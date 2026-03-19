  Путин призвал Генпрокуратуру усилить борьбу с терроризмом и экстремизмом
    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Аппетиты Израиля могут вырасти

    Очевидно, цель Израиля – не в обретении новых территорий, а в обеспечении выживания в рамках уже имеющихся территорий и в условиях полностью враждебного окружения. Цель Израиля – не непрерывная война, цель – ослабление и разобщение противника, а война – средство.

    Андрей Манчук Андрей Манчук Иран переживает нашествие варваров

    Атаки на исторические памятники древней Персии отнюдь не случайны – они вполне могут иметь осознанный и даже демонстративный характер. Еще в 2020 году Трамп говорил: «Мы уже наметили пятьдесят две цели в Иране... Некоторые из них очень важны для Ирана и иранской культуры. И по этим целям будет быстро нанесен удар».

    Андрей Колесник Андрей Колесник Мы вступили в новую террористическую реальность

    В начале 2000-х Россия уже справилась с первой тогда для нас волной терроризма в его кавказско-исламском изводе – на том уровне знаний и технологий. Теперь нам предстоит победить терроризм и в его украинско-бандеровском варианте, в современных условиях.

    19 марта 2026, 17:22 • Новости дня

    Путин призвал жестко реагировать на нарушения в армии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава государства подчеркнул, что прежние заслуги в армии не могут служить оправданием для нарушения закона или причинения ущерба государству.

    Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ заявил о необходимости пресекать любые нарушения в Вооруженных силах, невзирая на звания, статус или прежние заслуги, пишет «Российская газета».

    По словам Путина, «ни должностное положение кого бы то ни было, ни статус, ни даже прежние заслуги не могут быть оправданием для нарушения закона, причинения ущерба государству, нарушения прав и законных интересов других граждан».

    Путин отдельно отметил значимость работы сотрудников военной прокуратуры, которые, по его словам, вносят большой вклад в укрепление дисциплины и обеспечение правопорядка в армии.

    Ранее на коллегии Путин подчеркнул важность работы прокуроров с обращениями участников спецоперации на Украине и их семей.

    Президент также отметил необходимость постоянного внимания Генпрокуратуры к борьбе с терроризмом и экстремизмом и связал укрепление законности с устойчивым развитием России.


    18 марта 2026, 19:59 • Новости дня
    Разведка США признала преимущество России на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские разведслужбы пришли к выводу, что Россия сохраняет преимущество в конфликте на Украине и способна бросать вызов интересам США по всему миру.

    Разведорганы США признали преимущество России в вооруженном конфликте на Украине, сообщает ТАСС. Директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила: «Россия в 2025 году сохраняла преимущество в войне против Украины». Ее слова прозвучали во вступительном слове на слушаниях в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США.

    По мнению Габбард, Россия по-прежнему способна выборочно бросать вызов интересам США по всему миру, используя как военные, так и невоенные средства. Россиz продолжает инвестировать в оборонно-промышленный комплекс и разрабатывать новые виды вооружений, которые, по оценке Директорf Национальной разведки, представляют для США большую угрозу, чем обычные виды вооружений.

    Помимо этого, по словам Габбард, Россия располагает передовыми системами, среди которых вооружения для противодействия в космосе, гиперзвуковые ракеты и подводные средства, способные нивелировать военное преимущество США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская разведка допустила возможность развития избирательного партнерства между Россией и США.

    Ранее сообщалось, что директор национальной разведки США Тулси Габбард не проявляет заинтересованности в преследовании России. Также Габбард заявила, что deep state и НАТО пытаются втянуть военных США в прямой конфликт с Россией.

    18 марта 2026, 17:40 • Новости дня
    Президент Кипра назвал британские базы на острове пережитком колониализма

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Кипра Никос Христодулидис подчеркнул необходимость открытого диалога с Британией о будущем военных баз после завершения кризиса на Ближнем Востоке.

    Присутствие британских военных баз на острове является пережитком колониализма, заявил президент Кипра Никос Христодулидис, выступая на мероприятии научно-исследовательского центра «Европейский центр политики», передает ТАСС.

    Глава Кипра отметил, что больше не является дипломатом и может открыто говорить о необходимости пересмотра статуса баз. Он подчеркнул: «Присутствие британских баз на Кипре – это пережиток колониализма. Когда этот кризис закончится, нам нужно провести открытый и честный разговор с британским правительством».

