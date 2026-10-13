Биолог объяснил массовое нашествие мраморных клопов на Кубани

Ученый Гладун объяснил массу мраморных клопов на Кубани подготовкой к зимовке

Tекст: Мария Иванова

В последние дни в регионе фиксируется нашествие мраморных клопов, которые заполонили сады и забираются в дома. «Этот вид теплолюбивый, и сейчас он активно ищет укрытия для зимовки и поэтому образует большие скопления. Прячется он в самых разных укрытиях, часто залетая и заползая в жилые дома, привлекаемый теплом», – заявил Гладун.

По словам биолога, насекомые могут мигрировать из северных районов в южные в поисках убежищ. При понижении температуры воздуха до 10 градусов тепла они перестают размножаться, и к концу октября большинство клопов найдет укрытия, передает РИА «Новости».

Мраморный клоп является опасным карантинным вредителем сельскохозяйственных культур, родина которого – Юго-Восточная Азия. Впервые в России он появился в Сочи в 2014 году.

Гладун добавил, что из-за отсутствия естественных врагов вредитель бесконтрольно размножается, хотя для человека эти насекомые безопасны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу жители юга России пожаловались на нашествие мраморных клопов.

В начале месяца британские машинисты отказались водить поезда из-за этих клопов.

В августе специалисты сообщили о возможной мутации азиатских клопов в Подмосковье.