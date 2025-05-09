Я отмечала День Победы с минометчиками под Лисичанском. Они отправили гонца в ближайший поселок и прямо на позициях закатили пир – нарезали оливье, пили чай с «наполеоном». «Сверху» никто не настаивает на том, чтобы отмечать праздник. Бойцы всегда это делают сами.0 комментариев
Япония назвала сотрудничество России и Китая «угрозой безопасности»
Kyodo: Япония назвала сотрудничество России и Китая «угрозой безопасности»
Министерство обороны Японии выразит обеспокоенность действиями России и Китая в ежегодном докладе, пишет Kyodo.
По данным Kyodo, в документе отмечено, что расширяющееся военное сотрудничество Москвы и Пекина рассматривается как «причина серьезных опасений с точки зрения национальной безопасности Японии», передает ТАСС.
В частности подчеркивается, что Россия и Китай усиливают координацию на военном уровне, что ранее также вызывало тревогу у японского руководства. Формулировки, схожие по содержанию, присутствовали и в прошлогодней Белой книге министерства обороны Японии.
Как указывает агентство, в новом докладе также появится информация о том, что Россия и Китай якобы проводят «кибератаки на государственном уровне».
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что стратегическое партнерство Москвы и Пекина строится на принципах равноправия и взаимной выгоды и не направлено против третьих стран.