    Британские базы «Акротири» и «Декелия» остались на Кипре после подписания Лондонского соглашения в 1960 году, когда остров получил независимость, но Британия сохранила на территории военное присутствие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 2 марта иранский беспилотник ударил по базе Акротири, жертв не было, был нанесен незначительный ущерб. После этого Британия решила вывести второстепенный персонал с базы на Кипре.

    Позже власти Кипра выразили недовольство отсутствием гарантий безопасности от Лондона. В ответ два британских вертолета AW159 Wildcat с антидроновой защитой прибыли на авиабазу Акротири.

    19 марта 2026, 15:55 • Видео
    Развал ЕС продолжится Польшей

    Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что перспектива выхода его страны из Евросоюза реальна, хотя сам он выступает резко против этого. Почему поляки могут последовать примеру британцев?

    19 марта 2026, 08:14 • Новости дня
    Baijiahao: Путин вызвал переполох в Европе словами о прекращении поставок газа

    Tекст: Вера Басилая

    Заявление Владимира Путина о возможном сокращении поставок нефти и газа в Европу вызвало переполох в европейских странах, готовившихся ограничить российское топливо, сообщило китайское издание Baijiahao.

    По данным китайского издания Baijiahao, президент Владимир Путин нанес опережающий удар по планам европейских стран ограничить закупки российского топлива, включая сжиженный газ, Его заявление о прекращении поставок вызвало в Европе настоящий переполох, передают «Вести».

    Путин подчеркнул, что России целесообразно самой сократить поставки нефти и газа в Европу, а не ждать, пока Евросоюз, по его выражению, «захлопнет дверь». Китайское издание отметило, что таким образом российский лидер фактически выдвинул Европе ультиматум.

    В материале Baijiahao подчеркивается, что европейские государства планировали новые ограничения для российского энергосектора.

    Президент Владимир Путин на совещании в Кремле поставил задачу правительству оценить целесообразность прекращения поставок российских энергоресурсов на европейский рынок.

    Владимир Путин поручил проработать переход с газового рынка Европы на открывающиеся рынки.

    Французский политик Флориан Филиппо заявил, назвав готовность Москвы немедленно прекратить поставки газа в Европу шоком для западных лидеров и энергетической ловушкой для ЕС.

    На фоне сокращения поставок углеводородов из региона Персидского залива Владимир Путин предложил европейским покупателям долгосрочное сотрудничество по поставкам российской нефти и газа при отказе ЕС от политических ограничений.

    18 марта 2026, 20:30 • Новости дня
    США заявили о готовности к военному диалогу с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пентагон подтвердил намерение поддерживать диалог с российскими военными для предотвращения эскалации и обсуждения контроля над ядерным оружием.

    Министерство войны США готово к поддержанию каналов связи с российскими военными для предотвращения непреднамеренной эскалации. Помощник главы Пентагона по вопросам международной безопасности Дэниел Циммерман заявил, что ведомство открыто для содействия диалогу между военными с Россией, включая поддержку переговоров после завершения действия СНВ-3 и обсуждение вопросов стратегической стабильности, передает ТАСС.

    В его письменном заявлении для слушаний в Палате представителей Конгресса США отмечается, что Пентагон готов к диалогу на высоком уровне, объявленному в прошлом месяце генералом Алексусом Гринкевичем, главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.

    Циммерман подчеркнул, что Вашингтон рассматривает защиту национальных интересов, особенно по вопросам будущего контроля над ядерными вооружениями, как приоритет.

    В заявлении также подчеркивается важность сохранения диалога между военными для обеспечения стратегической стабильности и предотвращения случайных инцидентов между странами.

    Ранее в среду американские разведслужбы пришли к выводу, что Россия сохраняет преимущество в конфликте на Украине и способна бросать вызов интересам США по всему миру. При этом, американская разведка допустила возможность развития избирательного партнерства между Россией и США.

    До этого замглавы Пентагона Элбридж Колби заявил, что США считают приоритетом предотвращение войны с Россией.

    18 марта 2026, 22:26 • Новости дня
    Путин в шутку сделал замечание Аксенову за его слова о тостах

    Tекст: Вера Басилая

    На совещании по развитию Крыма и Севастополя президент Владимир Путин в шутку призвал главу Крыма Сергея Аксенова «прекратить тосты» в его честь.

    Президент России провел совещание по развитию Крыма и Севастополя в годовщину их воссоединения с Россией, передает РИА «Новости».

