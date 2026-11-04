По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.4 комментария
Путин наградил проректора Российско-армянского университета
Путин наградил проректора Российско-армянского университета Аветисяна
Проректор Российско-армянского университета Паркев Аветисян играет заметную роль в укреплении научно-образовательного сотрудничества между Москвой и Ереваном, заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения госнаград в День народного единства.
«Паркев Сергеевич Аветисян – проректор Российско-армянского университета – играет заметную роль в укреплении научно-образовательного сотрудничества между нашими странами, способствует реализации совместных исследований. Он, как и ряд других наших уважаемых зарубежных коллег, награжден орденом Дружбы», – цитирует Путина ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент вручил государственные награды и премию за вклад в укрепление единства российской нации.
В понедельник Путин запланировал отметить заслуги граждан премиями за вклад в укрепление единства российской нации.