Деятельность двух хостелов в Москве приостановлена из-за вспышки кори

Суд в Москве приостановил работу двух хостелов из-за кори

Tекст: Алексей Дегтярёв

Судебные органы в Москве приняли решение о приостановке деятельности хостелов ООО «Три звезды» и ООО «Ковчег» на месяц из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований, передает РИА «Новости» со ссылкой на судебные материалы.

Проверка была инициирована после регистрации 13 случаев кори среди проживающих. Выяснилось, что в хостелах не соблюдался дезинфекционный режим: растворы готовились «на глазок», концентрация не проверялась, а часть моющих средств оказалась просроченной.

Кроме того, вентиляционные системы не очищались должным образом, на решетках скопилась грязь, а вытяжки над кухонными плитами были загрязнены. В хостелах также отсутствовали отдельные помещения для сушки и глажки белья, а прилегающая территория была захламлена мусором, старыми матрасами и подушками. Несмотря на предписание Роспотребнадзора, хостелы продолжали заселять новых постояльцев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Никулинский районный суд Москвы приостановил на 60 суток деятельность кальян-бара Keidj, ресторана Dezora и кафе «Август» в округе Раменки за нарушение санитарно-эпидемиологических требований.

В сентябре столичный суд на три месяца закрыл ресторан рэпера Басты на Сретенке из-за серьезных антисанитарных нарушений.

Летом суд на 90 суток приостановил работу одного из столичных ресторанов сети «Якитория» из-за грязного кухонного оборудования.