    На встрече глава Крыма Сергей Аксенов сообщил Путину, что передал слова благодарности всем участникам событий «Крымской весны» 2014 года. «Всем все передал, полностью доложился. Поэтому спасибо огромное. Поднимали рюмку не один раз за Вас все эти дни. Спасибо Вам огромное, что Вы есть в нашей жизни», – добавил Аксенов.

    Путин в ответ с улыбкой заявил: «Пора бы прекратить. Достаточно», отреагировав на слова о тостах в свою честь.

    Аксенов уточнил, что все «происходило не в рабочее время».

    Ранее Владимир Путин назвал выбор Крыма, Севастополя и Донбасса быть с Россией историческим и решительным.

    18 марта 2026, 18:22 • Новости дня
    Путин объявил о запуске новых объектов в Крыму и Севастополе
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства рассказал об успешной реализации ряда значимых проектов в Крыму и Севастополе.

    В частности, открыт крытый ледовый каток в Севастополе, который, по словам главы государства, станет одним из ключевых центров развития хоккея, фигурного катания и других зимних видов спорта на юге России, сообщается на сайте Кремля. Путин подчеркнул, что новый каток будет способствовать росту популярности этих дисциплин среди молодежи.

    Президент такжесообщил о запуске федерального детского реабилитационного центра в Евпатории, предназначенного для оказания высокотехнологичной помощи детям с тяжелыми заболеваниями. Путин уточнил, что корпуса центра оснащены самым современным оборудованием, что позволит оказывать квалифицированную медицинскую помощь юным пациентам.

    Еще одним важным введенным в строй объектом стали модернизированные очистные сооружения возле Судака. Путин отметил, что благодаря их вводу в эксплуатацию удастся значительно сократить сброс неочищенных сточных вод и улучшить экологическую ситуацию, особенно в летний сезон, когда полуостров посещают миллионы туристов.

    «В качестве справки могу еще добавить, что всего предусмотрено строительство и реконструкция 27 канализационных очистных сооружений: 24 – в Крыму, три – в Севастополе. Завершена работа над десятью объектами: восемь – в Крыму, два – в Севастополе. Ведутся работы на 13 [объектах]. В стадии проектирования – еще четыре объекта», – отметил глава государства.

    В завершение выступления Путин поблагодарил всех, кто занят в восстановлении исторических регионов, и поздравил специалистов сферы ЖКХ и бытового обслуживания с прошедшим профессиональным праздником.

    Путин также  поблагодарил специалистов за восстановление Крыма и Донбасса. Он сообщил, что за 12 лет на развитие Крыма и Севастополя было выделено около 1,3 трлн рублей.

    18 марта 2026, 18:16 • Новости дня
    Испания запланировала военную поддержку Украине на 1 млрд евро

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Испании Педро Санчес анонсировал новый пакет военной помощи для Украины, предусматривающий выделение одного миллиарда евро в 2026 году.

    Испания планирует выделить Украине один миллиард евро в рамках нового соглашения о военной поддержке. Об этом сообщил премьер-министр страны Педро Санчес во время пресс-конференции после встречи с Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

    Санчес подчеркнул, что Мадрид берет на себя обязательство предоставить указанную сумму в 2026 году в рамках двусторонней поддержки. По его словам, планируется совместная работа в области производства и разработки оборонной промышленности.

    Премьер добавил: «Мы будем работать вместе и будем продвигать совместное производство и совместную разработку в сфере промышленной обороны».

    Глава правительства также отметил, что ситуация на Ближнем Востоке «в значительной степени монополизирует внимание в глобальном обсуждении», однако Испания продолжит поддерживать Украину.

    До этого Испания предоставила на Украину 2 млрд евро в виде разнообразной помощи, включая военную, 15 декабря 2025 года. Ранее в ноябре Испания пообещала Киеву новый пакет военной помощи на 615 млн евро с дополнительной поддержкой энергетики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на территории Испании военную подготовку за последние месяцы получили свыше восьми тысяч бойцов ВСУ, а Мадрид выделил значительные средства на гуманитарную поддержку.


    18 марта 2026, 22:57 • Новости дня
    Tекст: Антон Антонов

    Гостелерадиокомпания Ирана IRIB сообщает, что президент России Владимир Путин направил официальное послание верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи после известия о гибели секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

    В сообщении IRIB говорится, что Иран получил послание президента России «с выражением соболезнований» в связи с гибелью Лариджани, передает РИА «Новости».

