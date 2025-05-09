Kyodo: Япония назвала сотрудничество России и Китая «угрозой безопасности»

Tекст: Валерия Городецкая

По данным Kyodo, в документе отмечено, что расширяющееся военное сотрудничество Москвы и Пекина рассматривается как «причина серьезных опасений с точки зрения национальной безопасности Японии», передает ТАСС.

В частности подчеркивается, что Россия и Китай усиливают координацию на военном уровне, что ранее также вызывало тревогу у японского руководства. Формулировки, схожие по содержанию, присутствовали и в прошлогодней Белой книге министерства обороны Японии.

Как указывает агентство, в новом докладе также появится информация о том, что Россия и Китай якобы проводят «кибератаки на государственном уровне».

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что стратегическое партнерство Москвы и Пекина строится на принципах равноправия и взаимной выгоды и не направлено против третьих стран.