Китай выразил протест Японии из-за «Белой книги по обороне»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Китай направил Японии официальное представление в связи с публикацией «Белой книги по обороне», сообщает ТАСС

Пекин считает, что в этом документе Токио преувеличивает так называемую угрозу со стороны КНР и использует ложные аргументы для оправдания намерений по ослаблению своих оборонных ограничений.

Официальный представитель Минобороны КНР Цзян Бинь заявил: «Чтобы найти оправдания для ослабления оборонных ограничений, японская сторона использует ложную аргументацию, безмерно преувеличивая так называемую китайскую угрозу и грубо вмешиваясь во внутренние дела КНР. Китай отвергает это, выражает решительное недовольство и сделал официальное представление Японии».

Кроме того, в Пекине обратили внимание на опасную тенденцию, отмеченную в действиях японских властей: наращивание военной мощи, увеличение оборонного бюджета и ослабление ограничений на экспорт вооружений. По мнению китайской стороны, подобная политика Токио вызывает серьезную озабоченность и может негативно отразиться на безопасности региона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Южной Кореи осудили заявления Токио о территориальной принадлежности островов Токто, сделанные в японской оборонной Белой книге на 2025 год. Япония назвала сотрудничество России и Китая «угрозой безопасности». Япония пожаловалась на ограничение Россией прохода кораблей у Курил.