Путин заявил, что развитие отношений РФ и КНР не направлено против кого бы то ни было

Путин назвал отношения России и Китая равноправным стратегическим сотрудничеством

Tекст: Елизавета Шишкова

Российский президент Владимир Путин заявил, что развитие отношений между Россией и Китаем не направлено против других стран, передает ТАСС.

Он отметил: «Мы развиваем наши связи во благо народов обеих стран и не против кого бы то ни было. Наши отношения носят равноправный, взаимовыгодный и неконъюнктурный характер».

По словам Путина, выстраивание добрососедских отношений, укрепление дружбы и расширение сотрудничества основано на стратегическом взаимодействии между Россией и КНР. Глава государства также подчеркнул, что между странами установлено всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле началась встреча между президентом России Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином.

Си Цзиньпин отметил, что дальнейшее углубление партнерства Москвы и Пекина способствует процветанию обеих стран.

Владимир Путин во время переговоров в Москве подчеркнул важность прямого доверительного диалога и личных отношений с председателем КНР.