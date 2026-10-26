История с распространением медведей почти во всем Северном полушарии заставляет задуматься о некоторых вещах, которые казались раньше неочевидными. Мы видим, что «очищение» природы, которое так приветствовали у нас после коронавирусной пандемии, несет в себе не только бонусы и плюсы.4 комментария
Суд в Москве закрыл три заведения в Раменках за антисанитарию
Никулинский районный суд Москвы приостановил на 60 суток деятельность кальян-бара Keidj, ресторана Dezora и кафе «Август» в округе Раменки за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, сообщили в пресс-службе суда.
В ходе внеплановой выездной проверки в заведениях общепита, расположенных на Винницкой улице, были выявлены нарушения законодательства в области санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения, передает ТАСС.
Суд рассмотрел дела об административных правонарушениях в отношении ООО «Ес диджитал» и ИП Наструтдинов И.С. В качестве наказания работа предприятий приостановлена на срок 60 суток.
В пресс-службе добавили, что ранее суд уже закрывал три других заведения общепита, находящихся по тому же адресу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце суд в Калининграде оштрафовал владельца местного кафе из-за обнаружения кишечной палочки в блюдах. Суд в Москве назначил штраф владельцу пекарни на Казанском вокзале за продажу несоответствующих санитарным нормам продуктов. Следственный комитет возбудил уголовное дело после массового отравления посетителей заведения Nan Kebab в Казани.