    Указывается, что Путин в послании Хаменеи назвал Лариджани настоящим другом России, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о ликвидации Лариджани в результате удара израильских ВВС. Иран подтвердил гибель Лариджани, которого называли «серым кардиналом» страны. Кремль осудил убийства представителей руководства Ирана.

    19 марта 2026, 07:58 • Новости дня
    Ростех сообщил о «хирургических» ударах «Торнадо-С» в условиях РЭБ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Реактивная система залпового огня «Торнадо-С» за счет управляемых снарядов может наносить удары с «хирургической» точностью даже в условиях радиоэлектронного подавления, сообщил Ростех.

    Реактивная система залпового огня «Торнадо-С» способна наносить точные удары даже при активном радиоэлектронном противодействии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на госкорпорацию «Ростех». По данным корпорации, система оснащается управляемыми реактивными снарядами, позволяющими задавать каждой ракете не только дальность, но и траекторию полета.

    В Ростехе пояснили, что «Торнадо-С» предназначена для поражения групповых целей, тактических ракет, зенитных комплексов и важных объектов военной инфраструктуры на дальних подступах. Комплекс отличается высокой дальностью поражения и способностью эффективно уничтожать скопления техники, укрепления и командные пункты противника.

    В госкорпорации подчеркнули, что система обладает «впечатляющей разрушительной силой» и может наносить удары «буквально за линию горизонта». Также отмечается, что атаки управляемыми снарядами «Торнадо-С» украинские военные отражают с трудом, даже несмотря на наличие западных систем противовоздушной обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, реактивная система залпового огня «Торнадо-С» с использованием системы ГЛОНАСС уничтожила склады вооруженных сил Украины в Харьковской области. РСЗО «Торнадо-С» также уничтожила скопление личного состава сил спецопераций Украины.

    18 марта 2026, 18:48 • Новости дня
    Путин заявил о борьбе участников СВО за выбор крымчан быть с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что участники специальной военной операции на Украине ведут борьбу за выбор жителей Крыма, Севастополя, Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей быть частью России.

    По его словам, за право этих людей быть со своей исторической родиной сейчас «сражаются наши ребята, наши герои, участники специальной военной операции», сообщается на сайте Кремля.

    Ранее Путин назвал историческим выбор Крыма, Севастополя и Донбасса быть с Россией.

    19 марта 2026, 07:15 • Новости дня
    «Калашников» изготовил партию ударных дронов «Куб-Э» для экспорта

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Концерн «Калашников» изготовил партию ударных дронов «Куб-Э» для иностранного заказчика, сообщили в пресс-службе концерна.

    Концерн «Калашников» завершил изготовление партии ударных дронов «Куб-Э» для зарубежного заказчика, передает ТАСС. В компании подчеркнули, что это управляемые боеприпасы, которые уже доказали свою эффективность в зоне спецоперации на Украине.

    В пресс-службе концерна уточнили, что мощности «Калашникова» позволяют полностью удовлетворять внутренний спрос на такие дроны, а экспортные поставки не влияют на выполнение отечественных контрактов. Таким образом, российские заказчики продолжают получать необходимое количество этих боеприпасов, даже несмотря на экспортные заказы.

    Дрон «Куб-Э» предназначен для поражения небронированных одиночных и групповых наземных целей противника. Аппарат способен работать как днем, так и ночью, а также при сильном ветре с порывами до 10 метров в секунду. Система управления обеспечивает передачу команд в реальном времени, что существенно повышает эффективность применения комплекса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех представил в Саудовской Аравии новейшие беспилотные аппараты и системы радиоэлектронного подавления. «Рособоронэкспорт» решил продвигать на мировом рынке беспилотники, предназначенные для подвоза боеприпасов.

    19 марта 2026, 07:27 • Новости дня
    В СПЧ решили направить Путину новый список кандидатов на помилование

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека планирует на следующей встрече с президентом Владимиром Путиным ходатайствовать об очередном помиловании, сообщила член СПЧ Ева Меркачева.

    «Мы это увидим в конце года и, конечно, тогда опять попросим. Если мне дадут слово, я всегда попрошу… Чтобы это было традицией», – казала Меркачева РИА «Новости».

    В декабре 2025 года правозащитница уже обращалась с просьбой помиловать впервые осужденных за ненасильственные преступления женщин с детьми.

