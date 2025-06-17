Чемезов: Ростех создал систему «Серп» для защиты от дронов

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, комплекс способен обнаруживать и эффективно подавлять FPV-дроны и ранее неуязвимые беспилотники, которые управляются в расширенном диапазоне частот, передает ТАСС.

Чемезов отметил: «У нас появилась новая система, новый комплекс [РЭБ] «Серп-ВС13Д» – он способен обнаружить и подавлять в том числе FPV-дроны и ранее неуязвимые беспилотники с функцией управления в более широком диапазоне частот».

Руководитель корпорации уточнил, что система РЭБ «Серп» уже размещена на многих оборонных предприятиях, включая боеприпасные, и демонстрирует высокую эффективность защиты от налета беспилотников.

Он также сообщил, что количество ракет для зенитного ракетного комплекса «Панцирь-СМД-Е» увеличилось в четыре раза. По словам Чемезова, в новой модификации комплекса теперь установлены мини-ракеты, благодаря чему боекомплект вырос с 12 до 48 ракет.

Глава Ростеха отметил, что увеличение боекомплекта значительно повышает эффективность работы комплекса при отражении массовых атак беспилотных летательных аппаратов. По его словам, военные положительно оценивают такую доработку системы.

Ранее Чемезов сообщил о росте производства боеприпасов и техники в десятки раз.