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Биолог объяснил массовое нашествие мраморных клопов на Кубани
Ученый Гладун объяснил массу мраморных клопов на Кубани подготовкой к зимовке
Доцент кафедры экспериментальной биологии, зоологии и биобезопасности КубГУ Владимир Гладун заявил, что нашествие мраморных клопов в Краснодарском крае связано с их теплолюбивостью и активным поиском укрытий на зиму.
В последние дни в регионе фиксируется нашествие мраморных клопов, которые заполонили сады и забираются в дома. «Этот вид теплолюбивый, и сейчас он активно ищет укрытия для зимовки и поэтому образует большие скопления. Прячется он в самых разных укрытиях, часто залетая и заползая в жилые дома, привлекаемый теплом», – заявил Гладун.
По словам биолога, насекомые могут мигрировать из северных районов в южные в поисках убежищ. При понижении температуры воздуха до 10 градусов тепла они перестают размножаться, и к концу октября большинство клопов найдет укрытия, передает РИА «Новости».
Мраморный клоп является опасным карантинным вредителем сельскохозяйственных культур, родина которого – Юго-Восточная Азия. Впервые в России он появился в Сочи в 2014 году.
Гладун добавил, что из-за отсутствия естественных врагов вредитель бесконтрольно размножается, хотя для человека эти насекомые безопасны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу жители юга России пожаловались на нашествие мраморных клопов.
В начале месяца британские машинисты отказались водить поезда из-за этих клопов.
В августе специалисты сообщили о возможной мутации азиатских клопов в Подмосковье.