    Ранее в марте глава СПЧ Валерий Фадеев сообщил о подписании Владимиром Путиным указа о помиловании 23 женщин. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков связал этот шаг с многочисленными просьбами представителей гражданского общества.

    19 марта 2026, 13:24 • Новости дня
    Песков напомнил о прогнозе Путина о дестабилизации энергорынка из-за Ирана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заранее предупреждал о рисках развития силового сценария вокруг Ирана, сейчас он отражается на мировом энергорынке, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Если вы помните, еще достаточно долгое время тому назад, мы на самых различных уровнях, в том числе и президент Путин, говорили о том, что развитие силового сценария вокруг Ирана приведет к дестабилизации обстановки в регионе», – сказал он, передает ТАСС.

    По словам Пескова, сейчас наблюдается чрезвычайная дестабилизация во всем регионе, разрастание географии боевых действий, а также дестабилизация мировых энергетических рынков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глобальный энергетический рынок столкнулся с серьезными потрясениями из-за боевых действий на Ближнем Востоке.

    Эксперт Игорь Юшков отметил, что на газовом рынке складывается «идеальный шторм», что сулит новые проблемы Европе при подготовке к следующей зиме.

    Цена нефти Brent утром в четверг поднялась выше 113 долларов за баррель.

    19 марта 2026, 11:00 • Новости дня
    Путин присвоил госнаграды спортсменам-паралимпийцам и их тренерам

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин присвоил госнаграды спортсменам-паралимпийцам и их тренерам за стойкость и волю к победе на Паралимпийских играх в Италии.

    Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении государственных наград спортсменам-паралимпийцам и их тренерам за проявленную стойкость и волю к победе на XIV Паралимпийских зимних играх в Италии.

    Как следует из указа, орден Дружбы получили лыжница Анастасия Багиян, горнолыжник Алексей Бугаев, горнолыжница Варвара Ворончихина, горнолыжник Иван Голубков и ведущий спортсмен Сергей Синякин.

    Орденом Александра Невского награждена старший тренер сборной по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова. Орден Дружбы также присвоен старшему тренеру по горнолыжному спорту Александру Назарову и тренеру по лыжным гонкам среди слепых Алексею Турбину.

    Старший тренер по лыжным гонкам среди слепых Алексей Кобелев удостоился медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Президент также объявил благодарность спортсменам Дмитрию Фадееву и Монзеру Филиппу Шеббо за участие в XIV Паралимпийских играх.

    Президент Владимир Путин назвал выступление российской сборной в Италии настоящим подвигом.

    Напомним, российская паралимпийская сборная, в состав которой вошли шесть спортсменов, заняла третье место в общекомандном зачете, завоевав восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали. В этом году российские паралимпийцы впервые за 12 лет выступали с национальной символикой.

    19 марта 2026, 13:56 • Новости дня
    Система ПРО США «Золотой купол» подорожала до 185 млрд долларов

    Tекст: Вера Басилая

    Прогнозируемая цена американского проекта системы противоракетной обороны «Золотой купол» достигла 185 млрд долларов из-за необходимости включения дополнительных возможностей в космическом сегменте, заявил генерал космических сил Майкл Гетлейн.

    По словам Гетлейна, ожидаемая стоимость американской системы противоракетной обороны «Золотой купол» выросла до 185 млрд долларов из-за необходимости внедрения дополнительных космических возможностей, передает РИА «Новости».

    Запуск проекта теперь намечен не ранее 2035 года, хотя изначально планировалось завершить его быстрее.

    Генерал Гетлейн сообщил во время выступления на конференции McAleese Defense Programs Conference, что увеличение бюджета связано с поставленными задачами по развитию космического сегмента системы.

    Ранее американский лидер оценивал стоимость проекта в 175 млрд долларов и рассчитывал, что «Золотой купол» будет готов до конца его второго президентского срока. Система должна включать наземные, морские и космические компоненты, а первое крупное испытание планируется провести к концу 2028 года.

    Портал Defense One указывает, что, по мнению экспертов, итоговая стоимость может вырасти еще больше. Старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Тодд Харрисон отмечает, что сумма в 185 млрд долларов покрывает только базовые космические перехватчики, являющиеся самой дорогой и сложной частью проекта.

    Архитектура американской системы ПРО будет включать четыре уровня защиты со спутниковым и наземными сегментами.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил об угрозе милитаризации космоса в связи с развитием американской системы «Золотой купол».

