в которой, по мнению Китая, преувеличивается угроза со стороны КНР.
Китай направил Японии официальное представление в связи с публикацией «Белой книги по обороне», сообщает ТАСС
Пекин считает, что в этом документе Токио преувеличивает так называемую угрозу со стороны КНР и использует ложные аргументы для оправдания намерений по ослаблению своих оборонных ограничений.
Официальный представитель Минобороны КНР Цзян Бинь заявил: «Чтобы найти оправдания для ослабления оборонных ограничений, японская сторона использует ложную аргументацию, безмерно преувеличивая так называемую китайскую угрозу и грубо вмешиваясь во внутренние дела КНР. Китай отвергает это, выражает решительное недовольство и сделал официальное представление Японии».
Кроме того, в Пекине обратили внимание на опасную тенденцию, отмеченную в действиях японских властей: наращивание военной мощи, увеличение оборонного бюджета и ослабление ограничений на экспорт вооружений. По мнению китайской стороны, подобная политика Токио вызывает серьезную озабоченность и может негативно отразиться на безопасности региона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Южной Кореи осудили заявления Токио о территориальной принадлежности островов Токто, сделанные в японской оборонной Белой книге на 2025 год. Япония назвала сотрудничество России и Китая «угрозой безопасности». Япония пожаловалась на ограничение Россией прохода кораблей у Курил.