Tекст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин подтвердил проведение прямой линии в конце этого года, сообщил он на конференции AI Journey, передает ТАСС. По словам главы государства, запросы граждан вновь будут обрабатывать с помощью искусственного интеллекта GigaChat от «Сбера».

Путин отметил: «В рамках предстоящей в конце этого года прямой линии снова еще раз будем применять и GigaChat. Это языковая модель «Сбера», которая уже показала свою эффективность при анализе и систематизации громадного массива обращений граждан».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Песков сообщил, что дата большой пресс-конференции президента Владимира Путина, совмещенной с прямой линией, уже определена.