    Главное
    Стали известны подробности атаки Израиля на журналистов на юге Ливана
    Российские войска освободили Павловку и Федоровку Вторую в ДНР
    WSJ: Арабские страны выразили недовольство США из-за атак по «Южному Парсу»
    Саакашвили потребовал доставить его на похороны Патриарха Грузии
    «Радиостанция Судного дня» за день передала слова «Перова» и «надевание»
    Москвичи поспорили, кто больше заботится о своем здоровье
    Подросток из Петербурга пытался расчленить тело после убийства

    Китай и Индия доказали опасность европейских «зеленых» идей

    Из-за физического дефицита газа азиатские страны стали активней использовать угольные электростанции. Европа тоже переходит на грязный уголь, но по другой причине – чтобы сэкономить. Получается это плохо – слишком много ЕС закрыл угольных станций. Зато в Азии выиграли те страны, которые не поддались на европейскую экологическую повестку и сохранили свои угольные мощности. Подробности

    В деле археолога Бутягина польский суд поддался русофобии

    Варшавский суд удовлетворил запрос Украины об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина. Защита ученого намерена обжаловать этот вердикт. Российский МИД назвал суд над Бутягиным политическим процессом и обещает добиваться возвращения ученого на родину. Юристы говорят, что Варшава вообще не должна была рассматривать вопрос об экстрадиции – по делу вышли все сроки, а то, в чем обвиняют Бутягина, не является преступлением на Украине. Подробности

    «Другого варианта у Крыма быть не могло»

    «Сегодня мы спокойно смотрим в будущее и знаем, что за нами всегда великая Россия, в которой Крым занимает достойное место. Поэтому даже гипотетически рассуждать о каком-то возвращении в состав Украины – это анахронизм», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук. На полуострове празднуют очередную годовщину воссоединения с Россией и отмечают достигнутые успехи. Подробности

    ИИ превращает беспилотники в боевых роботов

    На наших глазах происходит очередной этап технологической революции в военной сфере: беспилотники становятся полностью автономными боевыми системами. Они больше не требуют управления оператором, эту функцию берет на себя искусственный интеллект (ИИ). Первые образцы таких машин уже применяются в зоне СВО, а украинский министр обороны даже хочет построить на этом коммерческий проект. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Развал ЕС продолжится Польшей

      Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что перспектива выхода его страны из Евросоюза реальна, хотя сам он выступает резко против этого. Почему поляки могут последовать примеру британцев?

    • США хотят забрать самую важную часть Ирана

      Власти США делают вид, будто нацелились на оккупацию иранского острова Харк. Чем он важен? И почему у Пентагона, скорее всего, ничего не получится?

    • Война с Ираном ударила по Украине

      США грубо дали понять Владимиру Зеленскому, что не нуждаются в его помощи для победы над Ираном, хотя война на Ближнем Востоке явно затягивается. Это затягивание – плохая новость для Украины и окно возможностей для России.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Штрафы для дачников в 2026 году: кому грозят и за что придется платить

      Март 2026 года принес важные изменения для владельцев загородных участков. Вступившие в силу поправки в Земельный кодекс касаются не только сельхозземель, но и обычных садовых и дачных наделов. Теперь ответственность за состояние своей территории становится строже, а список растений, за которые могут оштрафовать, расширился. Разбираемся – кому, за что и сколько придется заплатить.

    • День весеннего равноденствия 2026: когда будет, точное время, традиции и народные приметы

      Ежегодно в марте происходит астрономическое событие, которое наши предки считали магическим рубежом между зимой и весной. Речь о дне весеннего равноденствия – моменте, когда Солнце пересекает небесный экватор, а продолжительность дня и ночи сравнивается по всему миру. Для одних это повод вспомнить древние обряды, для других – возможность синхронизировать свои планы с природными циклами. Разбираемся, когда наступит равноденствие в 2026 году, что происходит в этот день с точки зрения астрономии и какие традиции с ним связаны.

    • Страстная неделя 2026: когда будет, календарь питания по дням, народные приметы и что нельзя делать

      Страстная неделя в 2026 году начнется 6 апреля и продлится до 11 апреля – это самые строгие и важные дни в церковном календаре. Каждый из них посвящен воспоминаниям о последних днях земной жизни Спасителя: от Тайной вечери до распятия и погребения. В материале – значение каждого дня, правила питания по монастырскому уставу, народные приметы и ответы на главные вопросы: что можно и нельзя делать на Страстной неделе, чтобы достойно встретить Пасху.

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

