Туск объяснил усиление операции на границе с Россией

Туск: Операцию на границе с Россией усилили из-за людей с фонариками

Tекст: Валерия Городецкая

По словам премьер-министра Польши, после полуночи пограничники сообщили ему о тревожном движении на польско-российской границе – были замечены люди с фонариками. Варшава быстро мобилизовала соответствующие силы и средства, чтобы предотвратить возможные провокации, передает РИА «Новости».

При этом он признал отсутствие доказательств злонамеренных действий с российской стороны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о направлении подразделений польского спецназа GROM к границе с Калининградской областью.

В тот же день полковник Вооруженных сил Польши Цезарий Кисковяк сообщил о планах сформировать новую военную бригаду территориальной обороны на границе с Калининградской областью.

В понедельник главный комендант полиции Польши Марек Боронь заявил о начале спецоперации на границе с Калининградской областью.