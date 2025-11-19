Продвижение «Соглашений Авраама» в Средней Азии и Закавказье направлены против интересов ряда стран. Прежде всего – России, которую Вашингтон стремится вытеснить из этих регионов, а также Ирана, Турции и Китая.2 комментария
Путин подтвердил проведение прямой линии
Президент России Владимир Путин анонсировал использование языковой модели GigaChat от «Сбера» для обработки обращений граждан во время прямой линии, намеченной на конец года.
Президент России Владимир Путин подтвердил проведение прямой линии в конце этого года, сообщил он на конференции AI Journey, передает ТАСС. По словам главы государства, запросы граждан вновь будут обрабатывать с помощью искусственного интеллекта GigaChat от «Сбера».
Путин отметил: «В рамках предстоящей в конце этого года прямой линии снова еще раз будем применять и GigaChat. Это языковая модель «Сбера», которая уже показала свою эффективность при анализе и систематизации громадного массива обращений граждан».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Песков сообщил, что дата большой пресс-конференции президента Владимира Путина, совмещенной с прямой линией, уже определена.